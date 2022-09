Znate li što je Kundalini seks? To je buđenje seksualne energije koje vodi do jakih vrhunaca

Mogli bismo reći da je kundalini seks fina povezanost između duhovnog razvoja i seksualne energije koja vodi do nezaboravnih iskustava. I duhovnost i seksualnost imaju veliku ulogu u tome da život proživite punim plućima pa nije dobro zanemariti niti jedno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kod Kundalini seksa osjećaj zadovoljstva traje dulje, osjećaji su intenzivniji, a samo vođenje ljubavi je svjesnije i senzualnije. Orgazam se odgađa posebnim vježbama tantričkog disanja.

Inače, od davnina se vjeruje kako se pojam 'Kundalini' odnosi na izvor sve energije, na iskonsku snagu. Vjeruje se da dolazi od sanskrtske riječi Kundal, što doslovno znači ' zamotani' (ono što je zamotano) ili od riječi Kunda, što znači 'duboko mjesto, šupljina'. Kundalini se često prikazuje kao uspavana zmija zamotana tri i pol puta.

U mnogim najstarijim mističnim tradicijama svijeta zmija simbolizira svijest, a tri zavojnice predstavljaju:

Poluzavojnica je simbol transcendencije.

Vjeruje se da je u ljudskom tijelu Kundalini smješten u korijenu kralježnice - kod muškaraca u perineumu (između testisa i anusa), dok se kod žena nalazi u grliću maternice. Upravo zbog tih položaja u tijelu se smatra seksualnom energijom.

Valja imati na umu da je Kundalini kao neka uspavana sila koju treba probuditi kako bi se osjetila njezina snaga, a to se postiže određenim vježbama disanja i joga pokretima. Vjeruje se da se prva probuđena energija zove Kali, po hinduističkoj božici vremena smrti i promjene. Kada steknete vlast nad vlastitom energijom i postanete sposobni koristiti je ciljano, pojavljuje se Durga, viši i profinjeniji simbol svijesti koji daruje slavu i ljepotu.

S buđenjem Kundalinija dolazi do preobrazbe, jer tada više ne iskorištavate samo mali postotak duhovnog i seksualnog zadovoljstva. Tada imate priliku doživjeti duboki osjećaj radosti i zadovoljstva koji proizlazi iz potpune povezanosti sa svojim tijelom i dušom.

Kako probuditi Kundalini energiju?

Vježbe tantričkog disanja i meditacije mogu pomoći u kanaliziranju seksualne energije. Postoje dvije osnovne vrste takvog disanja::

Ono što ljudi iskuse tijekom ovakvog seksa često se naziva kozmičkim orgazmom jer pomaže da osjećaj zadovoljstva u cijelom tijelu duže traje. Kundalini seks vrlo je sličan tantričkom, prenosi innercamp.com.

I Kundalini joga pomaže u buđenju seksualne energije, a primjer kako se izvodi pogledajte u videu. Ovaj video namijenjen je početnicima:

Nekoliko detalja i uputa o tantričkom seksu

Primarni cilj tantričkog seksa nije postizanje orgazma, već emotivno i fizičko zbližavanje partnera. To je oblik intimnosti koji dopušta da dvoje ljudi postanu kao jedno i da se njihove energije strastveno susretnu i tako odagnaju svu negativnost. Njegovo značenje bi zapravo bilo - isprepletanje i širenje energije.

Većina ljudi koji su iskušali ovakav seks više se ne žele vraćati na staro jer im klasično vođenje ljubavi, kojemu je cilj postizanje orgazma, postane previše površno. Kažu kako ovaj način vođenja ljubavi može trajati satima i zapravo dovodi do nevjerojatnih orgazama kakve nisu iskušali nikada u životu.

Tantrički seks je drevna hinduistička praksa koja se počela prakticirati prije više od 5000 godina. Tajna je u tome da se ne razmišlja o orgazmu kao cilju već o samoj predigri. Važno je osjetiti partnera, njegov miris, energiju, nadražiti sva čula... I raditi to polako. Polako graditi seksualnu energiju.

Evo kako izvesti tantrički seks

Osigurajte si dovoljno vremena samo za vas dvoje i stvorite romantičnu atmosferu - ugasite sva svjetla i zapalite svijeće. Pustite opuštajuću tantra muziku, poput ove u videu:

Posve se opustite, dišite duboko i gledajte jedno drugo u oči jer su one ogledalo duše i pomažu da se snažno povežete. Nemojte odlaziti u spavaću sobu jer vas ona može podsvjesno asocirati na spavanje. Važno je da budete koncentrirani na partnericu i ona na vas. Radije legnite na pod, jedno uz drugo i dodirujte se polako. Možete pokušati senzualnom masažom, dodirivanjem perom po koži...

Ne žurite - odužite postizanje orgazma što je moguće duže.

Tradicionalna poza koja se prakticira u tantričkom seksu je tzv. Yab Yum poza i odlična je za zbližavanje s partnerom. Muškarac sjedne prekriženih nogu, a žena sjedne na njega licem okrenuta prema njemu. Ova poza je savršena jer u možete gledati partneru u oči, dodirivati ga, ljubiti, snažno grliti, voditi ljubav... Važno je da su oboje svjesni onoga drugoga - njegovog disanja, pokreta, mirisa...

Kada dođe do same penetracije, radite to polako i senzualno. Pokušajte odgoditi orgazam koliko god je moguće. Osjetite li da je vrhunac blizu - stanite i ne mičite se. Ostanite tako neko vrijeme i uživajte u tom osjećaju. Zapamtite - što duže odgađate orgazam, on će na kraju biti intenzivniji.

Najčitaniji članci