Savjeti domaćih stomatologa: Evo kako zubi utječu na zdravlje srca i kakvu četkicu odabrati

Različita istraživanja i ankete vezane uz održavanje oralne higijene ukazuju na to da veliki dio građana vrlo rijetko pere zube, dok je među onima koji to čine veliki broj onih koji ih ne peru pravilno. To je jedan od ključnih razloga zbog kojih smo po zdravlju zuba na začelju EU, te uvelike izloženi nizu zdravstvenih problema koji se danas nedvojbeno povezuju s tim, upozorava nekoliko stomatologa s kojima smo razgovarali.