Emocionalne reakcije na nevjeru općenito su predvidljive. Ono što se događa u spavaćoj sobi nakon otkrivanja afere baš i nije predvidljivo. Utjecaj afere na seks uvijek je dramatičan, ali može ići iz jedne krajnosti u drugu: vezu bez seksa ili više seksa nego što ste ga ikada imali.

POGLEDAJTE VIDEO: I poznati ljubav traže na Internetu

Iako nijedan par nije isti i sve su reakcije normalne, postoji mnogo načina na koje nevjera utječe na seksualni život para. Najčešći je, kao što možete zamisliti...

Pomisao na seks je apsolutno nezamisliva

Ukažimo prvo na očito: prevare su bolne.

Emocionalna nestabilnost, nesanica, strašne svađe, nekontrolirano plakanje, ekstremni bijes ili intenzivna tuga, osjećaj da nećete preživjeti to koliko ste povrijeđeni, zbunjenost, mržnja i strah od samačkog života i samoće - samo su neke od emocija koje ljudi proživljavaju nakon otkrića afere.

Nije iznenađujuće da je za većinu ljudi kojima se to dogodilo ideja seksa nezamisliva. Ne možete podnijeti pomisao da vas partner uopće dodiruje, a kamoli intimno.

- Htjela sam imati seks s njim, ali svaki put kad bi me dotaknuo, vidjela sam njegove ruke kako dodiruju drugu ženu - rekla je jedna mlada žena.

- Bila je u krevetu s nama. Nisam se mogla prisiliti na seks, prevara mi je uzrokovala toliko boli da nisam željela ni probati imati seks s njim. On nam je to učinio, a bili smo jako bliski. Kako bih ikada više mogla imati seks s njim - objasnila je jedna od pacijentica britanske stručnjakinje za seks i odnose Tracey Cox.

Seks zahtijeva ranjivost. Zašto biste si dopustili biti ranjivi s nekim tko vas je tako jako povrijedio?

Osim toga, ako ponovno nastavite sa seksom, vaš će partner misliti da je sve u redu i da mu je oprošteno. Na vrhuncu naše boli, da možemo, spalili bismo svoje partnere na lomači. Seks se uskraćuje kao kazna.

Sve se čini tako nepravednim

- Imali smo problema, ali seks nije bio jedan od njih - rekla je Tracey Cox 31-godišnja žena nakon što je saznala da ju je muž s kojim je u braku pet godina varao više od godinu dana.

- Imali smo puno zabavnog seksa cijelo vrijeme dok me je varao s drugom ženom. To je pogoršalo situaciju: ako je to ono što se događa kad je seks dobar, što će se, dovraga, dogoditi ako neće biti dobar? Što bi više mogao poželjeti? Mjesecima smo išli na savjetovanje prije nego što sam ga uspjela zagrliti ili poljubiti u obraz. Još uvijek smo zajedno i nastavili smo sa seksom, ali još uvijek se osjećam prljavo - rekla je.

Normalno je da se čovjek nakon afere osjeća nesigurno tijekom seksa: nestala je sigurnost i povjerenje, a vaše seksualno samopoštovanje je praktički nepostojeće.

Postoji i fizički rizik. Ako vaš partner nije prakticirao siguran seks, mogli biste biti izloženi spolno prenosivim bolestima. Uhvatiti ga bio bi posljednji čavao u lijes.

Možete imati najbolji seks u svom životu

No dok mnogim parovima to prvo vrijeme nakon otkrivanja afere je teško uopće pomisliti na intimnost, drugi rade upravo suprotno i čvrsto se drže zajedno.

- Moj partner je imao SMS aferu sa starom prijateljicom. Privukao je malo pažnje druge žene i mislio je da je u redu nastaviti s tim. Saznala sam i taj odnos je završio. Njegovo ponašanje je utjecalo na naš seksualni život, ali na dobar način. Želio me više, a ne manje, što je bila posljedica pomisli da bi me mogao izgubiti. Tad sam se osjećala zbunjeno, ali sam se osjećala poželjno što mi je vratilo samopouzdanje - rekla je 42-godišnja žena.

Mnogi parovi smatraju da imaju više seksa jedno s drugim nakon afere nego ikada prije – strastvenog, intenzivnog seksa. Čak i ako se mrzite zbog divljeg, fantastičnog seksa ne želite da vaš partner misli da ste mu oprostili, ali to se događa.

