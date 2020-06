Sanjate o više novca? To neće donijeti više sreće, kažu studije

Svi mi činimo neke greške kad su novci u pitanju, a jedna od najučestalijih je mišljenje da će nas više novaca učiniti sretnijima, tvrde znanstvenici koji su istražili njegov negativan efekt u svakodnevici

<p>Ako više zarađujemo, ne znači da ćemo biti i sretniji. Ispunjenije ćemo se osjećati onda kad znamo kako smo novac potrošili.</p><p>Na takav način razmišlja par poznatnih znanstvenika koji se bave proučavanjem ponašanja, dr.<strong> Elizabeth Dunn</strong> i dr.<strong> Michael Norton </strong>u svojoj novoj knjizi 'Sretan novac: Znanost pametnije potrošnje'. </p><p>- Kada im se poveća zarada, većina ljudi počne razmišljati da oslanjanje na vlastitu intuiciju nije dovoljno, pa uključuju financijske savjetnike. No, kada je u pitanju trošenje toga novca, ljudi često razmišljaju samo o tome što bi ih moglo usrećiti -napisao je ovaj autorski dvojac. </p><p>Ovo je pet razloga zašto nas novac ne usrećuje, ali i savjeti kako promijeniti način razmišljanja o novcu, što bi nas, dugoročno, moglo usrećiti: </p><h2>Kupujete previše stvari, a premalo iskustva</h2><p>Istraživanje pokazuje kako iskustvo pruža više sreće nego materijalne stvari jer nas ono više povezuje s drugima. Razumijevanje zašto iskustvo donosi više sreće od materijalnih stvari također nam može pomoći da izaberemo više zadovoljavajućih vrsta iskustava, kažu autori napominjući kako bi si, prije negoli potrošimo novac na neko iskustvo, trebali postaviti ova četiri pitanja: </p><h2>Više ste koncentrirani na bolju zaradu, nego kako da si 'kupite' više vremena </h2><p>„Istraživanja pokazuju da ljudi s više novca ne troše svoje vrijeme ugodnije, na dnevnoj bazi. Bogatiji pojedinci troše više svojega vremena na aktivnosti povezane s većom razinom napetosti i stresa, kao što su šoping, posao i vožnja do posla“, napominju autori. </p><h2>Mislite da će vas vile učiniti sretnima</h2><p>U 'Sretnijem novcu' znanstvenici se pozivaju na dvije studije. U jednoj su pratili grupu njemačkih vlasnika kuća pet godina nakon što su ih kupili i svi su govorili kako su sretniji s novim krovom nad glavom, ali nisu bili sretniji i sa svojim životom. Do istog zaključka došli su i istraživači koji su proučavali vlasnike kuća iz Ohia za koje se ispostavilo da nisu ništa sretniji od onih koji žive u iznajmljenim kućama. </p><p>- Čak u srcu središnje Amerike, čini se da stanovanje igra malu ulogu u uspješnom ostvarivanju sreće - pišu ovi autori. </p><h2>Dopustite si više dobrih stvari</h2><p>Kada se dosegne točka materijalnog zasićenja, ona bi potencijalno mogla ubiti sreću. </p><p>- To je tužna stvarnost ljudskog iskustva: Što smo više izloženi nečemu, njegov se utjecaj više smanjuje. Spoznaja da imamo pristup prekrasnim stvarima nam potkopava sreću, smanjujući tendenciju da cijenimo male životne radosti - navode Dunn i Norton. </p><h2>Ulažete previše u sebe, ali nedovoljno u druge ljude</h2><p>S novcem je slično kao i s ljubavi. Nesretni ste kada ste sami. </p><p>U istraživanju provedenom na više od 600 Amerikanaca pokazalo se da se na osobnu potrošnju troši najveći dio proračuna. No, količina novca koju posvećujemo sebi nije povezana i sa srećom...</p><p>- Sretniji smo što više ulažemo u druge - pišu autori „Sretnog novca“.</p>