'Saznala sam da me muž vara, ali ništa ne poduzimam. Evo zašto ga nikad neću ostaviti!'

Počet ću tako što ću reći ovo: Moj muž je sjajan muž. On je ljubazan, divan je otac, pomaže u kućanskim poslovima i više nego što bi se očekivalo od njega, dobro zarađuje i dobro se ponaša prema meni. Imamo sjajan stil života, u braku smo 15 godina, s usponima i padovima, a prijatelji mi stalno govore koliko sam sretna što ga imam, započela je svoju ispovijest na Redditu, na forumu Truth Off My Chest, jedna supruga, dodavši kako ipak nije sve idealno. Jedne noći prije nekoliko mjeseci pregledala je suprugov telefon i otkrila da ima drugu ženu.

Piše kako je pronašla vrlo eksplicitne poruke između supruga i te žene i dogovore o vremenu kad su se susretali, što dokazuje da je to bila i fizička afera, pa čak i poruke u kojima priznaju ljubav jedno drugome, piše The Sun.

- On spominje i obiteljske stvari, primjerice ispričava joj se što se nije javljao, jer je bio zauzet brigom o našem sinu, pa i neke konkretnije detalje o našim roditeljskim problemima. Spomenuo me je, tako da ona zna da postojim, ali me ne spominje baš puno – piše ona.

Zanimalo ju je tko je ta žena, pa ju je odlučila pronaći na društvenim mrežama. Pokazalo se da izgleda mnogo mlađe od nje i da se čini uspješnom. Prevarena supruga ističe kako je razmišljala o suočavanju s partnerom, ali je ipak odustala od toga.

- Bila sam šokirana kad sam saznala. Ali što sam više razmišljala o tome, odlučila sam ipak ne reći ništa. Ako ga suočim s time da sve znam, naši će se životi potpuno promijeniti. Život naših sinova će se promijeniti, a to ne želim – piše. Dodaje kako ne zna kako bi suprug reagirao kad bi shvatio da ona zna za njegovu aferu.

- Možda bi sve poricao i prekinuo vezu s njom, ili me ostavio i otišao s njom. Rekao joj je da je voli, a ja jednostavno nisam spremna izgubiti ga zbog te afere – dodaje. Piše kako je boli kad vidi da on šalje poruke nekom preko mobitela, kad kasni kući s posla, ili kad nađe izgovor da nestane na jednu noć.

- No, boli li to više od gubitka ovog života koji imamo? - upitala se, dodavši: „Ne želim da moj sin odrasta provodeći vrijeme između dva kućanstva. Ne želim biti sama i biti u situaciji da tražim novog partnera.“

Otkrila je da je radi sigurnosti napravila i test na spolno prenosive bolesti koji je bio negativan te da ima i neke sačuvane dokaze o aferi, za slučaj da se nešto dogodi.

Ispovijest je ubrzo dobila brojne komentare, pri čemu su mnogi bili kritični prema njenoj odluci da pređe preko svega.

- Nadam se da ćeš jednog dana željeti više za sebe – piše jedna komentatorica.

- Sjajni muževi ne ulaze u afere. Vaš sin zaslužuje dvoje sretnih roditelja, a ako ostanete u ovome, on će imati majku koja to nije – upozorila je druga.

- Zaslužujete nekoga tko vas voli i bit će vam vjeran, možete vrlo uspješno odgajati sina i kao razvedeni suroditelji – jedan je od komentara, dok jedan od komentatora piše: „Zvuči kao da više cijeniš svoj otmjeni životni stil, nego sebe, je li to sreća?“

Među brojnim komentarima ima i onih koji ju pripremaju za loš razvoj situacije:

- Dušo, pripremaš se za katastrofu. Samo zato što TI ne želiš razvod , ne znači da ON ne razmišlja o tome. Pripremi se – piše, tako jedna komentatorica, dok se u jednome od komentara kaže:

- Dobar muž ne vara suprugu. To je užasan primjer tvome sinu, ne pokazuje baš kakav bi trebao biti pravi muž!