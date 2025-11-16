Obavijesti

SAME MUDROSTI

Savjeti naših djedova i baka koji nas prate kroz cijeli život

Danas, u svijetu ubrzanog ritma i stalne tjeskobe, upravo te starinske rečenice vraćaju osjećaj sigurnosti, perspektive i smirenosti. Koje ste od ovih izreka vi 'ponijeli' u život?
Savjeti naših djedova i baka koji nas prate kroz cijeli život
Generacije prije nas živjele su sporije, skromnije i tiše, ali njihov je jezik bio pun topline, brige i duboke životne mudrosti. Mnogo tih rečenica ponavljalo se kroz djetinjstvo toliko puta da su postale dio našeg unutarnjeg glasa | Foto: Dreamstime
