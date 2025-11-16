Savjeti naših djedova i baka koji nas prate kroz cijeli život

JAČI/A SI NEGO ŠTO MISLIŠ Bile su to riječi koje su nam davale snagu u trenucima kad smo mislili da je nemamo. Izgovorene uz nježan stisak ruke ili topli pogled, učile su nas da je hrabrost često tiha i neprimjetna, ali živi negdje duboko u nama. | Foto: 123rf/ILUSTRACIJA