Nekoliko je razloga zašto.

Želimo ono što drugi žele

Također vidite svog partnera kroz oči druge osobe. Kad netko drugi želi ono što mi imamo, stvari postaju daleko privlačnije: cijenite ono što niste prije.

- Reagirao sam na primitivan, životinjski način - priznao je jedan muškarac nakon što je saznao da mu supruga spava s kolegom s posla zadnje dvije godine.

- Moja je žena bila mirna žena, možda pomalo dosadna. Znajući da me je prevarila, da je imala hrabrosti to učiniti, učinilo ju je mnogo seksepilnijom. Imali smo divlji seks mjesecima nakon što mi je rekla. Nije se mogla zasititi, a nisam ni ja. Postojao je i psihološki element 'Ovo je moje'. Nisam bio siguran je li prekinula aferu, pa mi je požudan, prljav seks s njom bio poput udarca muškarcu s kojim me varala. Ostavila me zbog njega, ali seks u tom razdoblju bio je najbolji u našem braku - ispričao je jedan od muškaraca koji je na savjetovanju kod Tracey Cox.

Neki ljudi se nadaju da će eksperimentiranje u seksu zaustaviti buduće izdaje.

Istina je da puno genijalnog seksa neće izliječiti vašu vezu.

Popravak štete od afere mora uključivati zajednički ​​rad na svim područjima vašeg života. S druge strane, to sigurno neće uzrokovati nikakvu štetu. Seks može biti emocionalni most.

Afere su kraj ili novi početak veze

Nevjera može u jednoj rečenici ugasiti već loš brak. Također može potaknuti supružnike koji su u slabom i ravnodušnom braku na pažnju i usmjerenost na partnera.

- Moja me žena držala na najkraćoj uzici koju možete zamisliti - rekao je jedan muškarac.

- Bila je patološki ljubomorna i eksplodirala bi i na najmanju sitnicu. Kad smo se upoznali imali smo puno genijalnog seksa, ali nakon nekog vremena, ona bi željela seks samo kada bi se osjećala sigurno - što nikad nije. Tako sam živio dvanaest godina, nikamo nisam išao niti radio nešto što bi je moglo uznemiriti, a onda sam napunio 50 i pomislio: trebam živjeti život prije nego se završi - ispričao je.

Afera je bila dio toga. Bilo je to s kolegicom s posla i nije dugo trajalo, ali je moja žena saznala i to je jako utjecalo na naš odnos. Ono čega se najviše bojala - da sam joj nevjeran - se dogodilo i preživjela je. Napokon se opustila i ponovno smo se zaljubili jedno u drugo. Naš seks je još bolji nego što je bio na početku - objasnio je.

Iz afera mogu proizaći i dobre stvari, a osoba koja često na kraju ima koristi je prevareni partner.

- 'Mislite da nisam htjela više?' je uobičajena, gromoglasna reakcija oštećene strane - kaže svjetska stručnjakinja za nevjeru, terapeutkinja Esther Perel.

Nakon što je afera razotkrivena, više se ne morate pretvarati da ste potpuno zadovoljni i sretni bilo osrednjim seksom ili nedostatkom pažnje. Ako ste stavili partnera na led nakon toga, morate odlučiti što ćete dalje.

Trebate i ljubav i seks

Nakon afere, parovi vode najiskrenije i najotvorenije razgovore koje su vodili desetljećima. Ako parovi uspiju prijeći preko prevare, mnogi se iznova zaljube. Ali ne smije se ignorirati seksualni aspekt veze.

Potrebni su vam ljubav i seks da biste preživjeli. Često dolazi do afera jer dok ljubav raste, seksu je dopušteno da vene i polako umre u vezi.

Možda je nepristojno, ali nevjera može biti crvena zastava koja vas podsjeća da je vezi potrebno njegovanje i pozornost. Kao i podsjetnik da se partner neće s vama zadržati ako živi na 'mrvicama'.

Ukratko, ponekad može pružiti poticaj koji vam je oboma potreban. Bez obzira jeste li bili nevjerni ili razotkrili partnera koji vas vara, Tracey savjetuje kako nastaviti dalje nakon afere. Svaki se par drugačije nosi s aferom, ali određene stvari svima pomažu.

