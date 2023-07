Savjeti kako prepoznati svježu ribu: 'Ima svijetlu kožu koja se prelijeva u duginim bojama'

Srdela mora biti čvrsta kad je uzmete u ruke, ne smije se previše savijati i važno je da nema krvi oko škrga. Ako je pustila krv i ima je dosta, to znači da dulje stoji. No kad je riječ o sitnoj plavoj ribi, Zagrepčani ne trebaju previše brinuti zbog toga kako prepoznati da je svježa. Od ponedjeljka do subote u većinu ribarnica u gradu stiže riba ulovljena prethodne noći, kaže Ivan Kotarski, vlasnik obrta za trgovinu koji na tržnici Utrina u ribarnici drži jedan od štandova s ribom. Dodaje kako je bitno samo imati na umu da svježe srdele ili inćune nećete naći odmah nakon otvaranja ribarnice, u 7 sati, jer ona dolazi malo kasnije. Ako je ima tako rano, onda je to ono što se nije prodalo od prethodnog dana.