Savjeti za seks po vrućinama koji će dodatno zagrijati ljeto

Ljeto je vrijeme da se u vezi ponovno posvetite intimnosti i date joj više prostora u svakodnevnom životu. Promjena rutine, eksperimentiranje i uživanje u zajedničkom vremenu mogu unijeti uzbuđenje u odnos...
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U nastavku pogledajte savjete za seks po ljetnim vrućinama.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte savjete za seks po ljetnim vrućinama. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte savjete za seks po ljetnim vrućinama.
| Foto: 123RF
UGODITE SEBI Ljeto može biti idealno vrijeme za posvećivanje vlastitom tijelu i osjećaju ugode. Nova odjeća, mirisna ulja, ugodna posteljina ili opuštajuća kupka mogu pomoći da se osjećate samopouzdanije i opuštenije.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
STVORITE PRAVU ATMOSFERU Romantična rasvjeta, glazba ili neka nova ideja mogu potpuno promijeniti atmosferu. Ako ste s partnerom, možete zajedno osmisliti večer ili urediti prostor tako da se oboje osjećate ugodno.
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NE ZABORAVITE NA LUBRIKANT Tijekom ljeta vrijedi imati pri ruci lubrikant, osobito ako želite izbjeći nelagodu uzrokovanu trenjem. Važno je odabrati proizvod koji vam odgovara i koristiti ga prema uputama.
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POSVETITE SE NJEZI TIJELA Topliji dani često znače više otkrivene kože, pa je ljeto dobra prilika za dodatnu njegu tijela. Hidratacija kože i osjećaj svježine mogu pridonijeti većem samopouzdanju.
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FLERTUJTE PORUKAMA Dopisivanje može biti zabavan način stvaranja iščekivanja prije susreta s partnerom. Ipak, s intimnim fotografijama i porukama treba biti oprezan jer ih druga osoba može spremiti ili proslijediti bez vašeg pristanka.
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ISPROBAJTE IGRAČKE Seksualne igračke mogu unijeti novost u intimni odnos i potaknuti partnere da istraže što im odgovara. Najvažnije je o njihovoj upotrebi otvoreno razgovarati i poštovati granice obje osobe.
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USPORITE Ne mora svaki intimni susret biti usmjeren prema brzom završetku. Sporiji tempo i više vremena za dodire, poljupce i bliskost mogu pomoći partnerima da se više usredotoče jedno na drugo.
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OTPUTUJTE NEKAMO ZAJEDNO Ljetno putovanje može biti odlična prilika za bijeg od svakodnevne rutine. Promjena okruženja i više privatnog vremena mogu pomoći partnerima da se ponovno povežu.
| Foto: Vagengeim Elena
ISPROBAJTE NEŠTO NOVO Ljeto nudi brojne prilike za nova iskustva, od izleta i koncerata do romantičnih večeri. Zajedničko isprobavanje novih stvari može unijeti dodatno uzbuđenje i u intimni odnos.
| Foto: 123RF
BUDITE OTVORENI ZA NOVA POZNANSTVA Ako ste slobodni, ljetna druženja i putovanja mogu donijeti nova poznanstva i romantične susrete. Ako dođe do intimnog odnosa, pristanak mora biti jasan i obostran, a zaštita od spolno prenosivih infekcija važna je bez obzira na okolnosti.
| Foto: 123RF
ISPLANIRAJTE POSEBNU VEČER Umjesto uobičajene rutine, možete organizirati večer samo za vas i partnera. Isključite mobitele, pripremite večeru, pustite glazbu i jednostavno si dajte vremena za razgovor i bliskost.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
OPUSTITE SE POD TUŠEM Hladniji tuš tijekom vrućih dana može biti ugodan način za rashlađivanje i opuštanje s partnerom. Ipak, treba biti oprezan jer mokre površine mogu biti skliske.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
ISKORISTITE SUMRAK Predvečerje donosi ugodnije temperature i mirniju atmosferu nego najtopliji dio dana. To može biti idealno vrijeme za opuštanje, dodire i više vremena provedenog zajedno.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
ISPROBAJTE NEŠTO S LEDOM Hladnoća može biti zanimljiv osjet tijekom intimnosti, primjerice uz rashlađivanje kože. Led ne bi trebalo dugo držati izravno na koži jer može izazvati iritaciju ili ozljedu.
| Foto: 123RF
NE BOJTE SE VRUĆINE Ako vam visoke temperature ne smetaju, ljeto možete jednostavno prihvatiti kao dio atmosfere. Ipak, važno je slušati tijelo, piti dovoljno tekućine i napraviti pauzu ako postane prevruće.
| Foto: Canva
BUDITE OPREZNI U VODI Intimnost u moru može zvučati romantično, ali voda ne djeluje kao lubrikant i može povećati trenje. Osim toga, javna mjesta nisu prikladna za seksualne aktivnosti, pa je privatnost važna.
| Foto: Canva
RASHLADITE PROSTOR Ako vam je tijekom seksa prevruće, ventilator ili klima-uređaj mogu učiniti prostor ugodnijim. Manje fizičke topline može pomoći da se tijekom intimnosti osjećate opuštenije.
| Foto: Canva
RAZGOVARAJTE O FANTAZIJAMA Razgovor o željama i fantazijama može biti način za dodatno zbližavanje partnera. Ne morate ostvariti svaku ideju, ali otvoren razgovor može pomoći da bolje upoznate međusobne želje i granice.
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