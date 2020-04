Kako proslaviti Uskrs s obitelji kad se već ne možemo vidjeti?

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Veliki vodič: Dovoljno je imati lijekova za sljedeća dva tjedna

Ako će obitelji diljem svijeta nešto demonstrirati s približavanjem Uskrsa, to je svakako uzrečica 'nužnost je majka izuma'.

S ljudima pod različitim ograničenjima kretanja, uključujući samoizolaciju, obitelji smišljaju alternativne načine druženja i obilježavanja blagdana. One uključuju live prijenos misa, organiziranje virtualne večere posta, poklanjanje pisanica i virtualne dvoboje 'tucanja jajima' te slično.

Cilj je poštivanje mjera socijalne distance ali kroz zajedničku proslavu, prvenstveno se oslanjajući na tehnologiju, kako bi se spriječilo širenje virusa no smanjila usamljenost.

Svim onima koji namjeravaju slaviti Uskrs sa svojim proširenim obiteljima kao i inače, stručnjaci savjetuju da to nipošto nije mudro činiti budući da virus mogu prenositi i oni koji ne pokazuju ili još nemaju simptome, prenosi CNN.

- Svima nam je bolje ostati kod kuće i olakšati si jednostavno uz pomoć tehnologije - kaže Melissa Sorrentino iz Lynnfield-a, Massachusetts. Ove godine ona organizira virtualno slavlje Uskrsa. Evo nekoliko načina na koje ove godine možete proslaviti Uskrs usred ovih tegobnih vremena.

Foto: Pinterest

Kako slaviti Uskrs u vrijeme izolacije?

Centralna tema planiranja vjerskih praznika za ovu godinu oslanja se na virtualno, ponajprije preuzimanjem aplikacija za multi video chat, kaže Steven McCoy, novinar i osnivač Spoken Entertainmenta.

Plan obitelji McCoy je da se cijeli dan zajedno s proširenom obitelji okupljaju i slikaju uskrsna jaja preko web kamere. Napravit će ono što je McCoy nazvao 'Uskrsnim karantenskim lovom na jaja' skrivajući jaja unutar svog prostora na koji će gledati kamera. Svaki igrač će imati tri šanse da pogodi gdje bi moglo biti jaje.

Osim toga, jedna od zanimljivih ideja koja će vas izvući iz trenirki i pidžama koje danima nosimo je ona oblačenja u lijepu odjeću i namještanja za obiteljske portrete - bilo smiješne ili ozbiljne, a može i oboje.

Mnogi će preko Zooma zajedno večerati i igrati druge igre, ponajprije one s riječima, pantomime i slično. Odrasla osoba u susjedstvu također može organizirati posjet djeci na dovoljnoj udaljenosti - tako da im mahne ispod njihovih prozora zamaskirana u zeca, to će ih svakako zabaviti.

Obitelji još uvijek mogu zajedno pričati priče, izgovarati blagoslove i pjevati hvalospjeve za vrijeme večere.

To nije samo održavanje normalnosti u vremenima koja to baš i nisu, već i zadržavanje onog što nas čini ljudima i onog što nam je važno - a to je obitelj i njen duh.

POGLEDAJTE VIDEO #ZAJEDNO24SATA - Suzana Mančić, bivša loto djevojka