Kako smanjiti potrošnju?

Savjeti za uštedu električne energije u kućanstvu

Savjeti za uštedu električne energije u kućanstvu
Zašto je važna ušteda u kućanstvu?

Učinkovito upravljanje potrošnjom električne energije smanjuje troškove stanovanja i štiti okoliš. Ušteda električne energije ujedno znači manju emisiju CO2, a svaki kilovatsat ušteđen u domu puno znači. Kada se optimizira korištenje energije u svakodnevnim navikama računi za struju se smanjuju bez gubitka udobnosti i kvalitete života. 

Kako pratiti i smanjiti potrošnju struje 

Prvi korak je razumjeti gdje nastaje najveća potrošnja električne energije. Pametni mjerači, utičnice s monitorom i aplikacije, pokazuju koliko pojedini uređaji troše u stvarnom vremenu. Prema podacima s početka 2025. godine, prosječno kućanstvo u Hrvatskoj troši oko 250 kWh električne energije

  • Identificirajte “energetske žderače” i planirajte kako smanjiti potrošnju bez kompromisa u funkcionalnosti 

  • Vodite evidenciju kWh po danima i tjednima; trendovi će otkriti prilike za dodatnu uštedu 

Rasvjeta s visokim učinkom 

Zamjenom klasičnih žarulja LED rasvjetom postižu se velike uštede. LED žarulje troše i do 80 posto manje energije od žarulja sa žarnom niti i traju višestruko dulje. 

  • Odaberite jačinu svjetla prema namjeni prostorije 

  • Ugradite senzore pokreta u hodnicima i garaži kako bi se svjetla palila samo kad je potrebno 

  • Redovito čistite sjenila i stropna rasvjetna tijela; prašina smanjuje učinkovitost 

Kako izbjeći skrivena trošenja struje i smanjiti račun za struju 

Podešavanje termostata donosi značajne uštede. Svaki stupanj niže zimi ili više ljeti može smanjiti potrošnju energije za 5 do 10 posto. 

  • Za grijanje: držite sobnu temperaturu oko 20 do 21 °C tijekom dana, a malo niže noću 

  • Za hlađenje: ciljajte na 25 do 26 °C i izbjegavajte prehladne postavke 

  • Redovito čistite filtere klima uređaja i servisirajte sustave; neispravan uređaj troši više električne energije 

  • U ljetnim mjesecima koristite zavjese, rolete i noćno provjetravanje kako biste stabilizirali temperaturu bez dodatnog opterećenja sustava. 

Kućanski uređaji u kuhinji 

U kuhinji se nalazi više velikih potrošača. Pravilnim korištenjem ovih uređaja moguće je znatno smanjiti potrošnju. 

  • Hladnjak: postavite temperaturu na oko 4 °C, zamrzivač na -18 °C; provjerite brtve vrata i ostavite razmak od zida za ventilaciju 

  • Pećnica: koristite ventilatorski način rada i nemojte prečesto otvarati vrata. Za male obroke radije upotrijebite mikrovalnu 

  • Ploča za kuhanje: lonci s ravnim dnom i odgovarajućim poklopcem skraćuju vrijeme kuhanja i štede energiju; indukcija je najučinkovitija. 

  • Električno kuhalo za vodu: zagrijavajte samo onoliko vode koliko trebate i redovito uklanjajte kamenac 

Pranje rublja i posuđa 

Perilice rublja i posuđa troše znatnu količinu energije, ali pametnim postavkama postiže se velika ušteda. 

  • Perite pun bubanj kad god je moguće i birajte ECO programe 

  • Smanjenjem temperature pranja s 60 °C na 40 °C možete uštedjeti energiju bez gubitka rezultata (uz odgovarajuće deterdžente) 

  • Isključite dodatne funkcije zagrijavanja kada nisu nužne i koristite odgodu početka u niskotarifnom razdoblju - zimi od 21 h - 7 h , a ljeti od 22 h - 8 h 

  • Sušilicu rublja koristite štedljivo; sušenje na zraku ne troši električnu energiju 

Standby potrošači i pametna kontrola 

Uređaji u stanju pripravnosti stalno vuku struju. Ti “tihi potrošači” mogu činiti i do 10 posto kućanske potrošnje. 

  • Isključujte punjače, TV uređaje, igraće konzole i audio opremu kad god se ne koriste 

  • Postavite rasporede rada i automatizaciju, kako biste bez napora mogli smanjiti potrošnju tijekom dana 

Topla voda i bojleri 

Grijanje vode često je među najvećim troškovima povezanim s električnom energijom. 

  • Spustite termostat električnog bojlera na oko 55 do 60 °C kako biste uštedjeli energiju i smanjili stvaranje kamenca 

  • Ugradite štedne perlatore i termostatske miješalice radi bolje kontrole potrošnje 

Izolacija, brtvljenje i ventilacija 

Dobra ovojnica zgrade održava stabilnu temperaturu, smanjuje rad uređaja za grijanje i hlađenje te donosi trajne uštede. 

  • Poboljšajte toplinsku izolaciju tavana i vanjskih zidova gdje je izvedivo 

  • Provjerite i zamijenite istrošene brtve na prozorima i vratima 

  • Primijenite kontroliranu ventilaciju: kratko i intenzivno provjetravanje učinkovitije je od stalnog prozora “na kip” 

Ako tek kupujete stan ili kuću, obratite pozornost na kvalitetu izolacije i prozora to dugoročno može smanjiti račune za grijanje i hlađenje i do 30% 

Tarife, obračun i planiranje potrošnje 

Razumijevanje tarifnih modela pomaže ostvariti veću uštedu električne energije bez ulaganja u opremu. 

  • Premjestite energetski zahtjevnije radnje (npr. pranje rublja i posuđa, peglanje, grijanje bojlera..) u niskotarifne sate. 

  • Praćenje mjesečnih računa i kWh po kategorijama otkriva gdje još možete smanjiti potrošnju 

  • Ako imate dvo-tarifno brojilo, programirajte uređaje da se pokreću kada je električna energija jeftinija 

Investicije s većim povratom 

Ulaganja mogu donijeti najveću uštedu na dulji rok. 

  • Odaberite uređaje višeg energetskog razreda prilikom zamjene stare opreme; niža potrošnja tijekom životnog vijeka nadoknađuje višu početnu cijenu 

  • Razmotrite fotonaponske panele ili toplinsku crpku ako su uvjeti povoljni; kombinacija vlastite proizvodnje i učinkovite potrošnje maksimizira uštedu električne energije 

  • Ugradnja pametnog termostata i zoniranje grijanja dodatno optimiziraju temperaturu po prostorijama 

Navike koje donose trajne uštede 

Male promjene donose veliku razliku kada su dosljedne. 

  • Gasite rasvjetu pri izlasku iz prostorije i koristite prirodno svjetlo kad god je moguće 

  • Isključite iz struje uređaje koje ne koristite 

  • Kuhajte planski, odmrzavajte hranu u hladnjaku, a ne u mikrovalnoj 

  • Zatvarajte vrata između grijane i negrijane zone kako biste zadržali željenu temperaturu 

  • Redovito održavajte uređaje; čist i ispravan uređaj troši manje energije i radi sigurnije 

Primjenom ovih postupaka moguće je brzo uštedjeti energiju, ostvariti mjerljive uštede na računu i dugoročno poboljšati energetsku učinkovitost doma. 

Ako kupujete novogradnju, provjerite postoji li mogućnost ugradnje solarnih panela ili pametnog termostata to može itekako napraviti razliku. 

