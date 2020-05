Sanofi planira uključiti na tisuće ljudi u ispitivanje cjepiva

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Liječnici i sestre pljeskali ženi koja je pobijedila korona virus

Sanofi razvija dva moguća cjepiva za sprječavanje COVID-a 19, bolesti koju uzrokuje novi koronavirus te, kako su izvijestili, istražuju nekoliko mogućnosti za njegovu proizvodnju, uključujući i nove suradnje kojima bi se osiguralo da mogu odgovoriti na potražnju, pokaže li se bilo koji od tih programa uspješnim.

Farmaceutske tvrtke žurno nastoje razviti lijekove i cjepiva za vrlo zarazni koronavirus koji je uzrokovao smrt više od 255 tisuća ljudi u svijetu, zarazio više od 3,6 milijuna ljudi i poharao gospodarstva diljem svijeta.

Od više od 100 mogućih cjepiva koja se razvijaju, dosad ih je deset ušlo u fazu kliničkog testiranja, izvijestio je kalifornijski Milken institute.

Sanofi, čiji odjel Pasteur ima iskustva sa cjepivima protiv gripe, u suradnji s britanskom tvrtkom GlaxoSmithKline (GSK), izdvojio je kandidata za cjepivo za koje se nada da će biti spremno iduće godine.

Sanofi će dati proteinski antigen - molekulu koja potiče imunološku reakciju tijela - temeljen na platformi kojom se koristi za proizvodnju cjepiva protiv gripe Flublok, dok će GSK dati jedan od svojih provjerenih adjuvanata koji jačaju imunološku reakciju organizma kako bi stvorio više antitijela i stvorio dugotrajniji imunitet.

Prva ispitivanja cjepiva, koja bi uključila stotine ispitanika, mogla bi početi u rujnu, nadaju se u Sanofiju.

Iako prva faza ispitivanja cjepiva obično uključuje mali broj zdravih dobrovoljaca kako bi se testirala njegova sigurnost, Sanofi se odlučio za veći broj ispitanika kako bi se što prije osigurali sigurni podaci.

"Zamislili smo da u prvoj fazi uključimo nekoliko stotina ispitanika, tako da je to zapravo i prva i druga faza testiranja", rekao je voditelj sanofijeva istraživanja John Shiver.

Osim pronalaženja pravoga cjepiva, ključni izazov leži u proizvodnji njegove goleme količine i distribuciji diljem svijeta.

"Uspoređivat ćemo različite doze cjepiva i to je kritično. To će nam pokazati kapacitet tvornica i što moramo učiniti da bismo proizveli onaj broj doza koji smo planirali", rekao je Shiver.

Sanofi je prije izvijestio da može proizvesti više od milijardu doza. Njihov projekt s GSK dobio je financijsku potporu Uprave za napredna biomedicinska istraživanja i razvoj američkoga ministarstva zdravstva (BARDA).

Sljedeća faza testiranja na tisućama ispitanika, u kojima bi se uspoređivali cjepivo i placebo, mogla bi početi potkraj ove ili početkom 2021. godine, rekao je Shiver dodavši je u neka prijašnja testiranja Sanofijevih cjepiva protiv gripe bilo uključeno i do 30 tisuća sudionika.

Potpredsjednik tvrtke zadužen za cjepiva David Loew rekao je da je Sanofi počeo preliminarne razgovore sa zemljama o mehanizmima prednarudžbe cjepiva, pokaže li se ono uspješnim, premda se još moraju razraditi pojedinosti s GSK-om.

"Kompliciranije je kada radiš u partnerstvu s drugom tvrtkom", rekao je, dodavši da se vode i razgovori s američkim dužnosnicima, kao i s nekim europskim zemljama.

S obzirom na potporu BARDA-e, doze koje se proizvedu u njihovom američkom pogonu trebale bi najprije ići američkim pacijentima, što je izazvalo zabrinutost u Europi.

Na pitanje razmatra li Sanofi mogućnost novih suradnji, Loew je odgovorio "da, zaključimo li da nemamo dovoljno kapaciteta".

Sanofi radi i s američkom tvrtkom Translate Bio Inc na razvijanju drugog cjepiva temeljenog na tehnologiji messenger RNA (mRNA), sličnoj eksperimentalnim cjepivima koja razvija Pfizer Inc u partnerstvu s with BioNTech SE.

