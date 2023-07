Saša Alavanja: 'Po kiši i snijegu palim lampe, a Gornji Grad će ponovno cvjetati kao nekada'

Gornji Grad obiluje brojnim zanimljivostima i životnim pričama koje svakodnevno pokreću već uspavanu monotoniju svakodnevnog života. Na ljeto se u gradu održavaju i brojne manifestacije, a jedna od njih je i Dvorišta, mnogima poznata kao urbani događaj s dušom koji osvaja brojna srca Zagrepčana. Mnoge turiste svakodnevno oduševljavaju romantični prizori koji susreću šetajući starim poznatim ulicama Zagreba, a neki su primijetili i Sašu, nažigača koji lampe pali već 20 godina.

- Ovaj posao obavljam 365 dana u godini. Trebaju mi sati i sati da obiđem sve lampe, sveukupno napravim četiri kilometara hoda. Mnogi turisti se vole i slikati sa mnom. Mislim da ih moj posao podsjeća na klasične prizore poznatih romana. Ovaj posao djeluje već 160 godina, a ja moram upaliti 249 lampi - rekao je Saša Alavanja kojeg smo susreli dok je palio jednu od svjetiljki, noseći sa sobom prepoznatljivi štap po kojem ga mnogi rado prepoznaju.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL



- Ovisno o zimskom i ljetnom dobu pomičemo se kao i kazaljke što se kreću po satu. Radimo u svim uvjetima, peremo stakla kada dođe nevrijeme, ovo je moj posao, kako god moj je i ja ga volim takvog kakav je - iskreno je rekao Saša kojem jak vjetar ponekad zna ugasiti žižak svjetiljke, pa stoga ih mora nekoliko puta tijekom dana iznova paliti.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL



Prisjetio se i nekadašnjih dana, u odnosu na sadašnja koja su obilovala brojnim festivalima, a često mu prilazi i turisti koji se žele slikati s njim jer njegov posao za mnoge predstavlja predivan prizor kojeg ne viđaju svakodnevno.

- Prije je bilo više manifestacija i festivala, ma drugačije je djelovalo. Ne sumnjam da će Stari Grad ponovno dobiti štih kao i prije. Ja dođem ujutro i navečer. S obzirom na to da ova prekrasna tradicija traje već izrazito dugi niz godina, to se rijetko vidi u gradu. Uživamo ljeti, u suncu, u prekrasnom vremenu, možemo takvo divno vrijeme poistovjetiti sa svjetlom, sa svim što ono predstavlja, međutim zimi je gore i hladnije. Turisti me zaustavljaju, raspitaju se o lampama, žele ih oni paliti pa se slikaju, to je predivno - zaključio je Saša kojeg je jednom davno na prvi radni dan dočekao veliki pljusak, ali smatra da je to posebna čar njegova posla