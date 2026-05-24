Savjeti kako prepoznati pravo maslinovo ulje i izbjeći prevare

Zbog toga što je jedna od najčešće krivotvorenih namirnica, mnogi potrošači nesvjesno kupuju mješavine jeftinijih ulja, stara rafinirana ulja ili proizvode sumnjivog podrijetla koji se prodaju pod etiketom 'ekstra djevičanskog. Srećom, postoji nekoliko provjerenih metoda kojima i laici mogu razotkriti prevaru i osigurati da u košarici završi samo ono najbolje.

Što piše na etiketi?

Prije nego što uopće otvorite bocu, najvažnije informacije nalaze se na njezinoj deklaraciji. Prvi i osnovni pojam koji tražite jest "ekstra djevičansko maslinovo ulje". To je najviša kategorija kvalitete, koja jamči da je ulje dobiveno isključivo mehaničkim postupkom, hladnim prešanjem, bez korištenja kemikalija ili visokih temperatura.

Berba

Drugi ključan podatak je datum berbe. Svježina je presudna za kvalitetu, stoga uvijek tražite godinu berbe, a ne samo rok trajanja. Vrhunsko ulje rijetko kad će biti starije od 18 mjeseci. Također, obratite pozornost na podrijetlo. Transparentni proizvođači ponosno će istaknuti zemlju i regiju iz koje masline potječu. Izrazi poput "mješavina ulja iz EU" često su znak da se radi o proizvodu niže kvalitete, sastavljenom od ulja iz različitih izvora. Certifikati poput Zaštićene oznake izvornosti (ZOI) dodatna su potvrda autentičnosti.

Ambalaža kao prvi znak kvalitete

Dobra ulja dolaze u tamnim staklenim bocama, limenkama ili keramičkim posudama s razlogom. Svjetlost je, uz toplinu i zrak, jedan od najvećih neprijatelja maslinovog ulja jer ubrzava proces oksidacije i uništava dragocjene spojeve. Prozirna staklena boca, iako možda izgleda privlačno na polici, jasan je znak da proizvođač ne mari za očuvanje kvalitete proizvoda. Vrhunsko ulje uvijek će biti zaštićeno od svjetlosti kako bi sačuvalo svoju svježinu, okus i nutritivna svojstva.

Prava istina je u čaši: test mirisa i okusa

Najpouzdaniji način provjere autentičnosti je kušanje maslinovog ulja, za koje vam ne treba posebna oprema. Ulijte oko jednu žlicu ulja u manju čašu. Prekrijte otvor dlanom, a drugom rukom obuhvatite i grijte čašu tridesetak sekundi. Toplina tijela oslobodit će hlapive arome i olakšati vam procjenu.

Zatim približite čašu nosu i duboko udahnite. Kvalitetno, svježe ekstra djevičansko ulje treba imati živahan i svjež miris koji podsjeća na pokošenu travu, list rajčice, artičoku, badem ili zelenu jabuku. Ako ulje nema gotovo nikakav miris ili, još gore, osjećate neugodne note koje podsjećaju na vosak, stare orahe ili vlažnu krpu, vjerojatno je riječ o starom, oksidiranom ili pokvarenom proizvodu.

Nakon mirisa slijedi okus. Uzmite mali gutljaj i pustite da ulje obloži cijelu usnu šupljinu. Kvalitetno ulje nikada nije neutralno ili "masno". Njegove tri ključne pozitivne karakteristike su voćnost, gorčina i pikantnost. Blaga i ugodna gorčina na jeziku, te osjećaj pikantnosti ili "grebanja" u stražnjem dijelu grla, nisu mane. Naprotiv, to je znak prisutnosti oleokantala i drugih zdravih polifenola, moćnih antioksidansa po kojima je pravo maslinovo ulje i poznato. Ulje koje je bezlično, vodenasto ili ostavlja metalni okus u ustima gotovo sigurno nije visoke kvalitete.

Najčešće zablude o maslinovom ulju

Tržište je prepuno mitova koji potrošače dovode u zabludu. Jedna od najraširenijih je da boja ulja određuje njegovu kvalitetu. Boja može varirati od zlatno-žute do izraženo zelene, ovisno o sorti maslina, vremenu berbe i udjelu klorofila, ali nije pouzdan pokazatelj. Profesionalni kušači čak koriste plave čaše kako bi neutralizirali utjecaj boje na svoju procjenu.

Druga popularna, ali potpuno nepouzdana metoda je takozvani test hladnjakom, prema kojem bi se pravo ulje trebalo zgusnuti na niskim temperaturama. Istraživači s Kalifornijskog sveučilišta u Davisu, kao i brojni drugi stručnjaci, potvrdili su da ovaj test ne funkcionira. Različite vrste ulja imaju različite točke smrzavanja ovisno o sastavu masnih kiselina, pa se neka lažna ulja mogu zgusnuti, dok neka autentična ekstra djevičanska ulja mogu ostati tekuća. Zato se radije oslonite na ono što vam govore etiketa, nos i nepce.



*kreirano uz pomoć AI-ja