Jasni znakovi da ima ljubavnicu

Odnedavno imate 'neki osjećaj' da u vašoj vezi nije sve u redu? Sve manje razgovarate s partnerom, a njemu treba više 'prostora' nego prije? Više ni ne znate kako mu izgleda mobitel jer ga stalno skriva od pogleda?

Vrlo vjerojatno je vaš osjećaj u pravu, a vaš partner ima nekoga 'sa strane'. Kako biste se uvjerili da ste u pravu, ili otkrili da ste u krivu, poigrajte se detektiva i otkrijte što se stvarno događa.

Dobro ga promatrajte

Suočavanje s nevjernim partnerom često ne pomaže mnogo. Ne trošite uzalud energiju na maratonske rasprave. Bolje je da spavaću sobu pretvorite u mirnu luku.

Kako biste preljubnika uhvatili na djelu, on mora vjerovati da se bura stišala i da više ne sumnjate u njega. Ako on glumi vjernog, vi glumite naivca i pretvarajte se da mu vjerujete i da je sve u najboljem redu. No sljedećih nekoliko tjedana pomno promatrajte kako se ponaša prema vama.

Skriva se dok ima mobitel

Na telefonske je pozive uvijek odgovarao pred vama, a sad vam na neugodan način daje do znanja da mu treba privatnost. Čim se pojavite, odlazi razgovarati u drugu sobu. U zadnje vrijeme nikamo, pa ni u nužnik, ne ide bez mobitela.

Moguće je kako upravo u mobitelu 'stanuju' dokazi da 'šara sa strane'. Kako biste otklonili ili potvrdili svoje sumnje, iako nije etično, zavirite u njegov telefon.

Izlazi prečesto iz kuće

Iznenada je partner prenatrpan poslom te se kući vraća kasno noću. Svako malo iskrade se iz kuće uz smiješne i naivne isprike te sve više vremena provodi vani, navodno u starom društvu. Sve to nije razlog za uzbunu.

No ako vas baš nikad ne pozove u svoje društvo, a kad predložite da idete i vi, kao iz rukava izvadi spreman odgovor zašto ipak želi ići sam, imate opravdan razlog za sumnju.

Izaziva svađe namjerno

Mnogi preljubnici namjerno izazovu svađu samo da bi mogli demonstrativno zalupiti vratima i otići od kuće. Ako i vaš partner u zadnje vrijeme primjenjuje taj recept, pokušajte ga neopaženo slijediti kako biste otkrili kamo odlazi nakon sve češćih svađa s vama.

Vraća se kući kasno i izbjegava seks

Iako se ništa izvanredno nije dogodilo, u zadnje se vrijeme vraća kući kasno. Umjesto ljutnjom, 'bombardirajte' partnera nježnošću. Muškarci obožavaju spontani seks, no ako vaš partner ljutito odbije vašu 'vruću' inicijativu, moguće je da je prije dolaska kući negdje 'ispraznio baterije'.

Odjednom brine o izgledu

Ako ga kilogrami i izgled dosad nisu previše opterećivali, a odjednom je počeo raditi na mišićima, učlanio se u teretanu ili ide na pedikuru i manikuru, kupio je zavodljiv i intenzivan parfem te uz to ormar napunio novom odjećom, moguće je da su vaše sumnje utemeljene.

Nakon što ste u njegovu ponašanju detektirali sumnjive simptome, iznenadite 'osumnjičenog' neočekivanim blic-posjetima.

