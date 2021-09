Naučiti biti simpatičan i ostaviti dobar prvi dojam ključno je za dobar društveni život, a samopouzdanje i pozitivan govor tijela vam mogu itekako pomoći u tome. Ako ste ikada poželjeli navesti zgodnog dečka da vam priđe i razgovara s vama, da se suprotstavite svom šefu, ili da ustanete i govorite pred publikom a da vam pritom ne zadrhti glas i dobijete onaj osjećaj kao da ćete se onesvijestiti, na pravom ste mjestu.

Te stvari, vjerovali ili ne, možete naučiti raditi za samo jednu minutu ili manje. Naime, stručnjaci u područjima za govor tijela i verbalnu komunikaciju podijelili su savjete koji mogu pomoći da pridobivanje ljude za 60 sekundi ili manje.

1. Mahnite

Svjetski poznati stručnjak za dejtanje Matthew Hussey ima sigurnu tehniku ​​koju žene mogu upotrijebiti kako bi im dečko vrlo brzo prišao. Tajna je u tome da mu samo - mahnete.

Naime, kad ste vani sa svojim prijateljicama i vidite slatkog dečka, samo se nasmiješite i mahnite mu u stilu ‘dođi ovamo’. Kad dođe, recite mu da ste ga samo htjeli pozdraviti i tako ćete zasigurno započeti razgovor.

2. Budite emocionalni

Tony Robbins, poznati autor i guru 'Awaken The Giant Within' poznat je po svojim snažnim govorničkim vještinama i voditeljskim seminarima na kojima polaznici zapravo hodaju po vrućem ugljenu.

On kaže da je ključ kod privlačenja ljudi i da se oni angažiraju oko vas uključivanje vlastitih emocija.

- Morate biti u trenutku i fleksibilni kako biste ga učinili stvarnim i sirovim - tvrdi Robbins koji je trenirao i Billa Clintona i Oprah Winfrey, pa očito da čovjek zna o čemu priča.

3. Djelujte zainteresirano

Pokušajte biti zainteresirani. Dale Carnegie, autor klasika iz 1936. godine 'Kako pridobiti prijatelje i utjecati na ljude', rekao je da je način broj jedan da zainteresirate ljude za vas, biti zainteresiran za njih.

I to iskreno zainteresiran. Zato postavljajte pitanja i umjesto da čekate da dođe vaš red za razgovor, zaista poslušajte drugu osobu. Ljudi vole pričati o sebi; a pružiti im priliku da to i učine siguran je način da nekoga osvojite.

4. Zauzmite poziciju moći

Sljedeći put kad vas šef zagnjavi, dignite ruke. Naime, psihologinja s Harvard Business Schoola, Amy Cuddy, koja je održala jedan od najpopularnijih TEDx-ovih govora na temu 'moć zauzimanja pozicije', kaže da 'osoba može, zauzimanjem dvije jednostavne jednominutne poze, utjeloviti moć i odmah postati snažnija'.

Cuddy kaže da poze - koje podrazumijevaju ili podizanje ruku u zrak ili razmaknute noge i ruke na bokovima 60 sekundi kada ste sami u kupaonici prije nego što se s nekim sretnete - zapravo uzrokuju hormonalne promjene u mozgu, povisuju testosteron i smanjuju razinu kortizola. To nam daje osjećaj moći i veću toleranciju prema riziku kada uđemo na neki važan sastanak.

5. Govorite njihov jezik

Nicholas Boothman, autor knjige 'Kako da vas ljudi zavole za 90 sekundi ili manje', kaže da imamo manje od dvije minute da nam se netko svidi pri prvom susretu. Da biste se povezali, on preporučuje da uskladite tona vašeg glasa s osobom s kojom razgovarate.

- Nije ono što mislite, već način na koji mislite; nije ono što govorite, već način na koji to govorite - kaže Boothman.

Stoga, ako se želite svidjeti svekrvi, pokušajte razgovarati s njom na isti način na koji ona razgovara s vama. Možda će se osjećati kao da konačno govorite njezin jezik.

6. Budite ogledalo

U istraživačkom projektu Sveučilišta New York 1999. godine 78 muškaraca i žena radilo je na zadacima s partnerima koji su potajno bili u suradnji s istraživačima. Tajni sudionici oponašali su svoje partnere u različitom stupnju, odražavajući njihov govor tijela, geste i mimiku. Na kraju zadatka, partneri su upitani koliko im se sviđa osoba s kojom su radili.

Bez sumnje, što su ih partneri više kopirali, to su im se više sviđali. Istraživači ga zovu i ‘kameleonski učinak’, a možete ga koristiti i vi. Kad se osoba s kojom razgovarate nagne, nagnite se. Kada slegne ramenima ili kimne, učinite to i vi. Znanost kaže da to djeluje.

7. Nasmiješite se

Jeste li ikada primijetili kakav sjajan osmijeh ima Oprah Winfrey? Ispostavilo se da bi njen osmijeh mogao biti jedan od ključnih stvari za njezin uspjeh. Također, osmijeh je još jedan od trikova Dalea Carnegieja kako pridobiti ljude. Ljudi se žele svidjeti drugima i polaskani su kad su ljudi sretni što ih vide.

- Radnje govore više od riječi, a osmijeh kaže: 'Sviđaš mi se. Činiš me sretnim. Drago mi je što te vidim', kaže Carnegie.

Dakle, sljedeći put kad poželite ostaviti dobar dojam, razvucite osmijeh poput Oprah, piše Msn.