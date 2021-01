- Seksualni snovi obično nemaju nikakve veze sa stvarnim spolnim životom. Seksualni snovi govore o tome što nama seks znači, o nečemu što je zaista intenzivno i intimno. Glavna funkcija sanjanja je obrađivanje neriješenih osjećaja - kaže psiholog za snove Ian Wallace za The Sun.

Objasnio je i značenje najčešćih, vrlo bizarnih seks snova.

1. Seks s kolegom ili šefom

- Mnogo ljudi se naježi kada mi moraju ispričati ovakav san - kaže Ian.

Ukoliko sanjate da ste se seksali sa šefom ili kolegom u uredu, to bi zapravo moglo značiti kako se vi divite toj osobi, odnosno njezinim osobinama.

Ako imate šefa koji rješava većinu stvari, vi se zapravo divite njegovom vodstvu i isto to želite i vi.

2. Ne možete seksualno uživati - doživljavanje blokade

Ako sanjate da ne možete seksualno uživati ili doživjeti orgazam to može značiti da vas nešto sputava. Možda netko stoji na putu vašim hobijima ili vašoj karijeri.

Otkrijte kako se nositi s ovom blokadom, postavljajući nekoga na stranu ili postavljajući granicu.

3. Seks u javnosti

Ovaj san se obično događa kada vas nešto u vašem stvarnom životu stavlja na kušnju. To bi moglo biti više posla, novi posao ili javno ocjenjivanje vaših talenata.

Ako ste uložili mnogo mukotrpnog rada da biste došli do mjesta na kojem ste sada, vjerujte da će se vaša kreativnost i stručnost isplatiti.

4. Seks s bivšim

Nakon ovog sna ljudi žele obično razmišljaju trebaju li se povezati s bivšom ljubavi, kaže Ian. Ali to vam vaša svijest govori nešto o tome tko želite biti. Koje osobine najviše povezujete s bivšim? To bi moglo značiti da želite postati bolja osoba.

5. Partner vas vara

Ovdje nije uvijek riječ o vašem partneru, već o vašim nadama i željama. Govori vam da ne ispunjavate svoje ambicije.

Možda osjećate da biste se mogli više posvetiti hobiju ili svojoj karijeri, ali vas nešto sputava.

6. Orgijate...

Fantaziranje o orgijama nije neobično - posebno za muškarce. Govori vam o privatnoj strasti koju biste se mogli bojati otkriti.

Na primjer, možda ste izvrstan slikar, ali se bojite pokazati svoj rad.

7. Seks sa slavnom osobom

Sanjanje o intimnosti sa slavnom osobom značio bi da imate neiskorišten potencijal. Ako maštate o pjevaču, to možda ne znači da ćete i vi to postati. To može značiti da ste dobri u vokalizaciji osjećaja i trebali biste se usredotočiti na to.

8. Sanjate da vi varate partnera

Ako sanjate da spavate s nekim drugim, to često nema nikakve veze s vašim partnerom. Osjećate li kao da niste pouzdani ili ste nekoga iznevjerili?

Možete li učiniti više kako biste pomogli svojoj obitelji i slično?