U ovo doba svake godine podsjećamo na potrebu jačanja imuniteta, u obrani od niza 'zimskih bolesti' koje se počinju javljati krajem jeseni i prate nas do proljeća, od obične prehlade do gripe, uz moguće komplikacije, poput bronhitisa, upale pluća, pa do težih bolesti. Kako se već drugu godinu zaredom suočavamo i s pandemijom korona virusa, to je važnije voditi računa o jačanju imuniteta, kažu dr. Dragan Soldo, obiteljski liječnik iz Zagreba i nutricionist Roko Marović, iz nutricionističkog centra 'Nutrivision'.