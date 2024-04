Sedam suptilnih znakova da otac ne podnosi vašeg supruga

Nije baš ugodno kada saznate da otac ne odobrava vašeg muškarca iz snova, a ponekad je još teže jer to neće odmah priznati. Evo znakovi koji ukazuju na to da ga baš i ne podnosi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:42 Dupla ljubav, identične blizanke u vezi s blizancima: 'Nekad se zabunimo' | Video: 24sata/Video

Evo sedam suptilnih znakova koji će vam potvrditi da vaš otac mrzi vašeg muža:

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

1. Komentira izbor karijere vašeg muškarca

Komentira li vaš otac često odabir posla vašeg supruga - postavlja pitanja o njegovoj plaći, ambiciji ili radnoj funkciji na ne baš odobravajući način, kroz sarkazam, kritiku ili skepticizam- tp izravno sugerira da ne podnosi vaš izbor.

2. Otvoreno želi da se udate za osobu istog svjetonazora

Ako ste išli protiv očevih želja i udali se za nekoga tko se ne uklapa u opis njegovog 'pravog muškarca', on ga onda vjerojatno i ne voli.

Foto: Dreamstime

3. Ignorira vašeg muža

Ignorira li vašeg supruga ili izbjegava razgovor kad su zajedno u istoj prostoriji - to radi s razlogom i to ne dobrim.

4. Nikad mu ništa nije dovoljno dobro

Pomaže li vaš suprug ikada u kući vaših roditelja? Ako da, pronalazi li otac mane u 'pomoći' vašeg muškarca, dovodi li se stalno u pitanje 'majstorski' poslovi partnera, ukazuje li vam otac na te probleme s vašim mužem, pronalazi li greške u bilo čemu što radi vaš partner? Ako je odgovor - da, on ga ne voli i ne želi se potruditi vidjeti ono dobro u njemu.

Foto: Dreamstime

5. Favorizira supružnika vašeg brata ili sestre

Dolazi li u vrijeme praznika k partnerima vaše braće i sestara, više nego kod vas? Čini li se da on ima mnogo toga za razgovarati i raditi s novim dečkom vaše sestre, ali ne može pokazati isti trud prema vašem partneru? To znači da mu je on ipak draži...

6. Misli da ti možete bolje

Ako se posvađate sa suprugom i otac to nekako primijeti, podsjeća li vas kako je bivši dečko bio mnogo ljepši ili otvoreno kaže da ste mogli bolje - onda on zaista vjeruje da biste mogli puno bolje...

Foto: Dreamstime

7. Glumi 'opasnog' pred vašim suprugom

Ako vaš otac uvijek izigrava 'opasnog' pred mužem, velike su šanse da se osjeća ugroženo, nepoštovano ili ne podnosi osobu s kojom ste odlučili provesti život. U svakom slučaju, on ga na neki način mrzi, piše YourTango.