Rak debelog crijeva jedna je od najčešćih malignih bolesti, a znatno češće pogađa muškarce nego žene. Jedan od razloga za to je što se muškarci prekasno nakon pojave simptoma javljaju liječniku, a i rjeđe odlaze na dijagnostičku kolonoskopiju. Nakon 50-e godine života na kolonoskopiju treba ići redovito, a oni sa slučajevima te bolesti u obitelji i ranije, već nakon 30-e.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pregled na spolne bolesti

Čak i za muškarce koji su u monogamnoj vezi godinama, nikad nije loša ideja testirati se na spolno prenosive bolesti. One u organizmu mogu biti dugo pritajene, a nanositi trajnu štetu organima i uzrokovati prijevremenu smrt. WHO ističe kako bi se svi ljudi od 16. do 65. godine barem jednom u životu trebali testirati na virus HIV-a i hepatitisa, a više puta ako su imali spolni odnos bez zaštite.

Redovita kontrola težine i opsega struka

Iako većini ljudi nje potreban liječnik kako bi uočili da su pretili, dobro je da vam liječnik i službeno izračuna indeks tjelesne težine ili BMI. Onaj od 18,5 do 24,9 smatra se normalnim, dok sve iznad toga donosi veći rizik i potrebu za češćim liječničkim pregledima.

Razina kolesterola

Američko Udruženje za zdravlje srca savjetuje da muškarci nakon 20-e trebaju svakih šest godina redovito provjeravati razinu kolesterola u krvi. Prema liječnicima, ta je vrijednost važan pokazatelj stanja krvnih žila, kao i rizika od moždanog i srčanog udara. Muškarci znatno češće boluju od srčanih bolesti, a većina njih uspješno se liječe ako se uoče na vrijeme.

Kontrola krvnog tlaka

Poput visokog kolesterola, i visok krvni tlak nanosi trajnu štetu krvnim žilama i skraćuje život. Nakon 18-e, potrebno je barem svaka dva mjeseca izmjeriti krvni tlak, osobito ako postoji genetska sklonost toj bolesti. Kod blago povišenih vrijednosti krvnog tlaka potrebno je smanjiti unos soli u prehrani te smršavjeti, dok su kod većih vrijednosti potrebne i tablete koje će ga regulirati.

Šećer u krvi

Čak i oni umjerene tjelesne težine i aktivnosti trebaju izmjeriti razinu šećera u krvi, ali i napraviti test na oralnu podnošljivost glukoze (OGTT). Povišene vrijednosti mogu upućivati na nastanak dijabetesa, poremećaj štitnjače, oštećenje jetre ili pak celijakiju. Snižene vrijednosti mogu upućivati na virusni hepatitis, oštećenje bubrega ili pak rak gušterače.

Pregled urologa

Svaki treći muškarac nakon 50-e ima neki oblik kronične upale prostate, a čest su uzrok ponavljajuće upale mokraćnog sustava koje se nisu liječile. Takve kronične upale mogu čak i prouzročiti rak, a redoviti pregledi prostate i vađenje markera PSA u krvi najbolja su prevencija razvoja bolesti. Muškarci bi svakako trebali odlaziti urologu, u jednakoj mjeri kao što žene odlaze ginekologu, ističu liječnici.