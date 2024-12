Božićno drvce nikad ne držite pored peći, radijatora ili prozora

Oni koji uvijek više vole miris svježeg bora u svom domu za ovo blagdansko vrijeme svakako trebaju voditi u njemu računa kako bi što dulje ostao svjež. Prije kupnje potrebno je odabrati pogodan položaj koji je što više udaljen od izvora topline jer upravo je to razlog isušivanja i odbacivanja iglica. Potrebno je izmjeriti visinu stropa i odbiti visinu stalka i vršnog ukrasa kako biste izabrali idealnu visinu stabalca. Želite li da potraje do kraja blagdana, unesite ga u dom tek kad ga planirate kititi, najbolje na Badnjak. Do tada ga držite vani, na hladnom, na balkonu, ili u dvorištu. Ako ste ga ostavili u garaži, češće provjetravajte.

U vodi par sati

Prilikom odabira rukom lagano prođite po iglicama, koje ne bi smjele otpadati. Grančice moraju biti savitljive a ne krhke. Bilo bi najbolje da je domaće proizvodnje jer će biti svježije. Također, želite li da vam božićno drvce što dulje krasi dom, ne zaboravite na hidrataciju. Stavite ga u vodu na minimalno 45 minuta čim dođete kući. A ako je deblo već osušeno, odrežite nekoliko centimetara prije nego što ga stavite u vodu. Poželjno je da bor u vodi ostane i nekoliko sati.

Idealan je stalak s vodom

Dan prije nego što ga okitite, obvezno odrežite donja 2-3 centimetra debla da bi stablo moglo uzimati vodu.

Kad ga unesete u dom, bilo bi dobro da je drvce u hladnijoj prostoriji ili da češće otvarate prozore.

Nađite dobar stalak. Idealan je onaj s posudom za vodu, ali ako ipak imate obični, stavite ispod dovoljno duboku posudicu da deblo bude u doticaju s vodom. U vodu možete dodati i šećer.

Odmaknite od topline

Bilo bi dobro da drvce odmaknete od radijatora i drugih izvora topline. Ne ostavljajte ga pored kamina, toplina peći može isušiti drvo, čineći ga zapaljivijim. Nemojte ga postavljati ni ispred prozora da biste održali osvijetljenost sobe. Isto tako izravna sunčeva svjetlost može isušiti drvce uzrokujući prerano opadanje iglica i blijeđenje boje.

Ugasite lampice jer isušuju

Izbjegavajte postavljanje drvca u prometna područja poput hodnika, blagovaonice ili kuhinje. Može postati prepreka, uzrokovati nesreće ili će se oštetiti ukrasi. Ako imate malu djecu ili kućne ljubimce, svakako pripazite gdje ćete ga i kako smjestiti da se nitko ne ozlijedi te da ovi blagdani svima ostanu u lijepoj uspomeni. Pripazite na to da lampice gasite kad vas nema doma, što zbog opasnosti od požara što zbog topline, koja dodatno isušuje drvce.