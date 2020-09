Saznajte namjere po pogledu: Ima li nade za romansu ili ćete zapeti u 'prijateljskoj zoni'?

Znanost je odgovorila na pitanje koje mnoge muči pri upoznavanju. Po tome kako vas netko gleda možete odmah saznati hoćete li biti prijatelji ili ima nade i za nešto više

<p>Novo istraživanje Sveučilišta Wellesley i Kansas tvrdi da se pokreti očiju ljudi razlikuju ovisno o tome gledaju li nekoga s kim žele izaći ili ga vide kao prijatelja.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (seks je i fizička potreba):</p><p>Studija objavljena u Archives of Sexual Behavior analizirala je pokrete očiju 105 heteroseksualnih studenata (muškaraca i žena) kada su im predstavljene fotografije stranaca. Istodobno, sudionici su odgovarali na pitanja jesu li zainteresirani za uspostavljanje prijateljstva ili romantične veze s tom osobom.</p><p>- Razna istraživanja privlačnosti pretpostavljaju da postoji fiksni skup karakteristika zbog kojih je osoba poželjna. Ova nova studija pokazuje da ono što ljudi traže od potencijalnog partnera u vezi ovisi o njihovim ciljevima u romantičnom odnosu. Ista osoba koja je vrlo poželjan prijatelj možda neće biti dobar romantični partner - rekla je Angela Bahns, koautorica i docentica psihologije na Wellesleyju, piše <a href="https://www.rd.com/article/how-to-tell-if-someone-likes-you/?fbclid=iwar1qyk-f-kpihh-rhvcyizskgwg9xnjdxfdt6xiefx7ug6gtokxsvzdzbos&trkid=soc-rd-facebook" target="_blank">Readers Digest</a>.</p><p>Prema rezultatima studije, i muškarci i žene duže i češće su promatrali glavu ili prsa osobe suprotnog spola kada su procjenjivali potencijalne veze, u usporedbi s mogućim prijateljstvom. I muškarci i žene češće su gledali u noge ili stopala kad su bili više zainteresirani za platonsku vezu. Međutim, studija je otkrila razliku u načinu kretanja muških i ženskih očiju prilikom odlučivanja ima li netko potencijal za vezu. Muškarci su obično najčešće promatrali područje prsa i struka, bez obzira na to jesu li nekoga doživljavali kao potencijalnog prijatelja ili partnera. S druge strane, ženske su oči uglavnom gledale u prsa i glavu. Muškarci su također češće gledali ženske noge.</p><h2>Kako dešifrirati pogled?</h2><p><strong>Žene:</strong> Dečki će gledati grudi i struk bez obzira vide li vas kao prijatelja ili partnera. Ali gledat će duže i češće u vaše lice ako razmišljaju o vama kao o ljubavnoj partnerici. </p><p><strong>Muškarci:</strong> Ako se čini da je žena usredotočena na vaše lice i prsa, ona vidi romantični potencijal. Pogled koji joj luta od prsa do bokova i nogu otkriva da je zainteresirana za vas, ali još ne zna radi li se o prijateljstvu ili romansi. No ukoliko se čini fiksirana na vaše noge, budite sigurni da ste predodređeni za 'prijateljsku zonu'.</p>