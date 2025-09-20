Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
KOLUMNA PETRE PINJUH

Savjeti trenerice za odnose i intimu: Što ako nikada niste doživjeli orgazam?

Piše Petra Pinjuh, trenerica za odnose i intimu,
Čitanje članka: 3 min
Savjeti trenerice za odnose i intimu: Što ako nikada niste doživjeli orgazam?
Foto: 123RF

Zapamtite, većina žena ne može doživjeti orgazam samo penetracijom, i to je potpuno u redu. Ključ je u klitorisu, igračkama, istraživanju i komunikaciji

Zbunjujuće poruke na društvenim mrežama često sugeriraju da sve funkcionira savršeno, društvo voli glumiti da su svi 'seksualno prosvijetljeni' i da sve funkcionira savršeno. Ali stvarnost je drugačija. Ne vjeruj svemu što čuješ.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Spavačica 00:48
Spavačica | Video: 24sata Video

Veći dio života bila sam uvjerena da ženski orgazam ne postoji, da je to doslovno mit. Zašto? Jer sam bila needucirana na tu temu. Kao i moji partneri. I tu nitko nije bio kriv. To je realno i uobičajeno. Ne znam govoriti finski jezik. Zašto? Jer ga nikada nisam učila. Ima logike, zar ne?

VRIJEDI ZAPAMTITI Evo što žene nikako ne žele da muškarci rade prije vruće akcije
Evo što žene nikako ne žele da muškarci rade prije vruće akcije

Danas mi za orgazam treba 1–2 minute. Trbušnjaci su postojani i oni su doslovno rezultat mog seksualnog života. Pobornik sam vježbanja i zdrave prehrane, da me krivo ne shvatiš, no trbušnjake kao vježbu nisam radila godinama!

Woman in bed under sheets holding vibrator in hand
Foto: 123RF

Zašto je očekivanje „penetracijom do ženskog orgazma“ prva pogreška i zašto su seks-igračke zapravo tvoj saveznik:

  • Samo oko 18 % žena navodi da im je vaginalna penetracija sama po sebi dovoljna za orgazam

  • 36 % žena kaže da im penetracija sama možda nije dovoljna, ali da je doživljaj puno bolji uz dodatnu klitoralnu stimulaciju

  • 36,6 % žena tvrdi da je klitoralna stimulacija tijekom odnosa ključna da bi se postigao orgazam

  • U nekim istraživanjima se navodi da 70–80 % žena zahtijeva direktnu ili barem indirektnu stimulaciju klitorisa za orgazam

  • Tijekom penetracije, orgazmi su češći (51–60 %) ako je dodatno osigurana i klitoralna stimulacija

7 super savjeta

  • Zaboravi „moram” i reci „idem se igrati/istraživati”. Ne smatraj orgazam zadatkom nego nusproduktom užitka. Ako ćeš biti fokusirana na orgazam, teže ćeš ga doživjeti. Poanta je užitak, a orgazam je posljedica uživanja! Događa se kada makneš fokus: jel' ide, jel' ide? Prepusti se i uživaj.

  • Obuci nešto što te pali, za sebe, ne za njega. Kad se osjećaš seksualno moćno, tvoje tijelo lakše reagira i uvijek imaš taj seksualni flow u sebi. Mi nismo na gumb. Seksualnost se ne pali i gasi. Ona se održava i pojačava. Ne samo navečer, već i tijekom cijelog dana. Radi na svojoj seksualnosti, u smislu dobre i pozitivne energije, probudi je i pusti da vibrira. Nemoj se sputavati i gasiti.

Sexy Couple on the Bed
Foto: MyDay Studio
  • Igraj se s erotskim sadržajem. Možda će te najviše „upaliti” nešto o čemu nisi nikada niti razmišljala, zato… istražuj.
     
  • Promijeni scenu, umjesto kreveta, nekad isprobaj tuš, kauč ili auto. Mozak voli izazove.
     
  • Masturbiraj u raznim položajima. Položaj može dramatično mijenjati gdje i kakav osjećaj stiže. Neke žene mogu doživjeti orgazam samo u jednom položaju i toga se drže, zato isprobavaj dok ne nađeš svoju pozu.
     
  • Koristi fantaziju, mozak je moćan. Kombiniraj misli i osjećaje. Istražuj svoje seksualne fantazije. One se mogu samo prepričavati i šaputati na jastuku. Ako partneru pričaš o još jednom ženi u jacuzziju, ili još jednom paru s vama na baldahinu na plaži nekog skrivenog resorta, to ne znači da bi u stvarnosti to doista voljela iskusiti. Ako naiđeš na nerazumijevanje partnera, pošalji mu definiciju pojma mašta iz Klaića.
     
  • Ako imaš partnera koji je spreman s tobom istraživati sve tajne tvog tijela, govori mu trenutačno. Ne sutra, ne nakon seksa. U trenutku, dok tijelo zna što želi, dok osjećaš svaki pokret i dodir na svojoj koži. I neka uzme u ruku vibrator iz kategorije stimulator klitorisa.
PRODUKTIVNO I ZABAVNO Evo koji to kućanski poslovi najčešće završe vrućom akcijom
Evo koji to kućanski poslovi najčešće završe vrućom akcijom

Zapamti, većina žena ne može doživjeti orgazam samo penetracijom, i to je potpuno u redu. Ključ je u klitorisu, igračkama, istraživanju i komunikaciji. Kad brišeš sram, ignoriranje i neznanje, otvaraš put do zadovoljstva. Orgazam je dostupan, samo ga trebaš tražiti i dopustiti si ga.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Analiza za svaki znak Zodijaka: Evo zašto vas krivo shvaćaju
RAZNE DILEME

Analiza za svaki znak Zodijaka: Evo zašto vas krivo shvaćaju

Svatko od nas ima određene stavove i mišljenja koja su ponekad specifična te radi toga ulazimo u razne komunikacijske drame. Saznajte kako je svaki znak Zodijaka neshvaćen na svoj način
Stiže mlad Mjesec i pomrčina u Djevici: Evo kako će utjecati na svaki horoskopski znak
ASTROLOŠKI VODIČ

Stiže mlad Mjesec i pomrčina u Djevici: Evo kako će utjecati na svaki horoskopski znak

Rujan 2025. donosi jedan od najmoćnijih astroloških trenutaka godine, mladi Mjesec i djelomičnu pomrčinu Sunca u znaku Djevice, 21. rujna. Ova energija otvara vrata transformaciji i oslobađanju od svega što više ne odražava našu istinu. Pomrčine uvijek donose prekretnice, a ova nas potiče da pregledamo svoje navike, odnose i životne prioritete
Je li ovo najzgodnija baka na svijetu? 'Upucavaju mi se i do deset godina mlađi muškarci'
S 30 JE POSTALA BAKA

Je li ovo najzgodnija baka na svijetu? 'Upucavaju mi se i do deset godina mlađi muškarci'

Upoznajte Alice Vasquez, kalifornijsku instruktoricu yoge koja je, sa svojih 40 godina, zasluženo stekla titulu 'najseksi bake na svijetu'. Toliko je očaravajuća da je mnogi miješaju sa svojom kćeri, djeluje kao njezina sestra, a kad kaže da je baka troje unučadi, ostaju u nevjerici

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025