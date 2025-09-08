Zašto je važna ušteda u kućanstvu?
Savjeti za uštedu električne energije u kućanstvu
Učinkovito upravljanje potrošnjom električne energije smanjuje troškove stanovanja i štiti okoliš. Ušteda električne energije ujedno znači manju emisiju CO2, a svaki kilovatsat ušteđen u domu puno znači. Kada se optimizira korištenje energije u svakodnevnim navikama računi za struju se smanjuju bez gubitka udobnosti i kvalitete života.
Kako pratiti i smanjiti potrošnju struje
Prvi korak je razumjeti gdje nastaje najveća potrošnja električne energije. Pametni mjerači, utičnice s monitorom i aplikacije, pokazuju koliko pojedini uređaji troše u stvarnom vremenu. Prema podacima s početka 2025. godine, prosječno kućanstvo u Hrvatskoj troši oko 250 kWh električne energije.
-
Identificirajte “energetske žderače” i planirajte kako smanjiti potrošnju bez kompromisa u funkcionalnosti
-
Vodite evidenciju kWh po danima i tjednima; trendovi će otkriti prilike za dodatnu uštedu
Rasvjeta s visokim učinkom
Zamjenom klasičnih žarulja LED rasvjetom postižu se velike uštede. LED žarulje troše i do 80 posto manje energije od žarulja sa žarnom niti i traju višestruko dulje.
-
Odaberite jačinu svjetla prema namjeni prostorije
-
Ugradite senzore pokreta u hodnicima i garaži kako bi se svjetla palila samo kad je potrebno
-
Redovito čistite sjenila i stropna rasvjetna tijela; prašina smanjuje učinkovitost
Kako izbjeći skrivena trošenja struje i smanjiti račun za struju
Podešavanje termostata donosi značajne uštede. Svaki stupanj niže zimi ili više ljeti može smanjiti potrošnju energije za 5 do 10 posto.
-
Za grijanje: držite sobnu temperaturu oko 20 do 21 °C tijekom dana, a malo niže noću
-
Za hlađenje: ciljajte na 25 do 26 °C i izbjegavajte prehladne postavke
-
Redovito čistite filtere klima uređaja i servisirajte sustave; neispravan uređaj troši više električne energije
-
U ljetnim mjesecima koristite zavjese, rolete i noćno provjetravanje kako biste stabilizirali temperaturu bez dodatnog opterećenja sustava.
Kućanski uređaji u kuhinji
U kuhinji se nalazi više velikih potrošača. Pravilnim korištenjem ovih uređaja moguće je znatno smanjiti potrošnju.
-
Hladnjak: postavite temperaturu na oko 4 °C, zamrzivač na -18 °C; provjerite brtve vrata i ostavite razmak od zida za ventilaciju
-
Pećnica: koristite ventilatorski način rada i nemojte prečesto otvarati vrata. Za male obroke radije upotrijebite mikrovalnu
-
Ploča za kuhanje: lonci s ravnim dnom i odgovarajućim poklopcem skraćuju vrijeme kuhanja i štede energiju; indukcija je najučinkovitija.
-
Električno kuhalo za vodu: zagrijavajte samo onoliko vode koliko trebate i redovito uklanjajte kamenac
Pranje rublja i posuđa
Perilice rublja i posuđa troše znatnu količinu energije, ali pametnim postavkama postiže se velika ušteda.
-
Perite pun bubanj kad god je moguće i birajte ECO programe
-
Smanjenjem temperature pranja s 60 °C na 40 °C možete uštedjeti energiju bez gubitka rezultata (uz odgovarajuće deterdžente)
-
Isključite dodatne funkcije zagrijavanja kada nisu nužne i koristite odgodu početka u niskotarifnom razdoblju - zimi od 21 h - 7 h , a ljeti od 22 h - 8 h
-
Sušilicu rublja koristite štedljivo; sušenje na zraku ne troši električnu energiju
Standby potrošači i pametna kontrola
Uređaji u stanju pripravnosti stalno vuku struju. Ti “tihi potrošači” mogu činiti i do 10 posto kućanske potrošnje.
-
Isključujte punjače, TV uređaje, igraće konzole i audio opremu kad god se ne koriste
-
Ugradite pametne utičnice i sklopke za grupno gašenje uređaja iz jedne tipke
-
Postavite rasporede rada i automatizaciju, kako biste bez napora mogli smanjiti potrošnju tijekom dana
Topla voda i bojleri
Grijanje vode često je među najvećim troškovima povezanim s električnom energijom.
-
Spustite termostat električnog bojlera na oko 55 do 60 °C kako biste uštedjeli energiju i smanjili stvaranje kamenca
-
Ugradite štedne perlatore i termostatske miješalice radi bolje kontrole potrošnje
Izolacija, brtvljenje i ventilacija
Dobra ovojnica zgrade održava stabilnu temperaturu, smanjuje rad uređaja za grijanje i hlađenje te donosi trajne uštede.
-
Poboljšajte toplinsku izolaciju tavana i vanjskih zidova gdje je izvedivo
-
Provjerite i zamijenite istrošene brtve na prozorima i vratima
-
Primijenite kontroliranu ventilaciju: kratko i intenzivno provjetravanje učinkovitije je od stalnog prozora “na kip”
Ako tek kupujete stan ili kuću, obratite pozornost na kvalitetu izolacije i prozora to dugoročno može smanjiti račune za grijanje i hlađenje i do 30%
Tarife, obračun i planiranje potrošnje
Razumijevanje tarifnih modela pomaže ostvariti veću uštedu električne energije bez ulaganja u opremu.
-
Premjestite energetski zahtjevnije radnje (npr. pranje rublja i posuđa, peglanje, grijanje bojlera..) u niskotarifne sate.
-
Praćenje mjesečnih računa i kWh po kategorijama otkriva gdje još možete smanjiti potrošnju
-
Ako imate dvo-tarifno brojilo, programirajte uređaje da se pokreću kada je električna energija jeftinija
Investicije s većim povratom
Ulaganja mogu donijeti najveću uštedu na dulji rok.
-
Odaberite uređaje višeg energetskog razreda prilikom zamjene stare opreme; niža potrošnja tijekom životnog vijeka nadoknađuje višu početnu cijenu
-
Razmotrite fotonaponske panele ili toplinsku crpku ako su uvjeti povoljni; kombinacija vlastite proizvodnje i učinkovite potrošnje maksimizira uštedu električne energije
-
Ugradnja pametnog termostata i zoniranje grijanja dodatno optimiziraju temperaturu po prostorijama
Navike koje donose trajne uštede
Male promjene donose veliku razliku kada su dosljedne.
-
Gasite rasvjetu pri izlasku iz prostorije i koristite prirodno svjetlo kad god je moguće
-
Isključite iz struje uređaje koje ne koristite
-
Kuhajte planski, odmrzavajte hranu u hladnjaku, a ne u mikrovalnoj
-
Zatvarajte vrata između grijane i negrijane zone kako biste zadržali željenu temperaturu
-
Redovito održavajte uređaje; čist i ispravan uređaj troši manje energije i radi sigurnije
Primjenom ovih postupaka moguće je brzo uštedjeti energiju, ostvariti mjerljive uštede na računu i dugoročno poboljšati energetsku učinkovitost doma.
Ako kupujete novogradnju, provjerite postoji li mogućnost ugradnje solarnih panela ili pametnog termostata to može itekako napraviti razliku.
