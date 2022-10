Sedam glavnih razloga zbog kojih partneri imaju afere

Tajne veze mogu varirati od dugotrajne ljubavne veze do one jednokratne. Izdaja također može doći u obliku koketnog slanja poruka, emocionalne veze ili neotkrivene pornografske navike.

Nevjera je postala toliko uobičajena da neka istraživanja pokazuju da će se 20% do 40% heteroseksualnih oženjenih muškaraca i 20% do 25% heteroseksualnih udanih žena upustiti u izvanbračnu vezu u nekom trenutku svog života.

- Otkrivena afera jedna je od najpotresnijih kriza kojima svjedočim u svojoj savjetodavnoj praksi - kaže američka bračna savjetnica Rachel Glik.

S obzirom na to koliko su afere danas prevladavajuće, važno je razumjeti zašto se one događaju na emocionalnoj razini, jer ako možemo razumjeti dublje razloge koji stoje iza toga zašto neki imaju afere, možda ćete moći proaktivno zaštititi svoje veze od potencijalnog pada.

Prije nego što se upustim u glavne i često neočekivane uzroke afere, dopustite mi da ponudim znak nade.

Kao bračna savjetnica, često vidi kako se par za parom iscjeljuje od duboke izdaje povjerenja koju je stvorila tajna veza, do te mjere da se mnogi partneri slažu da je, iako je proces bio mučan, dramatično nova verzija njih samih i njihove veze bila jako potrebna.

Oni koji koriste traumu kao poziv na buđenje, za rast i promjenu, osobno i u odnosu, često dosežu dublju razinu intimnosti koju se usuđuju nazvati bolnim darom. Slomljenost može probuditi ranjivost koja zauzvrat može postati plodno tlo potrebno za rast i stvarnu povezanost.

Zbog toga je pomaganje parovima da se izliječe od afere jedna od Rachelinih omiljenih specijalnosti. Ne prežive, ili ne bi trebali, svi parovi razoran učinak afere. To posebno vrijedi za one koji smatraju da veza nije vrijedna golemog truda koji je potreban za tugovanje, transformaciju i zacjeljivanje povjerenja.

Neki odnosi imaju narušene temelje ili čak one koji možda nikad nisu ni bili čvrsti.

Oba partnera možda nisu spremna preuzeti odgovornost, pojedinačno ili kao par, što je bitan prvi korak u procesu popravka i rasta. Iako mnogi koriste bol od afere kao katalizator za transformaciju, definitivno postoji bolji način.

Ključno je učiniti sve što možete kako biste preduhitrili ovu vrstu razornog pada.

Prvi proaktivni korak je svijest.

- Ne mogu vam opisati koliko sam puta čula: 'Nisam siguran kako se ovo dogodilo. Nikad nisam mislio da smo ja ili moj partner sposobni imati aferu' - kaže savjetnica.

Mnogi padaju u iluziju da su imuni na privlačnost afere. Osjećaju se izbezumljeno zbog toga kako su mogli dopustiti da se to dogodi.

Želja da saznaju zašto ih je partner prevario iako ih žele i dalje, tek je na drugom mjestu nakon pokušaja smirivanja emocionalne oluje i tuge zbog saznanja.

Zbog toga je važno kopati dublje i naučiti o razlozima zbog kojih ljudi sklapaju tajne veze i izdaju svoje partnere, često koje jako vole.

Evo sedam glavnih razloga zašto se pojedinci upuštaju u afere, prema bračnoj savjetnici Glik:

1. Zablude o ljubavi

Bez obzira koliko puta čujemo da je za veze potreban rad, većina u našem društvu ne cijeni ulaganja potrebna za stvaranje dugoročne, uspješne veze. Nadalje, često očekujemo da ćemo se i dalje osjećati u vezi kao što smo na početku. Dopamin i hormon kortizol koji usporavaju stres preplavljuju dok ste u ranoj fazi veze. Ti su fiziološki usponi kratkotrajni jer se s vremenom privikavamo na partnera.

Mnogi koji varaju partnere kažu kako su se 'odljubili'. Istina je da se ispunjenje i dobar osjećaj koji tražimo iznutra može održati i beskrajno proširiti samo kroz trud i rast kako se kreativno razvijamo u vezi. Mnogi nisu svjesni niti su spremni za razinu napora koju zahtijeva uspješna veza, što ih čini ranjivijima na trenutni osjećaj zadovoljstva novom, zabranjenom privlačnošću.

2. Prilika i 'naivnost'

Sama prilika za tajnu vezu nevjerojatno je porasla u prošlim desetljećima jer muškarci i žene rade bliže zajedno, rade u istim krugovima i općenito imaju više interakcija jedni s drugima. Mnogi u predanom partnerstvu ne shvaćaju da moraju biti na oprezu zbog valova dopamina kada primaju ili prihvaćaju tuđu pažnju. Jasne granice su bitne. Mnoge tajne veze započinju tek malim flertom ili emocionalnim razotkrivanjem, i prije nego što to shvatite, ta se mala iskra brzo rasplamsa u vatru. Nitko nije imun na aferu, pogotovo kada se osjećate izgubljeno, čak i ako volite svog partnera i još uvijek ga smatrate svojim odabranikom za cijeli život.

