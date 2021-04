Lockdown je svima barem na neki način smanjio motivaciju za ostvarivanje ciljeva. Bez obzira na to jesu li to zdravlje i kondicija ili vaši osobni ciljevi, promjena u rutini vas može izbaciti iz ravnoteže pa se možete osjećati bezvrijedno ako ne postignete onoliko koliko biste željeli. Evo nekoliko savjeta koji će vam pomoći da zadržite ritam i obavite stvari na vrijeme.

1. Pristupite zadacima na nove načine

Ponekad jednostavno trebamo stvari gledati iz drugačije perspektive, umjesto da ih uvijek iznova radimo na isti način. Ako vam dosadi jutarnja šetnja, promijenite rutu. Ako niste motivirani za čitanje, pokušajte umjesto toga slušati audioknjigu. Pristupanje zadacima na nove načine može vam pomoći da održite visoku razinu motivacije.

2. Shvatite svoje 'zašto'

‘Zašto’ je ono što stvara značenje i smisao onoga što radite. Ako znate svrhu, to će vam pomoći da ostanete na pravom putu i zadržite motivaciju. Odvojite malo vremena da shvatite svoje 'zašto' za obavljanje nekog zadatka, izazova ili promjene načina života i to će vam dugoročno pomoći da ostanete motivirani.

3. Odredite si rok

Trenutno vam može biti teško ostati motiviran ako u određeno vrijeme ili datum nemate nešto što morate napraviti. Postavljanje vremenskog ograničenja za neku aktivnost ili zadatak, čak i ako to nije potrebno, će pomoći da to obavite bez gubitka motivacije.

4. Slušajte svoje tijelo

Ponekad se nedostatak motivacije ne svodi samo na nedostatak entuzijazma, već na iscrpljenost i lošu brigu o sebi. Pokušajte slušati svoje tijelo. Spoznajte kada se trebate odmoriti i napraviti korak unatrag. Ako se osjećate nemotivirano, krećite se. Izlazak u šetnju radi svježeg zraka ili čak plesanje u dnevnoj sobi može biti izvrstan način da dobijete dozu endorfina i vratite se na pravi put.

5. Ne zaboravite raditi pauze

Umor je ponekad ubojica motivacije, zato ne zaboravite raditi redovite pauze kad radite neki posao ili se fokusirate na određeni projekt koji mozgu oduzima snagu. Stručnjaci savjetuju da radite pauzu od 10 do 15 minuta za svakih 60 do 90 minuta nekog posla.

6. Stvorite rutine kako biste izbjegli umor od donošenja odluka

Ove godine svi prolazimo kroz puno promjena, a mnoštvo naših svakodnevnih rutina je nestalo. To može uzrokovati umor pri odlučivanju, odnosno to je kada potreba za svakodnevnim odlučivanjem što učiniti i kada to učiniti postaje toliko iscrpljujuća da gubite motivaciju za bilo što. Čak i ako trenutno ne radite, pokušajte stvoriti dnevnu rutinu koja će vam pomoći da se usredotočite na ono što i kada trebate napraviti.

7. Ne gledajte previše širu sliku

Svoje ciljeve ili zadatke podijelite na manje dijelove. A umjesto da se usredotočite na širu sliku, gledajte na ono što je ispred vas. Na manje, realnije prepreke se lakše penjati.

8. Imajte na umu da je izvršavanje zadatka dobar osjećaj

Nikad nećete požaliti za dobro izvršenim zadatkom nakon što ga obavite. Dakle, sljedeći put kada se osjećate nemotivirano, pomislite kako ćete se nevjerojatno osjećati nakon što sve zadatke koje ste si zadali uspješno odradite, piše Metro.