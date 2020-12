Sedam poznatih božićnih pjesama: Najdraža otkriva kako zamišljate savršen blagdan

Jeste li očarani blagdanskim šarenilom ili možda za vas idealan Božić izgleda ovako: vani pada snijeg, vi ste negdje u prirodi, pored kamina u kojem gori vatra, svijeće tinjaju na prozorskim daskama

<h2>1. Jingle Bells</h2><p>Vi ste u isto vrijeme klasični i zabavni. Volite Božić doživjeti u elegantno dekoriranom okruženju, ali ipak želite da atmosfera bude vesela i vedra. </p><h2>2. I'm Dreaming of a White Christmas</h2><p>Za vas idealan Božić izgleda ovako: vani pada snijeg, vi ste negdje u prirodi, pored kamina u kojem gori vatra, svijeće tinjaju na prozorskim daskama... To je mirno i idilično doba godine u kojem posebno uživate. Važno vam je osjetiti blagdansku čaroliju u zraku. </p><h2>3. We Wish You a Merry Christmas</h2><p>Vi volite kombinirati staro i novo, odnosno tradicionalno slavljenje Božića s nekim novim, modernim elementima. Skloni ste uvođenju nekih novih obiteljskih tradicija.</p><h2>4. Santa Claus is Coming to Town</h2><p>Božić u vama budi nostalgiju. Ponovno bi željeli biti dijete i bezbrižno uživati u blagdanima. Da se vas pita, s božićnom dekoracijom bi počeli čim osjetite hladnoću u zraku. Bili bi najsretniji da 25. prosinac traje cijelu godinu. </p><h2>5. Silent Night</h2><p>Za vas Božić mora biti elegantan, klasičan i miran. Upravo takva dekoracija doma vam je najdraža. U stanju ste potpuno uživati u blagdanskom ugođaju sjedeći na kauču s toplim kakaom u rukama. Pogled na lampice na vašem boru vam je sasvim dovoljan.</p><h2>6. Let It Snow</h2><p>Za vas Božić bez snijega nije Božić. Volite zimu i najsretniji ste kada prvi snijeg padne upravo 25. prosinca. Budite se ujutro, pogledate kroz prozor, a sve oko vas je bijelo. </p><h2>7. The 12 Days of Christmas</h2><p>Vi počinjete osmišljavati božićnu dekoraciju mjesecima prije Božića, a sa samim uređivanjem doma i kupovinom darova u stanju ste početi već listopadu. Kod vas ne postoji pravilo "manje je više" već je upravo suprotno - što šarenije - to bolje. </p>