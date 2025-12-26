Savjeti kako božićnom drvcu znatno produžiti vijek trajanja

Prirodna jelka, ako je pravilno odsječena i zdrava, može trajati i do šest tjedana. Kako bi to doista tako i bilo, trebate biti oprezni već prilikom kupovine jelke – ukoliko primijetite da iglice već lagano dobivaju žutu boju, vjerojatno jelka neće potrajati ni do Nove godine.

Kada je drvo odsječeno, njegova sposobnost da apsorbira vodu se smanjuje. Ipak, preporučuje se da jelku držite u posudi u koju ćete povremeno doliti vodu. Ovlaživač zraka u prostoriji također će pomoći drvetu da zadrži potrebnu vlagu.

Limunada (a čak i sok od limuna poput 7UP-a) ili razblažena mješavina vode, šećera i limuna, preporučuje se kao dodatna „hrana“ koja će duže održati jelku svježom. Osim toga, dodavanje limunade u posudu u kojoj držite jelku spriječit će i širenje neugodnih mirisa koji nastaju uslijed taloženja bakterija u vodi.

Vjerovali ili ne, alkohol ili alkoholno piće (poput vodke) također će dobro djelovati na božićno drvce. Alkohol će pomoći u ubijanju bakterija u vodi, pa možete dodati po kap alkohola svaki drugi dan u posudu u kojoj držite jelku. Ali, u posudu sa vodom možete dodati i nekoliko otopljenih aspirina ili nekoliko kapi izbjeljivača, koji će bakterije držati podalje od jelke.

Možda zvuči pomalo neobično, ali posuda s voćem u blizini jelke nije baš dobra ideja. Voće, osobito banane, ispuštaju etilen, hormon biljaka koji ubrzava fermentaciju drugog voća, ali također ubrzava i opadanje iglica sa drvca.

Bez obzira na to koliko lampice na drvcu stvaraju posebnu atmosferu, također ubrzavaju propadanje drveta. Ako baš želite lampice na jelki, mala LED svjetla bolji su izbor od običnih svjetala jer će manje zagrijati jelku. Jednako je važan i izbor boje lampica – jelka najlakše apsorbira bijelu svjetlost, dok raznobojne svjetiljke ometaju proces fotosinteze.

Vjerojatno ste vidjeli da cvjećari na biljke sprejaju lak za kosu. Isti trik možete primijeniti i na jelkama, jer tako ćete fiksirati iglice i sačuvati ih od opadanja. Lak za kosu nanesite samo na donje grane drveta te imajte na umu da je ovaj proizvod zapaljiv pa ga nemojte koristiti ukoliko ćete jelku ukrašavati lampicama.

Bez obzira na to hoćete li primijeniti koji od ovih trikova, drvcu je potrebno dosta vode. Jelka visine oko 180 centimetara upit će 3 dcl vode dnevno (ili više ako je grijanje u blizini).