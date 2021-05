Stres, nepravilna prehrana, problemi sa probavom, hormonalne promjene, samo su dio 'okidača' koji mogu utjecati na zdravlje kože lica, ruku i tijela. Tome treba dodati i dugotrajniji boravak u zatvorenim i grijanim prostorima, a u zadnje vrijeme i nošenje maski i učestalu upotrebu dezinfekcijskih sredstava, što se može odraziti na kožu lica i ruku. Osim toga, mnoge žene koje u zadnje vrijeme koriste prednosti rada od kuće iskoristile su to da se manje šminkaju, no nerijetko usput zanemaruju redovno čišćenje lica i kvalitetnu njegu. Budući da je koža naš najveći organ, na kojem se odražavaju brojni unutarnji i vanjski utjecaji na organizam, te da ona ima niz funkcija važnih za tijelo, to nipošto nije dobra odluka, jer time možete dovesti u pitanje ne samo mladolik izgled, nego i zdravlje kože, kažu naše sugovornice, dermatovenerologinje Ivana Nola i Ivana Manola