3. Nedostatak emocionalne brige i brige o sebi

Tajna veza uzbuđuje poput najbolje droge koja postoji. Toliko mnogo partnera su postali 'žrtve' ovog uzbuđenja jer su potiskivali ili se nisu nosili sa svojom emocionalnom tjeskobom ili boli kod kuće, u obitelji ili na poslu. Mnogi ne shvaćaju koliko su ranjivi na brzi bijeg ili rastresenost jer su toliko izvan sebe i 'loši' kada trebaju regulirati vlastiti osjećaj nedostatka ili uznemirujućih emocija.

Bez svjesnosti, prihvaćanja i znanja kako se učinkovito pobrinuti za svoje teške emocije, poput osjećaja tjeskobe, zarobljenosti, depresije, usamljenosti, nesretnosti, neinspiriranosti, podcijenjenosti ili nesigurnosti, trenutno dobro osjećanje zbog novog odnosa može postati preteško za odoljeti.

Štoviše, tajne veze mogu prerasti u ovisnost, koja se koristi za daljnje odvajanje od 'proganjajućih' ili potisnutih emocija. Samosvijest i učenje reguliranja vlastitih emocija daje priliku da se izborite i oduprete opijenosti privlačnošću i seksualnom pažnjom.

4. Postati roditelj

Toliko parova se osjeća preplavljenima odgovornošću roditeljstva, iz dana u dan - osobito muškarci. Kad djeca uđu u dinamiku odnosa između partnera, iako to može uvelike pridonijeti vezi i zajedničkom iskustvu, također može doći do nedostatka zabave, igre i intimnosti. Mnogima je neugodno jer se bore s osujećenom slobodom i nedostatkom pažnje. Uspješni parovi vode dublje razgovore o vezi i dijele vrijeme zajedno što je više moguće te ponovno uranjaju u spojeve. Koliko god teško bilo izdvojiti emocionalno vrijeme i prostor za odnos, nužno je.

5. Osjećaj podcijenjenosti

Kada se ne osjećamo dobro u vezi sa sobom, skloni smo lutati. Mnogi navode da se osjećaju necijenjenima, nikad dovoljno dobrima i da ih se ne poštuje ili cijeni kao što bi to željeli. Volimo imati nešto za ponuditi partnerima što bi oni cijenili. Želimo biti u blizini onih koji ne samo da nas ne osuđuju, već nas vide u pozitivnom svjetlu, s divljenjem. Partneri koji se osjećaju kritiziranima, podcijenjenima ili kontroliranima izloženiji su većem riziku da potraže ili zagrizu mamac tajne veze.

6. Neriješeni problemi

Kad parovi ne rješavaju probleme učinkovito, stvaraju jaz između sebe. Bez osjećaja fizičke, emocionalne i duhovne povezanosti, nevjera može 'napasti'. Uobičajeni problemi u vezi uključuju - različite potrebe ili stilove privrženosti, 'loše' načine na koje se rješavaju svađe, ravnotežu kućanskih obaveza, nedostatak osjećaja prioriteta, nedostatak zabave, zajedništva ili uvažavanja.

7. Kemija mozga

Mnogo toga što nema smisla kod dobrih pojedinaca koji donesu mračnu odluku da izdaju partnere može se razumjeti ako istražimo kako funkcionira kemija našeg mozga. Neurolozi koriste izraz neuroplastičnost kako bi objasnili promjene u mozgu kao rezultat iskustava i znanja. Kao što savjetnica Deborah S. Miller, piše u svojoj knjizi 'More Than Sorry' - treba shvatiti da u kontekstu afere mozak pokreće dopamin, serotonin, oksitocin, prolaktin i testosteron. Ti hormoni doprinose impulzivnosti, lošem donošenju odluka i intenzivnoj energiji, emocijama i osjećajima posesivnosti. Tajna veza može izazvati istu vrstu reakcije kao zlouporaba supstanci, kockanje ili druge ovisnosti. Možemo postati 'ovisni' o zaljubljenosti i pažnji potencijalne ljubavi. Jednom kad se moždani put uspostavi za vrstu užitka koju donosi tajna veza, nađete se u potrazi za žudnjama. Kad nas žudnja obuzme, gubimo dodir s logikom jer smo odneseni u impulzivnu avanturu poput adolescenta. Vjerojatnije je da ćemo stvarnost prosuđivati ​​na krajnje pristrane načine ako ne razumijemo kemiju našeg mozga.

Drugi biološki čimbenici također mogu utjecati na afere. Na primjer, studija iz 2019. pokazala je da muškarci s višom razinom testosterona imaju veću vjerojatnost da će varati nego muškarci s nižom razinom testosterona. Iako biologija ne definira niti definitivno određuje postupke, kemija u mozgu igra veliku ulogu u odlukama koje donosimo i zapravo može dovesti do toga da varamo sami sebe iz svog unutarnjeg znanja. Svijest o tome važan je prvi korak u zaštiti sebe od ludila koje stvara požuda i duboke traume koje uzrokuje nevjera.

Razgovor o nevjeri nije laka ni ugodna tema, ali je opasno držati se' u sjeni'. Biti otvoreniji u vezi s neočekivanim zamkama ključno je mjesto za početak, za sprječavanje bolnog puta i pomoć pogođenim parovima da se izliječe i napreduju, donosi MBG.

