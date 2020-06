Savjeti indijanskih vrtlara za pokretanje malog vrta i sadnju

Zbog situacije s korona virusom i problema u opskrbi svježim namirnicama, mnogi su se okrenuli promišljanju kako posaditi i uzgajati vlastito povrće. Evo kako to rade Indijanci

<p>Rad u vrtu razvija vaš odnos prema zemlji. Naši preci su to razumjeli. Pogledajte stare fotografije. To je u njihovom licu. Kada i vi shvatite, osjećaj nesigurnosti pretvara se u osjećaj kontrole, a to je ono što nam svima danas treba - kaže vrtlarica <strong>Aubrey Skye</strong> iz Dakote za <a href="https://www.ecowatch.com/gardening-tips-indigenous-food-growers-2646051753.html?rebelltitem=14#rebelltitem14">EcoWatch.</a></p><p> </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Andreja Čoh ima vrt u središtu Zagreba</p><p>Nekoliko godina Skye je vodila program vrtlarstva u Standing Rocku, rezervatu između Sjeverne i Južne Dakote. Ondje su ljudi napravili stotine plodnih gredica za sebe ili za članove plemena. Problem Indijanaca s hranom pojavio se u 18. i 19. stoljeću kad su potpisali primirje s bijelcima. Svu su zemlju u zamjenu za obrazovanje, zdravstveni sustav i druge usluge predali saveznoj vladi. Vlada im je ograničila mogućnost lova i ribolova te drugih aktivnosti kojima su tradicionalno hranili članove plemena.</p><p>Indijanci su protjerani u rezervate, a kako bi ih dodatni prisilili da odu u njih, bijelci su namjerno uništavali krda bizona i divljači koje su Indijanci lovili. Razdoblje gladi i prisilnog odlaska u rezervate nastavilo se, a s nepravdom su suočeni i danas. Plinovodi i naftovodi, rudnici, industrijske stočne farme i drugi projekti su češći u blizini rezervata nego gradova ili pretežno bjelačkih sela. Rezultat je siromaštvo i manjak čiste vode za osnovne higijenske potrebe.</p><h2>Snaga koja raste</h2><p>Zbog toga, ali i pandemije koja je stvorila ekonomske i socijalne teškoće, sve je više gladnih osobito među djecom.</p><p>- Te su tragedije pogodile najmlađe. Ne vjerujte ljudima kad kažu da djeca ništa ne shvaćaju. Pandemija je stvorila veliki emocionalni stres uz sve prepreke s kojima se već ionako bore - kaže <strong>Julie Garreau</strong> iz projekta Cheyenne River Youth koji pokušava pomoći članovima rezervata Siouxa u Južnoj Dakoti. Njezin program ostvario je unutar rezervata nastanak vrta, otvaranje kafića, teretane i knjižnice kako bi djeca imala sigurno mjesto za učenje i zabavu te opskrbu hranom. Zbog izolacije djeca su uglavnom kod kuće, no zahvaljujući programu barem imaju redovitu opskrbu hranom.</p><p>- Jako sam zahvalna. Mi smo neprofitna organizacija i osnivači su nas kontaktirali te su nam ponudili tople obroke, sokove i voće. Počeli smo prikupljati te donacije i dijeliti ih, najprije za 35 djece, pa zatim za njih 50 i sada njih 75. Nadamo se da ćemo dosegnuti 250 djece - kazala je.</p><p>Dream of Wild Health također pomaže mladima kako bi obnovili višeplemenske zajednice u Minneapolisu.</p><p>- Mi proizvodimo sadnice i sjemenke. Gradski odgoj može značiti da je naša mladost izgubila kontakt sa starim principima hodanja Zemljom, a mi im pomažemo da obnove to znanje - kaže <strong>Hope Flanagan</strong>, učiteljica Community Outreach and Culture.</p><p>Pritom je među glavnim aktivnostima udruge težnja da stvore neovisnost kad je prehrana u pitanju. To znači da rade na pristupu zdravoj, jeftinoj i kulturološki prikladnoj hrani.</p><p>- Dream of Wild Health to radi tako što distribuira usjeve koji rastu na obližnjoj lokalnoj farmi, odlaze na tržnicu i prodaju urod i dostavljaju ga kućanstvima - kaže <strong>Neely Snyder.</strong></p><p>- Od početka COVID krize inovacija je bila ključ uspjeha. Kako bismo i dalje nudili lekcije kuhanja za mlade, udruga je ostavila mogućnost edukacije polaznika video linkom. Virtualne aktivnosti su se pokazale još popularnijima, pa kad su tečaj čuvanja sjemenki i radionica ljekovitog bilja prešli u online verziju, od tipičnih 40 do 50 polaznika broj je porastao na 220 - tvrdi Snyder.</p><p>No uzgajanje pravog bilja zahtijeva izlazak na zemlju i rad na zemlji. Ovog ljeta, Skye očekuje da će vrtlari rezervata na poljima raditi samostalno ili u vrlo malim grupama kako bi ostvarili socijalnu distancu. Pritom će u svoj rad uključiti tradicionalnu praksu koja se razvila iz promatranja prirode i uvjerenja da ljudi, biljke i životinje potječu iz istog oblika međusobno povezane zajednice. - Svi smo povezani. Vrtlarenje i jedenje hrane koju ste sami proizveli povezuju vas s Majkom Prirodom - kaže Skye.