'Nalazim se samo s muškarcima koji dobro izgledaju i žele voditi ljubav već na prvom spoju'

Zašto se samo družiti ako ti se netko sviđa? Oboje znate da želite seks. Čini se glupim oklijevati samo zato što postoji neko 'pravilo' o tome da biste trebali čekati do trećeg spoja. Zaboravite to, život je prekratak, priznala je Chloe (31) iz Brightona u Velikoj Britaniji.

Štoviše, kaže da čak i prije prvog spoja pažljivo provjerava svoje ljubavnike, kako bi se uvjerila da je seks opcija.

- Očigledno je da je izgled presudan, naime nećete htjeti seks s nekim tko vam se ne sviđa. Tako se povezujem samo s muškarcima koji su stvarno slatki i uvijek se uvjerim da postoji iskra razgovarajući putem interneta prije nego što se nađemo. To znači da se do trenutka kad se zaista osobno sretnemo zaista osjećam kao da nam je to treći ili četvrti spoj, jer 'veza' već postoji – pojašnjava.

Chloe upoznaje svoje partnere na IllicitEncounters.com, vodećoj britanskoj web stranici za spajanje ljubavnika.

- Radije koristim 'nišne stranice', na kojima znate da će seks brzo doći na dnevni red - kaže. One općenite stranice za upoznavanje, poput Tindera, nisu joj po volji, jer se na takvim stranicama može dogoditi da se godinama dopisujete, bez akcije.

Zadnji 'seks na prvom spoju' imala je nedavno, u Brightonu. Čovjek s kojim joj se to dogodilo radi u IT-u i zaglavio je u dosadnom braku, u kojem se seks događa jednom tjedno, u isto vrijeme, na isti način. Htio je malo više uzbuđenja.

- Otišli smo na nekoliko pića, a zatim skoknuli taksijem do mirnog dijela plaže gdje nije bilo šanse da ne bude vatrometa – priča. Priznaje da je ove godine spavala s još pet muškaraca i to odmah nakon prvog spoja.

Mnogi parovi napuštaju pravilo 'tri spoja'

Stručnjakinja za seks i odnose s IllicitEncounters.com Jessica Leoni komentira:

- Život je prekratak da biste se suzdržavali kad sretnete nekoga tko vam se sviđa. Zato mnogi parovi napuštaju pravilo 'tri spoja' kad je privlačnost jaka i uskaču u krevet kad im se prohtije - često na prvom spoju.

- Postoje parovi koji se seksaju na prvom spoju i završe u potpuno zdravoj, dugotrajnoj vezi koja vodi uspješnom braku, kao i oni koji se seksaju pa više nikad ne progovore. Naime, statistike pokazuju da se većina prvih spojeva ne pretvori u veze, bez obzira na to seksate li se ili ne. Također, čekate li sa seksom dok veza ne postane ozbiljna, ništa vam ne garantira da ćete ostati zajedno. Želite li se seksati na prvom spoju, samo naprijed, no želite li ozbiljnu vezu, imajte na umu da ćete to lakše postići ostvarite li emocionalnu intimnost prije fizičke - kaže Laurel House, autorica knjige 'Screwing the Rules'.

Ipak, mnogi psihoterapeuti tvrde da seks na prvom spoju nije najbolji početak veze jer se gubi romantika i preskače razdoblje upoznavanja. Osim toga, seks s osobom koju nedovoljno poznajete nosi veći rizik od prenošenja raznih spolnih bolesti.

Ali, razna istraživanja pokazuju da se sve više žena odlučuje na seks na prvom spoju, 12 posto žena u dobi od 24. do 27. godina nema problem sa seksom na prvom spoju, a više od 53 posto njih bi pričekalo do trećeg spoja. Žene starije do 30. godina tvrde kako na seks pristaju već na prvom ili drugom spoju.

- Da li ćete s nekim spavati na prvom spoju ovisi isključivo o vama. To je individualna odluka jer svatko od nas ima svoje mišljenje o tome, no jedino na što upozoravamo je da se svakako zaštitite - istaknuo je Luke Pomaro, osnivač portala datewithmate.com.