Osječanka Mia je Seka Zeko, zove djecu da im uljepša Uskrs

Halo? Pozdrav! Zovu uskršnji Zeko i Seka Zeko, a tvoja baka nam kaže kako si na popisu dobre djece i hvala ti što si bio tako dobar cijele godine, govore preko kamere djetetu veliki uskršnji Zeko i njegova pomoćnica Seka Zeko.

U 15 minuta njihovog razgovora izmjene se mnoge teme. Pričaju o uskršnjim običajima i porukama koje dobar Zeko želi poručiti djeci iz svoga ureda, a mališani kasnije ponosno zovu svoju obitelj, s kojom zbog pandemije ne mogu provesti Uskrs, kako bi se svima pohvalili što su se baš oni čuli sa Zekom.

Na ideju Zekinog ureda došla je Mia Varešanović Nemet (31), vlasnica obrta Dalal maskote Osijek, kako bi djecu usrećila u vrijeme pandemije, kada ne mogu izaći i igrati se s prijateljima i posjetiti obitelj. I prije nego su službeno počeli s radom imali su mnoge narudžbe roditelja, baka, teta i ujaka koji su razgovor naručivali za mališane u svojoj obitelji, s kojima ove godine neće moći provesti Uskrs.

Mijine Dalal maskote u Osijeku su ubrzo postale popularne zbog zadovoljnih kupaca čija su djeca oduševljena kada uživo vide velikog Mickey Mousea ili Malu sirenu koje inače imaju priliku gledati samo preko televizijskih ekrana.

- Imam kćerkicu od četiri godine i ona zna čime se ja bavim. Vidi lutke u našoj kući i to su za nju samo lutke koje stoje uz neki zid. Međutim, kada se ja ili netko od mojih zaposlenika u taj kostim obuče, iako taj kostim svakodnevno gleda, to za nju postane taj pravi lik s televizije. Skroz to shvati ozbiljno. – govori nam Mia.

S obzirom na to da sada ne može raditi svoj uobičajeni posao zbog socijalnog distanciranja, došla je na ideju pokretanja Zekinog ureda. Jedino što je potrebno da se taj poziv ostvari je imati kameru na računalu ili mobitel. Pozivi se mogu obavljati na raznim platformama, a cijena je, kako kaže Mia, simboličnih 89 kuna kako bi njezin obrt opstao.

Nakon što se javi netko tko želi mališanu darovati ovakav poklon, kreće video poziv. Seka Zeko i Zeko se predstave u svojim simpatičnim kostimima i razgovor počinje. Djecu pitaju i jesu li napisala pismo zeki i jesu li mu ostavili mrkvu kako bi mogao nešto pojesti. Nakon toga, zeko uzima mrkvu i jede.

- Trudim podržavati sve što mogu na ovome području pa tako i zeko jede mrkve lokalnih slavonskih OPG-ova. – rekla nam je poduzetnica.

Prije nego je pokrenula ovaj projekt, nije mogla niti zamisliti koliko će to djeci značiti. Bilo je tu emotivnih, ali i šaljivih trenutaka. Jedan je dječak tražio da se zeko snimi kako trči po dvorištu i igra nogomet.

- Mnogo sam radila s djecom, a kao roditelj gledam što bi moje dijete htjelo i što bi nju razveselilo pa tu ideju primjenjujem na posao. Jednostavno volim rad s djecom i kada sam među njima kao da zaboravim da sam odrasla – opisuje i dodaje kako je ovo za nju uistinu posao iz snova te kako te dječje osmjehe ništa ne može zamijeniti.

Često su Miu kolege zadirkivali kako skuplja "brlog". Kaže kako je ona jednostavno ljubiteljica detalja i ukrasa pa joj je tematsko ukrašavanje doma gušt. Zbog svoje sakupljačke naravi Zekin je ured pokrenula bez imalo problema, jer je sve potrebne dekoracije već imala kod kuće.

Ideja je uistinu zaživjela jer je u svega nekoliko dana Zekin ured zvao djecu diljem Hrvatske, a i sve do Njemačke. Zeko i Seka Zeko naporno rade svaki dan, a pozive obavljati na hrvatskom i engleskom jeziku.

Može ih se pronaći na Facebooku i drugim društvenim mrežama kao i web stranici Dalal Maskote. Ove video pozive planiraju voditi sve do pravoslavnog Uskrsa, a razmišljaju i o tome da uvedu video pozive s likovima za dječje rođendane.