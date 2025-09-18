Evo što žene nikako ne žele da muškarci rade prije vruće akcije

Muškarci često kažu da žene dolaze s nepisanim uputama i da ih je teško 'pročitati'. Ipak, postoje jasne stvari koje ženama gotovo uvijek smetaju prije intimnog trenutka. Ako ih izbjegnete, veća je šansa da atmosfera bude opuštena, zabavna i zavodljiva
U nastavku otkrijte koje stvari žene nikako ne žele da se događaju prije seksa.
| Foto: 123RF
1. GLAZBA KOJA “PREVIŠE GOVORI”.
Romantična atmosfera uvijek pomaže, ali pjesme koje očito sugeriraju seks mogu više odbiti nego zavesti. Izaberi suptilne hitove, lagane melodije i pjesme koje stvaraju ugodnu energiju.
| Foto: 123RF
2. MOBITEL JE NEPRIJATELJ INTIME.
Poruke, notifikacije i stalni zvukovi mobitela prekidaju fokus i stvaraju dojam da ti nije stalo. Isključi zvuk i pokaži da je ona jedina na koju se koncentriraš.
| Foto: 123RF
3. PRESKAKANJE ZAVOĐENJA.
Žene vole da se odnos gradi, poljupci, razgovor, smijeh i lagani dodiri prije nego što dođe do seksualnog kontakta. Naglo jurišanje u krevet ili neprimjereno dodirivanje je veliki odbijač. Strpljenje je seksi.
| Foto: 123RF
4. POŠTOVANJE GRANICA.
Ako kaže da nije spremna ili da želi usporiti, prihvati to. Svako nagovaranje samo uništava povjerenje i intimnost. Pristojnost i poštovanje njenih želja čine te stvarno privlačnim.
| Foto: 123RF
5. ŽURBA I PROVJERAVANJE SATA.
Vrijeme treba stati kad ste zajedno. Stalno gledanje na sat signalizira nervozu ili dosadu, to je najveći način da pokvariš atmosferu. Dopusti trenutku da traje i uživajte u njemu bez stresa.
| Foto: Photographee.eu
6. POLJUPCI „REDA RADI“.
Ako poljupci nisu iskreni, strastveni i puni želje, bolje ih je izostaviti nego raditi površno. Žene lako prepoznaju razliku i to može uništiti cijeli trenutak.
| Foto: 123RF
7. NESIGURNOST U MALIM STVARIMA.
Pristojnost je poželjna, ali previše „smijem li…?“ kod svakog koraka može ostaviti dojam nesigurnosti. Ako signali govore da je trenutak pravi, budi odlučan i samouvjeren.
| Foto: Iakov Filimonov
8. PRETJERANO HVALJENJE ILI LASKANJE.
Iako komplimenti mogu biti lijepi, previše hvaljenja ili doslovno „ulizivanje“ može djelovati neprirodno i napadno. Žene cijene iskrenost i autentičnost, hvali ono što ti stvarno privlači pažnju, ali nemoj pretjerivati.
| Foto: 123RF
9. PREVIŠE ALKOHOLA.
Malo vina ili pića može opustiti atmosferu, ali pretjerivanje stvara nesigurnost i lošu energiju. Žene ne žele osjećati da moraš „namirisati“ hrabrost da bi ih poljubio ili dodirnuo. Umjerenost je ključ.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
10. NEPOŠTIVANJE OSOBNOG PROSTORA.
Približavanje previše rano ili nepoštivanje njezinog prostora (fizičkog i emocionalnog) može biti veliki odbijač. Daj joj vremena da se osjeća ugodno i sigurnom, a intimnost će doći prirodno.
| Foto: 123RF