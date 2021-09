Iako se smatra da se žene često opravdavaju s ‘Ne sad, boli me glava’, to ne znači da su manje zainteresirane za seks od muškaraca, kaže dr. Less Parrott, autor knjige “The Ultimate Guide To Crazy Good Sex”.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ne možete očekivati da se vaša seksualna želja uvijek podudara s njenom. I obrnuto. Nizak libido može poremetiti najbolji odnos ili ugroziti brak, stoga ne dopustite da se to dogodi - kaže autor i navodi nekoliko savjeta uz koje ćete ‘uskladiti toplomjere’.

- Razgovor o seksualnim željama sigurno će doprinijeti usklađivanju libida. Kada osjetite da je pravo vrijeme, pitajte je kad želi voditi ljubav. Ključ je u tome da trebate što više znati o njenim seksualnim željama. A ako primijetite da se nešto događa, ne potiskujte probleme - ističe.

Neke žene su sramežljive i ne znaju kako pozvati partnera na seks. Kako biste izbjegli takve situacije, dogovorite vaš tajni znak.

- To može biti upaljena mirisna svijeća, pjesma ili pogled koji ćete uputiti kad budete spremni - savjetuje.

Dotaknite njene osjećaje prije tijela, kako biste je zaveli i ‘odveli u krevet’ kada vi to želite.

- Ugađanjem ili tepanjem ćete pojačati njenu požudu. Ne morate biti pjesnik, ali jednostavne rečenice poput ‘Puno mi značiš’, ‘Ti si najbolji dio mog dana’ će probuditi uspavane strasti - ističe Parrott i podsjeća na rezultate istraživanja koje je pokazalo da se muškarci koji sudjeluju u kućanskim obvezama - češće seksaju.

- Ne samo da su seksualno osjetljivije na njih, nego su im i fizički privlačniji takvi muškarci - zaključuje autor.