</p><p>Vrtlari su nepopravljivi optimisti, a u današnje vrijeme vrt je pravo malo utočište. - Svi ćemo izaći iz ove krize, a kako bismo to učinili ne smijemo prestati saditi i raditi na zemlji - zaključuje Garreau.</p><p>Kako biste uzgojili svoje biljke na gredici, slijedite savjete indijanskih vrtlara .</p><h2>1. Zacrtajte uspjeh</h2><p>Iskusni poljoprivrednici osjećaju se ugodno kad posade ili zasiju sjeme na ogromnom polju. No ako ste tek početnik, kao što većina članova plemena polaznika ovih programa jesu, onda pokušajte najprije s tek nekoliko uzdignutih gredica ili malim komadićem vrta. Sadite biljke koje lako rastu i nisu teške za održavanje, poput rajčice, paprike, tikvice, luka ili salate.</p><h2>2. Sadite biljke koje se slažu</h2><p>Mnogi Amerikanci znaju za termin Tri sestre: U slavnom trojstvu kukuruzne biljke služe kao rešetke za grah, koji zauzvrat osigurava dušik kao gnojivo. S druge strane, veliki i ravni listovi tikvice čuvaju vlagu tla i onemogućuju rast korova. - Takve skupine biljaka, koje se nazivaju i prateće biljke, izraz su suradnje i dijeljenja, kaže direktor udruženja tradicionalnih indijanskih farmera Clayton Brascoupé iz plemena Mohawk.</p><p>- Vaš vrt trebao bi biti poput zdrave šume koja ima stabla raznih veličina. Pogledajte prirodu i smislite kombinacije koje je oponašaju - savjetuje on. U vlastitom vrtu ima kukuruz oko kojeg rastu grašak, bosiljak i lubenice. Savjetuje ljudima da eksperimentiraju jer ih biljke mogu iznenaditi i otkriti kako kukuruz zaista uživa u društvu mahuna.</p><h2>3. Napravite mjesta za biljke</h2><p>U vrtu posadite i cvijeće, osobito ono koje inače raste u vašim krajevima. - Cvijeće mami pčele, leptire i druge oprašivače. bez njih, neće doći do žetve - savjetuje Skye dodajući kako omogućujući oprašivačima hranu, možemo biti sigurni da će je i oni omogućiti nama.</p><h2>4. Razmišljajte kako da biljkama bude udobnije</h2><p>Ako imate biljku koja ne napreduje, možda joj treba kamen, Doslovno. Brascoupé objašnjava da su u jugoistočnim zavičajnim vrtovima stijene obično postavljene pored sadnica ili biljaka kojima je potrebna pomoć. Oni djeluju poput zaštitnika od temperatura koje se razlike danju i noću. Danju upijaju sunčevu toplinu i oslobađaju je tijekom večeri, a ujedno štite sadnice od neočekivanom mraza.</p><h2>5. Iskoristite lokalne i besplatne alate</h2><p>Za besplatno navodnjavanje treba vam igla i nekoliko probušenih rupa u čepu plastične boce. Bocu napunite vodom i ukopajte okrenutu prema dolje u zemlju, i eto navodnjavanja. Vlagu zemlje čuvajte tako što ćete zadržati niski korov ili biljke okružite malčem koji se može izraditi i od pokošene trave, lišća, pa čak i od starog kartona. - Recite susjedima da ćete uzeti lišće s njihovog travnjaka i riješiti ih tog tereta. Usput izgradite i međuljudske odnose - savjetuje Brascoupé.</p><h2>6. Zavolite maslačke</h2><p>Nemojte uklanjati maslačke iako ih mnogi smatraju korovom. Njihovo je lišće ukusno i hranjivo, a korijen razrahljuje tvrdo tlo. - Moje dvorište u New Yorku bilo je tvrdo i ondje ništa nije raslo. A onda sam nabavila i posadila sjeme maslačka. Izniknuli su i procvali, a uskoro su se ondje naselile gliste. Tlo je postalo meko, a gliste ondje rade za moju korist. Što više možete tražiti - pita se Skye.</p><h2>7. Ne zaboravite na ljekovito bilje</h2><p>Skye ima kod kuće mali vrt s ljekovitim biljem i ondje uživa u kamilici, ehinaceji, češnjaku i drugim lijekovima iz sjemena koje čuva od godine do godine. Gredice su tradicionalno mjesto za uzgoj ljekovitog bilja.</p><h2>8. Čuvajte sjeme</h2><p>Na kraju sezone, sačuvajte sjeme biljaka koje su napredovale i s kojima ste bili zadovoljni u svom vrtu. Time ćete si osigurati budući pristup takvoj hrani i održati bioraznolikost. Čuvanje sjemenja čuva i povijest, smatra Skye. On ih naziva vremenskim kapsulama. - Mi smo uvijek imali način kako ih čuvati. Kako sadimo, tako čuvamo i ponovo sadimo, pa sjemene prolaze kroz sve kroz što prolazimo i mi, kroz dobra i loša vremena - kaže on. Danas se čovječanstvo suočava ne samo s klimatskim promjenama nego i pandemijom, a sjemenke će omogućiti duhovnu i fizičku povezanost sa zemljom i tako omogućiti preživljavanje.</p><p><em><strong>Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: </strong></em><a href="https://www.24sata.hr/lifestyle/ne-bacajte-istrosene-vrecice-sa-cajem-korisne-su-za-uzgoj-bilja-695145">Ne bacajte istrošene vrećice sa čajem, korisne su za uzgoj bilja</a></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO s Ivanom Đikićem: #ZAJEDNO24SATA:</strong></p>