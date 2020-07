Kako smiksati koktel kod kuće

U osnovi dobrog koktela je mašta, te spremnost na isprobavanje različitih okusa. Uz promjenu jednog sastojka svaki dan možete uživati u različitim okusima, kaže poznati miksolog Marin Nekić

<p>Dobro izabran koktel može se piti prije ili poslije jela, poslije podne ili na večer, poslije nekog finog deserta, ili umjesto njega. Iako ih ljudi pretežno zamišljaju kao piće koje 'paše' samo uz more, ili uz bazen, oni su sastavni dio gastronomije i postoje posebne vrste koktela koje se preporučuju prije jela kao aperitiv i nakon jela kao digestiv, kaže Marin Nekić, vlasnik 'Nekić barology cocktail studija', inače najpoznatiji hrvatski miksolog i jedan od pionira hrvatske koktel scene. Dodaje kako se kokteli mogu konzumirati i uz jela, pa u modernoj gastronomiji već postoji pravac koji se zove 'Cocktail & Food pairing'. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Znate li da postoji i Svjetski dan koktela?</p><p>U osnovi dobrog koktela je mašta, te spremnost na isprobavanje različitih okusa. Pritom uz promjenu samo jednog sastojka svaki dan možete uživati u različitim okusima, kaže Nekić. Bez obzira na to preferirate li bezalkoholne, ili alkoholne varijante, kokteli će svakako pridonijeti ugodnom druženju i dobroj atmosferi, pa se vrijedi potruditi oko toga da naučite kako dobar koktel smiksati kod kuće. Neke kombinacije pritom su toliko jednostavne da vam za to treba tek pet minuta. </p><p>- Za tople ljetne večeri, od bezalkoholnih varijanti definitivno bio dao prednost Fizz varijantama, kod kojih s minimalno sastojaka možete napraviti čuda, a svježina koju pružaju je nemjerljiva. Ako imate malo volje, baš od svih alkoholnih koktela uvijek uz pomoć Monin sirupa možete napraviti i bezalkoholne varijante, kaže Nekić.</p><p>Dodaje kako osobno od svih koktela preferira Mojito, koji radi po svom 'guštu', s Bulleitom umjesto ruma, te uz dodatak Tabasca. </p><p>- No, u ljetnim mjesecima najviše preferiram sve što ima veze sa mentom. Menta je najstariji 'air condition' koji čovječanstvo poznaje, jer prilikom drobljenja, infuziranja ili žvakanja ispušta mentol koji prirodno hladi organizam iznutra, kaže koktel-majstor. </p><p><br/> Kokteli se često ističu kao verzija uživanja u alkoholu nakon koje rijetko boli glava, jer sadrže relativno malu količinu alkohola i piju se polako, no postoji li neka granica koje bismo se trebali držati?</p><p> </p><p>- Nema univerzalnog savjeta za to, svaki čovjek podnosi drugačiju mjeru. No, koktel je uvijek najbolje piti kao dugo i osvježavajuće piće, tako da ih lagano pijuckate kroz dulje vrijeme, pa zasigurno nećete pretjerati – savjetuje Nekić.</p><p>Zajedno s kolegom Sašom Lovrenščakom, koji je u 'Nekić barology cocktail studiju' također zadužen za miksanje koktela, te bratom Josipom Nekićem, koji je 'tehnička podrška' u ekipi, izdvojili su nekoliko recepata za osvježavajuće ljetne koktele koje možete napraviti i sami. Svi sastojci mogu se nabaviti u domaćim trgovinama, a bezalkoholne verzije pogodne su, naravno, za klince.</p><h2>Alkoholne verzije</h2><p>SPICY BULLEIT MOJITO</p><p>SASTOJCI: </p><p>- 5cl Bulleit burbona <br/> - 1 uštrcaj Tabasco<br/> - ½ svježe limete<br/> - 2 žličice smeđeg šećera (palm sugar)<br/> - svježa menta<br/> - 3cl gazirane vode</p><p>Čaša za posluživanje: Čaša za long drink</p><p>PRIPREMA: U čaši izgnječiti pola svježe limete i šećer i 4 listića mente. Dodati malo drobljenog leda, pa ponovno ubaciti 4 listića mente. Potom uliti Jamnicu kako bi menta dodatno oslobodila dodatne arome. Dodati drobljeni led i rum i Tabasco. Sve zajedno promiješati barskom žlicom</p><p>Dekoracija: kolut limete i svježa menta</p><p>GINGER & LEMON G&T;</p><p>SASTOJCI: </p><p>- 4cl Tanqueray No.10<br/> - 10cl Tonic Water<br/> - 1 twist svježe limunove kore<br/> - 2 tanka filea svježeg đumbira<br/> - 1 prstohvat rozog papra</p><p>Čaša za posluživanje: Čaša za vino.</p><p>PRIPREMA: U čašu za vino staviti led, rashladiti čašu te procijediti led od vode. Uliti sastojke po redu. Obratiti pozornost da se istisne aroma iz korice limuna u čašu.</p><p>ŠPRAJCER ORIGINAL</p><p>SASTOJCI: </p><p>- 20cl bijelog vina<br/> - 2cl Monin White Peach sirup<br/> - 20cl gazirane vode<br/> - korica naranče i svježa menta</p><p>Čaša za posluživanje: Za bijelo vino</p><p>PRIPREMA: Prvo uliti vino, pa sirup, te promiješati. Nakon toga ubaciti led pa nadoliti gaziranu vodu. <br/> Dekoracija: korica naranče i svježa menta.</p><h2>Bezalkoholni kokteli</h2><p>VIRGIN FIZZ</p><p>SASTOJCI:</p><p>- 2cl svježeg soka od limuna<br/> - 2cl Monin sirupa od bijele breskve<br/> - 2 prstohvata rozog papra<br/> - 15cl gazirane vode</p><p>PRIPREMA: U posebnu čašu uliti sirup od breskve i sok limuna te dodati rozi papar. Sve izgnječiti pa procijediti preko cjedila za čaj u novu čašu s ledom. Nadoliti gaziranom vodom. </p><p>Dekoracija: agrumi i svježa menta.</p><p>COOKIE COLADA</p><p>SASTOJCI:</p><p>- 3cl Monin poure kokos<br/> - 3cl Chocolate chip cookie Monin sirup<br/> - 10cl sok od ananasa<br/> - 2cl tekuće slatko vrhnje</p><p>Ubacite sastojke u električni blender i promiješajte.</p><p>Čaša za posluživanje: Colada čaša, koju treba namazati iznutra s tekućom čokoladom.</p><p>Dekoracija: svježe voće trešnjica, šlag, keks, frulice za sladoled. </p>