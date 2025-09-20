Savjeti trenerice za odnose i intimu: Što ako nikada niste doživjeli orgazam?

Zbunjujuće poruke na društvenim mrežama često sugeriraju da sve funkcionira savršeno, društvo voli glumiti da su svi 'seksualno prosvijetljeni' i da sve funkcionira savršeno. Ali stvarnost je drugačija. Ne vjeruj svemu što čuješ.

Veći dio života bila sam uvjerena da ženski orgazam ne postoji, da je to doslovno mit. Zašto? Jer sam bila needucirana na tu temu. Kao i moji partneri. I tu nitko nije bio kriv. To je realno i uobičajeno. Ne znam govoriti finski jezik. Zašto? Jer ga nikada nisam učila. Ima logike, zar ne?

Danas mi za orgazam treba 1–2 minute. Trbušnjaci su postojani i oni su doslovno rezultat mog seksualnog života. Pobornik sam vježbanja i zdrave prehrane, da me krivo ne shvatiš, no trbušnjake kao vježbu nisam radila godinama!

Zašto je očekivanje „penetracijom do ženskog orgazma“ prva pogreška i zašto su seks-igračke zapravo tvoj saveznik:

Samo oko 18 % žena navodi da im je vaginalna penetracija sama po sebi dovoljna za orgazam

36 % žena kaže da im penetracija sama možda nije dovoljna, ali da je doživljaj puno bolji uz dodatnu klitoralnu stimulaciju

36,6 % žena tvrdi da je klitoralna stimulacija tijekom odnosa ključna da bi se postigao orgazam

U nekim istraživanjima se navodi da 70–80 % žena zahtijeva direktnu ili barem indirektnu stimulaciju klitorisa za orgazam

Tijekom penetracije, orgazmi su češći (51–60 %) ako je dodatno osigurana i klitoralna stimulacija

7 super savjeta

Zaboravi „moram” i reci „idem se igrati/istraživati” . Ne smatraj orgazam zadatkom nego nusproduktom užitka. Ako ćeš biti fokusirana na orgazam, teže ćeš ga doživjeti. Poanta je užitak, a orgazam je posljedica uživanja! Događa se kada makneš fokus: jel' ide, jel' ide? Prepusti se i uživaj.

Obuci nešto što te pali, za sebe, ne za njega. Kad se osjećaš seksualno moćno, tvoje tijelo lakše reagira i uvijek imaš taj seksualni flow u sebi. Mi nismo na gumb. Seksualnost se ne pali i gasi. Ona se održava i pojačava. Ne samo navečer, već i tijekom cijelog dana. Radi na svojoj seksualnosti, u smislu dobre i pozitivne energije, probudi je i pusti da vibrira. Nemoj se sputavati i gasiti.

Igraj se s erotskim sadržajem . Možda će te najviše „upaliti” nešto o čemu nisi nikada niti razmišljala, zato… istražuj.



. Možda će te najviše „upaliti” nešto o čemu nisi nikada niti razmišljala, zato… istražuj. Promijeni scenu, umjesto kreveta, nekad isprobaj tuš, kauč ili auto . Mozak voli izazove.



. Mozak voli izazove. Masturbiraj u raznim položajima . Položaj može dramatično mijenjati gdje i kakav osjećaj stiže. Neke žene mogu doživjeti orgazam samo u jednom položaju i toga se drže, zato isprobavaj dok ne nađeš svoju pozu.



. Položaj može dramatično mijenjati gdje i kakav osjećaj stiže. Neke žene mogu doživjeti orgazam samo u jednom položaju i toga se drže, zato isprobavaj dok ne nađeš svoju pozu. Koristi fantaziju, mozak je moćan . Kombiniraj misli i osjećaje. Istražuj svoje seksualne fantazije. One se mogu samo prepričavati i šaputati na jastuku. Ako partneru pričaš o još jednom ženi u jacuzziju, ili još jednom paru s vama na baldahinu na plaži nekog skrivenog resorta, to ne znači da bi u stvarnosti to doista voljela iskusiti. Ako naiđeš na nerazumijevanje partnera, pošalji mu definiciju pojma mašta iz Klaića.



. Kombiniraj misli i osjećaje. Istražuj svoje seksualne fantazije. One se mogu samo prepričavati i šaputati na jastuku. Ako partneru pričaš o još jednom ženi u jacuzziju, ili još jednom paru s vama na baldahinu na plaži nekog skrivenog resorta, to ne znači da bi u stvarnosti to doista voljela iskusiti. Ako naiđeš na nerazumijevanje partnera, pošalji mu definiciju pojma mašta iz Klaića. Ako imaš partnera koji je spreman s tobom istraživati sve tajne tvog tijela, govori mu trenutačno. Ne sutra, ne nakon seksa. U trenutku, dok tijelo zna što želi, dok osjećaš svaki pokret i dodir na svojoj koži. I neka uzme u ruku vibrator iz kategorije stimulator klitorisa.

Zapamti, većina žena ne može doživjeti orgazam samo penetracijom, i to je potpuno u redu. Ključ je u klitorisu, igračkama, istraživanju i komunikaciji. Kad brišeš sram, ignoriranje i neznanje, otvaraš put do zadovoljstva. Orgazam je dostupan, samo ga trebaš tražiti i dopustiti si ga.