Saznajte koji ste kolač prema vašem znaku Zodijaka i otkrijte svoju slatku stranu

LAV – MANGO STICKY RICE Lavovi su energični, dramatični i vole biti u centru pažnje, pa desert mora biti impresivan i šaren. Mango sticky rice je egzotičan, sladak i vizualno atraktivan, baš kao Lav. Oni uživaju u luksuzu i pažnji, a ovaj desert im pruža i okus i estetski dojam. Savršen je za znak koji voli sjaj i spektakl. | Foto: Fotolia