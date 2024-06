Seks na prvom spoju: Je li bolje čekati ili se treba prepustiti?

Treba li imati seks na prvom spoju? To je vrlo zahtjevno pitanje, posebno za žene. Naime, neke žene još uvijek vjeruju da će, ako imaju seks na prvom spoju, automatski biti etiketirane kao da nisu materijal za brak.

- Još uvijek se neki ljudi drže zastarjelim vrijednostima spojeva - kaže Lawrence Siegel, klinički seksolog i seksualni edukator.

Iako mislimo da je pitanje 'trebam li imati seks na prvom spoju?' pitanje isključivo za žene, muškarci se također bore s tim pitanjem - iako na drugačiji način. Ako se muškarac poseksa na prvom spoju, to je u biti signal drugoj osobi da je jedino do čega mu je stalo seks, čak i ako to nije nužno slučaj. A ako je to slučaj, seks na prvom spoju može poslati različite poruke drugoj osobi.

- Bio sam na spojevima gdje sam odbio seks na prvom spoju, unatoč tome što me druga osoba privlačila, zbog mogućih posljedica - rekao je jedan muškarac (34) za Men's Health.

Srećom, stigma oko seksa na prvom spoju brzo se mijenja. Prema istraživanju koje je proveo OkCupid, 46 posto ljudi razmišlja o seksu na prvom spoju.

- Danas mislim da se mnogo više seksamo na prvom spoju zbog tehnologije, kao i opuštenijeg stava o seksu, posebno žene - kaže seksualna terapeutkinja dr. Debra Laino.

Dakle, treba li imati seks na prvom spoju? Odgovor je, za Siegela, jasan: Ovisi.

Evo kada biste trebali, a kada ne biste trebali imati seks na prvom spoju.

Evo zašto seks na prvom spoju nije samo loša ideja, već stvarno odlična

1. Pomaže utvrditi imate li kemiju

Češće je potrebno vrijeme da shvatite je li neka druga osoba prava za vas. Ali nekad sretnete nekoga i jednostavno znate.

- Imao sam tri veze dulje od tri godine veze i sve su započele seksom na prvom spoju. Kako ja to gledam, ako žudite za nekim koga ne poznajete dobro, to još uvijek može biti vraški dobar početak dugotrajne veze i mislim da ublažava veliki pritisak - kaže Alex, 38.

Ako vam se netko stvarno sviđa, ne biste smjeli dopustiti da vam zastarjela pravila stanu na put.

- Ako tip/djevojka ne nazove tipa/djevojku nakon prvog spoja koji je završio seksom, to nije bilo zbog seksa - kaže on.

2. Dobit ćete taj kratkotrajan užitak

- Ako je dobar osjećaj i postoji vrlo jasan pristanak, malo je teško pronaći negativnu stranu - kaže Siegel. Ako se oboje privlačite, zašto se boriti protiv toga ili odgađati zadovoljstvo? Čekanje na intimnost ne bi promijenilo vaš nedostatak interesa nakon seksa.

Možda se ipak ne bi trebali poseksati na prvom spoju

1. Možete navući drugu osobu.

Ako se oba partnera žele zabaviti, onda je to jedna stvar. Ali ako ona traži nešto ozbiljno, a vi ne (ili obrnuto), onda je to sasvim druga priča.

- Očekivanja partnera nakon seksa mogu biti bolna ako obje strane nisu na istoj stranici - kaže JC.

Ako postaje jasno da je seks na prvom spoju u planu, morate se pobrinuti da ste oboje na istoj stranici. Morate odmah naglasiti da ne želite ništa ozbiljno ako je to slučaj. Niste kreten ako ste iskreni i to može ublažiti rizik od povrijeđenih osjećaja kasnije.

2. Možda ćete učiniti nešto što vam nije ugodno, osobito ako ste pili

Postoji stereotip da su svi muškarci zainteresirani za seks sa svim ženama, cijelo vrijeme, ali postoje mnogi opravdani razlozi zašto možda ne želite imati seks na prvom spoju.

Možda vas ta osoba ne privlači ili možda imate povijest loših veza za jednu noć i želite okrenuti obrazac. Bez obzira na razlog, ako adrenalin (i alkohol) teče, to povećava rizik da učinite nešto što biste kasnije mogli požaliti.

3. Seks na prvom spoju može biti prilično užasan

Čak i ako vas ta osoba jako privlači, seks možda neće biti sjajan jednostavno zato što ne znate što ona voli u krevetu. Ako se to dogodi, vjerojatnije je da ćete drugu osobu otpisati, dok je zapravo sve što vam je potrebno bilo više prakse.

- Ako je kemija dobra, onda seks može biti sjajan. Ako ste oboje u prepunom klubu i klimate glavom čak i kad je ne čujete, samo da bi otišli s njom u krevet, onda to vjerojatno neće biti baš dobro. Vjerojatno nećete ni zapamtiti njeno ime - kaže Joe (31), piše Men's Health.