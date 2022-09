'Saznala sam za njegove noćne seanse sa drugom ženom, a trebam roditi za mjesec dana'

Partner i ja smo sad trebali kupovati odjeću za bebu, ali umjesto toga razmišljam da ga izbacim iz kuće. Njegova nevjera mi je kao velika pljuska, pogotovo zato što sam mu već jednom oprostila preljub, ispričala je u pismu za britanski The Sun 38-godišnja žena iz Velike Britanije, koja je htjela ostati anonimna.

POGLEDAJTE VIDEO:

Njezin partner ima 39 godina, zajedno su cijelo desetljeće i već imaju jedno dijete, djevojčicu od tri godine.

- Bila sam u blaženom neznanju dok mi se jedna žena nije javila na Facebooku. Nisam je poznavala, ali rekla mi je kako je imala video seks s mojim partnerom te da su se trebali osobno upoznati. Međutim, kada je otkrila da je on u vezi i da čeka drugo dijete nije željela nastaviti tu vezu. Čak mi je rekla kako je osjećala da joj je dužnost kontaktirati me i reći što se događa - prisjetila se.

Priznaje da je u početku bila sumnjičava, ali kad joj je ta neznanka poslala fotografije, sve sumnje su nestale.

Nakon prvotnog šoka se sabrala i počela grčevito razmišljati što napraviti, obzirom da je trudna i treba roditi drugo dijete za mjesec dana.

- Pozvala sam ga da objasni. Isprva je rekao kako ga je ta žena ucjenjivala izmišljenim pričama i uvjeravao me kako neće dopustiti da bilo tko stane između nas dvoje. Ali, nije znao da imam dokaze. Čak sam zavirila u njegov mobitel i pronašla škakljive poruke, pa čak fotografije na kojima je gol, slao ih je drugim ženama. Ne može reći da su ga baš sve ucjenjivale - ispričala je.

Nakon što se polako opustio uvjeren da njegova priča nailazi na plodno tlo te će se i ovaj put izvući s preljubom, pokazala mu je sve dokaze. Problijedio je i 'progutao knedlu'. Mogla je vidjeti kako mu klizi niz grlo. Širom je otvorio oči ne bi li djelovao nevino i stao ubrzano razmišljao kako se izvući. Znao je da stoji pred zidom i neko vrijeme je samo šutio.

Malo se pribrao. Počeo se ispričavati i opravdavati.

- Pokušavao mi je objasniti da on ne može dugo bez seksa, nije me želio povrijediti, ali to je bilo jače od njega, trebao mu je ispušni ventil. Iskreno, vjerovala sam da smo sretni, sve ovo me uništilo - rekla je.

Svjesna je, kaže, da će uskoro roditi i neće joj biti lako samoj s dvoje male djece, no više se ne vidi u toj vezi.

- Osjećam se kao da sam zaglavila u noćnoj mori. Svakako želim da se pokupi i ode. Uvjerena sam da naša veza ovo ne može preživjeti - dodala je, a prenosi The Sun.

Najčitaniji članci