Savjeti koji djeluju: Alergiju na ambroziju olakšat će tuširanje toplom vodom i čaj od koprive

Kraj kolovoza i prva polovica rujna u peludnom kalendaru za područje Zagreba označeni su kao područje visoke koncentracije peludi ambrozije. Vrlo je slična slika na području Slavonije, gdje visoke koncentracije peludi ambrozije traju i do kraja rujna, dok se na virovitičkom području u to vrijeme često bilježi i vrlo visoka koncentracija peludi te biljke. Sezona cvjetanja ambrozije traje 30 do 40 dana, ovisno o vremenskim uvjetima. Ukratko, mnogi građani ovih dana mogli bi imati problema s kihanjem, šmrcanjem, svrbežom očiju te drugim simptomima koji prate alergije. Među njima su glavobolja, otežano disanje i pojačani umor.

