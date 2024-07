Second hand 'Dress me': Od Zigmana do Diora u pola cijene

Najam večernjih haljina, kao ni kupovina second hand komada nije bila uobičajena do prije samo nekoliko godina, priča nam Jasna Matok, vlasnica poznatog zagrebačkog salona s vjenčanicama i večernjih haljinama "I Do Weddings". Stvari su se ipak promijenile, ljudi su ekološki osvješteniji i razmjena haljina postala je vrlo poželjna, osobito kad je riječ o komadu koji ćete kao kuma ili maturantica odjenuti samo jednom. Jasna je odlučila uz svoj salon u Gundulićevoj otvoriti i luksuzni second hand "Dress me" u Jurišićevoj, u kojem je gotovo pola haljina potpuno novo.

