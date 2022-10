Savjeti za roditelje djece u dobi od 1 do 3 godine: To je dob kad su najotvoreniji za učenje

Kad beba malo naraste i stane na noge, postaje aktivna, jako zainteresirana za svijet oko sebe i s vremenom sve sposobnija izraziti svoje želje i potrebe. U to je vrijeme dijete posebno znatiželjno i spremno učiti i ako se ne pripremite za tu djetetovu fazu, moglo bi postati zahtjevno, pa i naporno. Kako je riječ o važnoj fazi za oblikovanje djetetove osobnosti, bitno je da roditelji mališanu osiguraju poticaje za usvajanje novih riječi, spoznaja i iskustava.

POGLEDAJTE VIDEO: Mama priznala da se ne voli igrati sa svojom kćeri

Evo nekoliko savjeta za to kako ispuniti vrijeme znatiželjnog klinca, a da mu istodobno pomognete da uči, raste i ostane otvoreno za istraživanje okoline:

1. Potičite dijete da uči nove riječi

Foto: Dreamstime

2. Potaknite dijete da istražuje

Foto: Dreamstime

3. Pomozite djetetu da se izrazi

Foto: Dreamstime

4. Budite svjesni svoje uloge - isprobajte 15 aktivnosti korisnih za rano učenje

Foto: GettyImages

1. Obratite pažnju na to kako vaša beba komunicira, na izraze, zvukove i krikove. Pokušajte iz pogleda, pokazivanja glavom ili ručicama razumjeti što žele, čak i ako ne mogu izgovoriti riječi. Razgovarajte s njima tako da na glas imenujete ono što dijete traži i pružite mu

2. Ponavljajte zvukove i riječi, kroz priču. Na primjer, ako mu dajete jabuku, recite: 'Jučer smo papali jabuku i bila je fina, je li ti i danas fina?'. To će pomoći da dijete poveže tu riječ s jabukom i da i samo kasnije lakše komunicira. .

3. Čitajte, pjevajte, pričajte djetetu priče - sve to iznimno pomaže djetetu da razumije značenje novih riječi i da ih usvaja. Pokazivanje slika tijekom čitanja također pomaže, jer dijete tako povezuje riječi i objekte. Vaše pjevanje mu, pak, pomaže da bolje čuje sve glasove u riječi.

4. Razgovarajte o tome što radite zajedno: Bilo da se radi o igranju, odlasku u kupnju ili pranju rublja, razgovor o tome što se događa pomaže im razumjeti značenja riječi i pomaže da razviju komunikacijske vještine.

5. Istražite različite načine igranja i mijenjajte put do nekih stvari: Dodirivanje, lupanje, slaganje, trešnje, pa i bacanje igračaka ili nekih drugih predmeta, sve to djetetu pomaže da stekne iskustvo s njima i pomalo uči čemu služe. Nemojte ga sputavati u tome, jer se tako razvijaju i sva djetetova osjetila.

6. Pretvorite svakodnevne obaveze u učenje: Večera može biti prilika da poučite dijete o bojama, teksturama i okusima hrane ili napitaka, da mu pokažete što znači toplo, a što hladno i slično. Tako je i s vremenom za kupanje - pomozite djetetu da nauči razliku između mokrog i suhog, da nauči kako se zovu predmeti u kupaonici...

7. Potičite ih da slijede svoje interese: Djeca će vjerojatnije učiti iz aktivnosti koje ih oduševljavaju i zabavljaju. Obratite pažnju na to u čemu vaše dijete najviše uživa, pa ih koristite za učenje. Na primjer, ako voli trčati u vaše naručje, može naučiti što znači brzo i sporo, kad se dogodi 'bum' na guzu, kako se dići...

Foto: Dreamstime



8. Postavljajte djetetu pitanja, kako biste ga potaknuli da razmišlja i koristi ono što je naučilo i da to ponavlja. Na primjer, kad listate slikovnicu, pitajte ga: gdje je pas, gdje je kućica, kud ide pas kad pada kiša i slično. Neka vam pokažu crveni krov, zelenu travu, plavo more...

9. Razgovarajte s djetetom o osjećajima: Pomozite im da razumiju što osjećaju tako što ćete im vi to opisati. Na primjer: 'Vidim da si ljut što moraš izaći iz kade, sav si se narogušio'. To im pomaže da razumiju svoje osjećaje i da se lakše nose s emocijama. S vremenom, potičite dijete da vam samo kaže kad se tako osjeća, da vidite možete li se dogovoriti oko toga što želi. Na primjer, ako je ljuto zato što želite ugasiti svjetlo i ostaviti ga da spava, možda se možete dogovoriti da mu pročitate još jednu kratku priču.

10. Dopustite djetetu izbor: 'Hoćeš li ručati s nama za stolom, ili za malim stolićem?' - primjer je pitanja oko kojeg bi dijete trebalo samo odlučiti.Potičite ga na to, kako bi se učilo osjećaju sloboda i odgovornosti.

11. Ostanite mirni kad je dijete uznemireno: Djetetu nije lako naučiti da u nekim slučajevima mora malo pričekati, ili da neke stvari mora podijeliti s bratom ili sestrom, ili prijateljima. Prirodno je da u takvoj situaciji budu frustrirani i uzrujani, no važno je da vi ostanete mirni. To im pomaže da se osjećaju sigurno i da lakše povrate kontrolu.



12. Pohvalite dijete kad nešto dobro napravi: To pomaže da se osjećaju dobro i razviju samopouzdanje te da budu spremniji isprobati i neke nove stvari.

13. Pomozite mu da uspješno rješava probleme: Ohrabrite ih i podržite kad im je to potrebno da bi u nečemu uspjeli, s tim da ne biste smjeli preuzeti rješavanje problema u potpunosti. Neka naprave ono što mogu sami, tako će s vremenom biti svjesni svog napredovanja.

Foto: Thinkstock

14. Pustite dijete da se samo pobrine za sebe: Kad dođe u fazu da može navući čarapice, odjenuti se, ili skinuti i pospremiti svoju odjeću, pustite dijete da to samo radi i pohvalite ga. Time se uči osjećaju postignuća i neovisnosti. Također, ako mu kažete koliko vam je time pomoglo, shvatit će da je pomaganje drugima nešto zbog čega se osjećaju dobro.

15. Potičite dijete da ne odustaje: Mališan sigurno neće uvijek sve napraviti dobro iz prve. Pomozite mu i potičite ga da ubuduće bude još ustrajniji. Na primjer: Toliko se trudiš s tim čarapicama, ali danas ću ti ja pomoći da ih do kraja navučeš. Drugi puta će možda biti manje zgužvane, pa ćeš moći i sam, sigurna sam' - donosi portal Vlade u Michiganu.

Najčitaniji članci