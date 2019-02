Seks-igračke služe za igranje, nemojte njima spašavati vezu

Ljudi seksi igračke kupuju da bi se s njima igrali, a ne da bi poboljšali vezu, tvrde Cathy Winks i Anne Semans, autorice knjige 'The New Good Vibrations Guide to Sex', koje rade u sex-shopu u San Franciscu od 1977.. Pogrešno je misliti, kažu, i da su seksualne igračke 'pomoćnik' koji će popraviti vezu ili brak.

Foto: Promo

- Ljudi ih najčešće kupuju kako bi se igrali s njima zbog užitka, a ne da spase vezu od prekida. Seksualna igračka nije samo dildo ili vibrirajući prsten za penis, seksualne igračke mogu biti i ulja za masažu, donje rublje ili slično ako ih koristite za seks - kažu autorice i dodaju da je cilj knjige odgovoriti na pitanja koja je većini kupaca neugodno pitati zbog srama da će ih netko drugi čuti. Ne morate se brinuti da ćete u ovoj knjizi naići na lažne statističke podatke koji govore je li vaša veza 'seksualno zdrava' ili nije niti morate li se seksati barem dva do tri puta tjedno ako imate između 20 i 35 godina.

- Iako statistički podaci pokazuju prosjek populacije, kad je seks u pitanju, takvi podaci mogu narušiti seksualno samopouzdanje. Ljudi često prema statistici određuju jesu li normalni i seksaju li se dovoljno, no ljudi su različiti - napominju autorice.

Dodaju i da knjiga nije program ili knjiga za vježbu. Autorice ne obećavaju da ćete za 24 sata doživjeti izvanzemaljsko iskustvo budete li neku igračku koristili četiri puta dnevno. Takva obećanja samo pridonose gubljenju samopouzdanja o seksualnom znanju i tehnici kad ljudi ne uspiju ostvariti cilj.

- U većini seks-igračaka možete uživati neovisno o tome koliko godina imate. Također, igračke možete koristiti s ili bez partnera. Previše ljudi govori da je seks loš i prljav, iako to nije istina. Kao što nije istina ni da se ljudi zrelije dobi ne seksaju. Ako imate tjelesnih problema, igračke za seks su najbolji način da nastavite uživati u seksu, bez obzira na godine, a sve što vam je potrebno su vrijeme i želja za učenjem - savjetuju autorice.