Sanja Doležal: Za Uskrs pravim svoju pincu i patku s mlincima

Već na Cvjetnicu, nedjelju prije Uskrsa, ukrašavam stan cvijećem, planiram uskrsni ručak i dekoracije, kaže nam pjevačica i voditeljica Sanja Doležal.

- Volim bijelu i žutu boju pa njome ukrasim stol. Dekoriram ga stolnjakom, cvijećem, zečićima i obojenim pisanicama. Kad su djeca bila mala, zajedno smo na Veliku subotu bojili pisanice i ukrašavali stol za uskrsni doručak - prisjeća se Sanja. Kaže da na Veliki petak posti, a subotom kuha kokošju juhu.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1205906 / ]

- Uskrsni doručak ne mogu zamisliti bez šunke, mladoga luka, rotkvica, jaja i francuske salate. Naravno, u subotu pečem i pincu koja se reže u nedjelju ujutro - kaže voditeljica. Šunku skuha dan prije i ohladi preko noći u vodi u kojoj se kuhala. Za umak od hrena, uz šunku pomiješa pet dekagrama ribanog svježeg hrena, dvije žlice kiselog vrhnja i žlicu limunova soka ili octa.

- Francusku salatu pravim od pola kilograma mrkve, pola kilograma graška, tri krumpira i četiri do pet jaja. Skuham ih, a kad se ohlade, nasjeckam krumpir, jaja i mrkvu na sitno te dodam grašak. Pomiješam 300 grama narezanih kiselih krastavaca, dvije žlice senfa, dvije žlice vrhnja, 300 grama majoneze, posolim i popaprim. Sve dobro promiješam i ukrasim svježim peršinom - otkriva nam Sanja. Dodaje da je njezin jelovnik za Uskrs tradicionalan.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Poslije juhe na meniju je patka s mlincima za ručak, a za večeru sve što ostane od doručka i ručka. Ako ostane - smije se Sanja.

U hladnjaku uvijek mora biti povrća i sira, a izvan njega crnog vina, kaže.

- Bez rotkvica i mladog luka, mlade korabice i mrkve ne mogu zamisliti proljeće. Od začina koristim mnogo toga, a zadnje vrijeme mi je omiljena kurkuma - kaže nam voditeljica koja kuha već 30-ak godina, a više od godinu dana priprema fantastične recepte i pred kamerama u rubrici “Kuhanje je IN” u sklopu “IN magazina” Nove TV.

- Veseli me kuhanje u emisiji i ekipa koja zdušno pojede sve što skuhamo. Naime, kuhanje sam zavoljela još kao djevojčica uz mamu igrajući se u kuhinji. Ipak, svakodnevno sam počela kuhati tek kad sam se odselila od kuće. Volim jesti, volim kuhati, kuhanje me opušta i veseli. Najsretnija sam kad nas je puno za stolom i kad svi uživaju u hrani - kaže Sanja, koja nam je otkrila omiljene recepte za blagdanski meni, od pince do patke s mlincima.

Pinca ili sirnica

Sastojci: 1 kg brašna, 6 jaja, 4 žumanjka, 250 g maslaca, 300 g šećera, 80 g svježeg kvasca, žlica ruma, sol, korica naranče i limuna, vanilin šećer, 2 dl mlijeka; jaje za premazivanje i šećer za posipavanje

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Priprema: Maslac pjenasto umiješajte sa šećerom, dodajte jedno po jedno jaje i žumanjke. Dodajte sol, žlicu ruma, koricu naranče i limuna, vanilin šećer i brašno. U mlijeko umiješajte kvasac kako bi se digao i prelijte preko tijesta. Miješajte dok se ne počne odvajati od posude. Ostavite da se diže dva sata, premijesite, podijelite na 4 dijela i ponovno dižite barem 1 sat. Premažite jajetom i pospite krupnim šećerom. Pecite 40 minuta na 180°C.

Patka s mlincima

Sastojci: 1 patka (oko 2,5 kg), 500 g mlinaca, 2 žlice svinjske masti, Sol, papar, 1 limun

Foto: 123RF

priprema: Patku dobro osušite te posolite iznutra i izvana. Malo je izbodite vilicom, da masnoća izlazi iz nje. U unutrašnjost patke stavite cijeli limun i dvije žlice masti. Prekrijte aluminijskom folijom i pecite 2 sata na 150°C. Maknite foliju i sljedećih 40 minuta pecite na 180°C, stalno podlijevajući otopljenom masnoćom. Pečenu patku izvadite i ostavite nekoliko minuta da odstoji. U međuvremenu mlince prelijte vrućom vodom na nekoliko minuta i istresite na masnoću u kojoj se pekla patka. Dobro promiješajte i zapecite na najjačoj temperaturi.

Salata od jaja i mladog luka

Sastojci: 5 tvrdo kuhanih jaja, 1 vezica mladog luka, 1 češanj češnjaka, Svježi peršin (list), 100 g sira po želji, 2 žlice kiselog vrhnja, 1 limun, 1 žlica senfa, sol, papar

Foto: 123RF

Priprema: Jaja izribajte na veliki ribež ili narežite na kockice. Luk izrežite (i bijeli i zeleni dio), a češnjak i peršin nasjeckajte na sitno. Sir naribajte. Sastojke sjedinite, posolite i popaprite, dodajte vrhnje i senf te sok jednog limuna.