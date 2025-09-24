Obavijesti

RFID u logistici

Saznajte kako RFID tehnologija pretvara nevidljive podatke u mjerljive rezultate

Saznajte kako RFID tehnologija pretvara nevidljive podatke u mjerljive rezultate
Foto: PROMO

RFID tehnologija u logistici pretvara nevidljive podatke u mjerljive rezultate: brže procese, preciznije praćenje proizvoda i pouzdano upravljanje zalihama

Umjesto ručnog skeniranja barkodova ili prebrojavanja, radiofrekvencijska identifikacija bilježi kretanje artikala u stvarnom vremenu, što omogućuje optimizaciju vremena, troškova i sigurnosti kroz cijeli lanac opskrbe. 

Kako RFID tehnologija funkcionira 

RFID oznaka sadrži čip i antenu; oni komuniciraju s čitačem putem radiovalova. Kada proizvod prođe kroz zonu očitanja, podaci se automatski šalju u sustav, bez potrebe za izravnom vidljivošću ili pojedinačnim skeniranjem. Integracijom s WMSom ili ERPom, svako kretanje artikla postaje dio pouzdane baze podataka koja podržava planiranje, izvještavanje i donošenje odluka. 

Ključne prednosti za logistiku 

  • Točnost i preciznost: Automatsko prikupljanje podataka smanjuje ljudske pogreške i osigurava ažurne informacije o zalihama i lokacijama proizvoda. 

  • Brzina procesa: Istovremeno očitanje više oznaka ubrzava prijem, izdavanje i inventuru. 

  • Smanjenje troškova: Manje zastoja, manje izgubljenih artikala i optimizirano korištenje skladišnog prostora smanjuju operativne troškove. 

  • Sigurnost podataka i robe: Transparentno praćenje kretanja smanjuje rizik od krađe i neovlaštenih manipulacija. 

  • Povećana profitabilnost: Kombinacija veće točnosti, bržeg protoka i manjeg broja pogrešaka rezultira boljom maržom i većim zadovoljstvom kupaca. 

Primjene kroz logistički lanac 

RFID je primjenjiv od ulaza robe do isporuke kupcu. Na ulazu, antene na rampama, primjerice RFID tunel, bilježe svaku paletu i stvaraju trenutnu sliku stanja. U skladištu, pametne zone očitanja i prijenosni čitači olakšavaju premještanje i konsolidaciju. U pripremi narudžbi, sustav potvrđuje da su ispravni artikli u točnim količinama ušli u pošiljku, čime se smanjuju povrati i reklamacije. Kod isporuke, RFID potvrđuje vrijeme i mjesto preuzimanja, što olakšava dokaz o isporuci i ubrzava rješavanje eventualnih reklamacijskih postupaka. 

Za crossdocking, gdje je vrijeme presudno, mogućnost masovnog očitanja bez usporavanja toka robe smanjuje zastoje. U proizvodnji, povezivanje poluproizvoda i gotovih artikala s RFID oznakama osigurava sljedivost, što je posebno važno u reguliranim industrijama i za upravljanje serijama ili rokovima trajanja. 

Upravljanje zalihama bez kompromisa 

Upravljanje zalihama ovisi o točnim podacima. RFID omogućuje inventuru u hodu, čime se izbjegavaju duge obustave rada i smanjuje potreba za izvanrednim popisima. Podaci o kretanju artikala pomažu u prepoznavanju sporopokretljive robe i optimizaciji rasporeda skladišta. Kada su informacije pouzdane, planiranje nabave postaje realnije, a razina sigurnosnih zaliha preciznije usklađena s potražnjom, što smanjuje kapital vezan u zalihama i rizik od nestašica. 

 

Foto: PROMO

Integracija s postojećim sustavima i procesima 

Uspješna primjena RFID tehnologije ne svodi se na ugradnju čitača. Ključ je u integraciji sa softverom, definiranju poslovnih pravila i postavljanju zona očitanja koje prate stvarne tokove. Dobar projekt uključuje analizu logističkog procesa, odabir odgovarajućih oznaka (pasivne, aktivne, UHF, HF), podešavanje snage čitača i testiranje u realnim uvjetima. Kada se sve poveže s WMSom, ERPom i sustavima za izvještavanje, dobiva se neprekinut lanac podataka koji podupire operativnu izvrsnost. 

Sigurnost, privatnost i kvaliteta podataka 

RFID rješenja uvode dodatnu razinu sigurnosti. Kontrola pristupa, enkripcija na razini oznake i praćenje događaja u logovima štite osjetljive informacije. Standardizirane procedure očitanja te validacije u sustavu osiguravaju da je svaki podatak vjerodostojan. Time se gradi povjerenje u brojke na kojima se temelji planiranje isporuke i komunikacija prema kupcu. 

Mjerenje uspjeha i povrata ulaganja 

Kako bi se vrednovao učinak, preporučljivo je definirati mjerljive ciljeve: vrijeme prolaska kroz skladište, točnost inventure, broj pogrešnih isporuka, trošak po narudžbi i zadovoljstvo kupaca. Nakon uvođenja, trendovi u ovim pokazateljima jasno pokazuju doprinos RFIDa. Uz transparentne metrike, lakše je donijeti odluke o širenju primjene na dodatne lokacije ili procese. 

Uloga tvrtke Princ u digitalizaciji logistike 

Tvrtka Princ, s više od 30 godina iskustva, specijalizirana je za pružanje inovativnih RFID rješenja, ESL i PVC kartica s mogućnošću personalizacije. Njihova ekspertiza obuhvaća optimizaciju procesa u maloprodaji i logistici, pomažući partnerima u postizanju kompleksnih poslovnih ciljeva. Kao pouzdan partner, Princ stvara prilagođena rješenja za učinkovito upravljanje inventarom i korisničkim podatcima. Njihova posvećenost uključuje stalnu komunikaciju s tržištem putem newslettera, nudeći korisnicima najnovije informacije i uvid u aktualna kretanja. 

U kombinaciji s ESL etiketama, Princ osigurava jedinstveni tok podataka od skladišta do prodajnog mjesta, povećavajući vidljivost, ubrzavajući donošenje odluka i smanjujući razlike između fizičke i digitalne evidencije. Rezultat su brži logistički procesi, smanjena mogućnost pogreške, veća točnost, impresivna brzina i trajno zadovoljstvo kupaca, što se izravno odražava na profitabilnost poslovanja. 

