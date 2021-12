U prosincu 2016. godine majci dvoje djece, novinarki i voditeljici Deborah James iz Velike Britanije, dijagnosticiran je neizlječiv rak crijeva. Liječnici su joj tad rekli da su još šanse da živi još pet ili malo više godina samo osam posto. Pet godina je postalo njezino zastrašujuće mjerilo, a taj datum na koji se fiksirala posljednjih godina, je sljedeći tjedan. Uspjela je unatoč svim izgledima.

- Oplakivala sam sve događaje za koje sam mislila da ću ih propustiti; kao moj 40. rođendan, odlazak djece u srednju školu, proslava još jednog Božića, novi ukrasi na drvcu. A, sad me evo tu, proslavila sam svoj 40. rođendan, ispratila sam djecu u novu školu i spremna sam proslaviti još jedan Božić s rakom - ispričala je Deborah koja obožava božićne ukrase.

- Opsjednuta sam njima i svake godine biram nove i svaki ima svoju priču. Duboko u sebi, pravi razlog zašto su oni tako posebni za mene je to da su čarolija koju želim ostaviti iza sebe. Ako ja ne stignem do sljedećeg Božića, moja kolekcija ukrasa hoće. Zamišljam svoju djecu kako ih zajedno raspakiraju i smiju se kako je njihova mama bila prezadovoljna i koliko je voljela Božić. Za taj prvi Božić bez mene, nadam se da će im svjetlucavi nered izmamiti osmijeh na lica - rekla je Deborah.

Dodala je i kako svom suprugu ne može dovoljno zahvaliti.

- Previše je puta morao glumiti tatu, mamu, skrbnika, njegovatelja. On me vuče kroz najmračnija vremena - priznala je.

Najbolji savjet koji je dobila je da ide korak po korak.

- Prije samo šest mjeseci ideja o Božiću i mojoj petogodišnjoj obljetnici činila se nedostižnom. Lijekovi koji su me održavali na životu prestali su djelovati. Imala sam hitnu operaciju žučnog kanala, zatim je uslijedio prvi napad sepse, nakon čega je uslijedila kemoterapija - otkrila je i dodala da je prije šest tjedana ponovno završila u bolnici nakon što se probudila s osjećajem umora.

- Bila sam toliko slaba. Suprug me morao fizički nositi do auta i u bolničku ambulantu. Testovi su kasnije pokazali da se borim protiv tri vrste bakterija u krvotoku. Infektivni kolitis je izazvao sepsu. Želudac mi je narastao do te mjere da sam izgledala kao u devetom mjesecu trudnoće - rekla je.

Trenutno se još oporavlja i priznaje da ima dana kada više ne može i želi odustati.

- Što dulje živite s neizlječivim rakom, iscrpljujete se više. Dajem sve od sebe da živim život punim plućima, ali ova bolest ima način da život pretvori u kaos bez upozorenja - kaže i dodaje da se još nije vratila na kemoterapiju jer je njeno tijelo previše slabo da bi to moglo podnijeti.

- Iako mi postaje sve teže, opet zasučem rukave i spremana sam podnijeti sve što mi 2022. donosi. Sve što želim od Djeda Mraza ove godine je vidjeti još jedan Božić nakon ovoga. Moja božićna želja je da mi se zdravlje poboljša, a moje čudo bi bilo da više nemam rak. Možda je ovo samo jedan od mnogih Božića koji stoje ispred mene. To bi stvarno bilo moje božićno čudo - rekla je za kraj Deborah, a prenosi The Sun.