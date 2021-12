Postoji niz stvari koje treba uzeti u obzir kada planirate voditi ljubav nakon poroda, od toga koliko brzo to zapravo možete učiniti do toga koje tjelesne i hormonalne promjene trebate očekivati. Stoga su stručnjaci objasnili što se sve može očekivati kada se nakon poroda javi ponovna želja za seksom.

Koliko brzo nakon poroda je u redu imati seks?

Općenito se preporučuje da žene nakon poroda čekaju šest tjedana do prvog spolnog odnosa, kaže ginekologinja funkcionalne medicine Wendie Trubow.

- Tkivu može trebati četiri do šest tjedana da potpuno zacijeli - bilo da ste imali vaginalni porod ili carski rez - tako da je najbolje pričekati punih šest tjedana - napominje.

Ipak, uvijek dvaput provjerite sa svojim liječnikom kada su u pitanju individualne potrebe i vremenski okvir. A seksualna terapeutkinja De-Andrea Blaylock-Johnson napominje kako valja slušati svoje tijelo.

- Zaista sve ovisi o pojedincu pa će vam možda trebati i više od šest tjedana, i to je sasvim u redu - kaže ona.

Važne stvari koje treba imati na umu:

1. Vjerojatno ćete biti osjetljivi

Trubow tvrdi da spolni odnos nakon poroda može biti bolan, zbog čega je važno da si date vremena za ozdravljenje, kao i da budete pažljivi kada prakticirate seks.

- Vagina može biti osjetljiva ako se ženi dogodilo pucanje međice, stoga je važno ne žuriti - rekla je i dodala da bi možda bilo dobro da ne uskočite odmah u vaginalni odnos, već da se prethodno upustite u neku drugu seksualnu igru.

2. Moguće je da će vam trebati više vremena da se uzbudite

- Budući da dojenje često potiskuje ovulaciju, ženama je obično libido manji tijekom dojenja. Još uvijek je moguće uzbuditi se i doživjeti orgazam, samo to može potrajati dulje - objašnjava Trubow. Rođenje djeteta također je očito iscrpljujuća promjena, dodaje, koja također može utjecati na libido.

- Žene često trebaju više predigre u razdoblju neposredno nakon poroda budući da je njihov fokus često na novorođenčetu - objašnjava ona. Uzmite si vremena koje vam je potrebno i budite kreativni sa svojim partnerom kako biste izgradili seksualnu želju.

3. Primjenjujte različite vrste seks-igrica

Trubow preporučuje da date prioritet i seksualnim aktivnostima, a ne samo spolnim odnosima. Ona dodaje da je ženskoj rodnici ponekad potrebno i do 30 minuta da se u potpunosti produži kroz uzbuđenje i stimulaciju, pa ako je vaginalni odnos nešto u što se želite upustiti, važno je prvo započeti s nekom drugom zabavnom seksualnom igrom.

- To čini snošaj manje neugodnim - objašnjava.

4. Možete zatrudnjeti nakon poroda

Da, možete zatrudnjeti nakon poroda, kaže Trubow. Dojenje često inhibira ovulaciju, iako ne uvijek, kaže ona. Također ovulirate prije prve menstruacije nakon poroda.

- Dakle, ako imate nezaštićeni odnos i mislite da ste sigurni jer još niste dobili mjesečnicu, to nije baš tako jer biste mogli zatrudnjeti ako ovulirate - objašnjava. Stoga je važno koristiti zaštitu kako bi se spriječila neposredna trudnoća, u slučaju da žena ovulira ubrzo nakon poroda.

5. Osjetit ćete veći libido kada ovulirate

Dok libido može biti niži nakon poroda i tijekom dojenja, žene će osjetiti veći libido kada ponovno počnu ovulirati, prema Trubow. Moguće je da ćete primijetiti povećanje libida tijekom ovulacije, pa to može biti pravo vrijeme da date prednost seksualnim aktivnostima.

6. Vaše tijelo prolazi kroz mnogo toga

Važno je biti nježan prema sebi i imati realna očekivanja vezana za seks nakon poroda, smatra Blaylock-Johnson.

- Vaše tijelo možda vjerojatno ne radi točno ono što je radilo prije poroda, ali i dalje možete imati ugodna seksualna iskustva - kaže i dodaje da fluktuirajući hormoni mogu utjecati ne samo na vaš libido, već i na to koliko je dobro vlaženje rodnice i još mnogo toga. Ako s tim niste imali nikakvih problema prije poroda, možda ćete imati neke izazove sada, no to je u potpunosti normalno.

Savjeti za poboljšanje iskustva

1. Najprije se izdojite

Ako žena doji, korisno je da se prije samog čina izdoji, a zatim isprazni grudi pumpicom, kako bi se izbjeglo istjecanje mlijeka uz stimulaciju bradavica.

2. Uzmite si vremena

Trubow također savjetuje da odvojite vrijeme kada je riječ o postporođajnom seksu, kako u smislu koliko dugo čekate na seks nakon poroda, tako i tijekom samog seksa. Ako želite čekati dulje od šest tjedana na seks, to je sasvim u redu, napominje. A tijekom spolnog odnosa, ako planirate vaginalnu penetraciju, na početku idite polako.

3. Nemojte odmah 'uskočiti' u snošaj

Postoji mnogo različitih vrsta seksa u kojima možete uživati, od kojih je samo jedan vaginalni snošaj. Čak i ako je to jedan seksualni čin koji definitivno želite imati, Trubow kaže da je važno započeti s drugim vrstama seksualnih aktivnosti. Ne samo da je vjerojatnije da će stimulacija klitorisa natjerati ženu da postigne orgazam, već će također pomoći da se rodnica produži tako da će penetracija biti ugodnija. Također, može trebati i do 30 minuta stimulacije da se rodnica u potpunosti produži.

4. Odredite položaje koji vam odgovaraju

Nakon ozdravljenja, Trubow kaže da bi većina položaja trebala biti bezbolna. No, ponekad nakon carskog reza, položaji koji minimiziraju dubinu penetracije su ugodniji, pa biste trebali izbjegavati noge preko ramena partnera ili doggy pozu.

5. Isprobajte vježbe za zdjelično dno

Blaylock-Johnson tvrdi da nije loša ideja ni raditi vježbe za mišiće dna zdjelice nakon poroda, pa čak i razmisliti o radu s fizioterapeutom za zdjelično dno ako je potrebno.

- Kegelove vježbe su sjajne, ali mislim da rad s fizioterapeutom za zdjelično dno može biti od velike koristi - savjetuje.

6. Koristite lubrikant

Budući da vaginalna suhoća nije neuobičajena nakon poroda, i Blaylock-Johnson i Trubow preporučuju korištenje lubrikanta. Blaylock-Johnson kaže kako je kokosovo ulje također dobra zamjena za lubrikant. Međutim, ako koristite zaštitu, onda uzmite dobar lubrikant na bazi vode ili silikona.

7. Eksperimentirajte

Novorođenče donosi mnoge promjene, uključujući i promjene u vaš seksualni život, stoga odvojite malo vremena da shvatite što vam sada odgovara. I kao što Blaylock-Johnson kaže, ne morate ograničiti svoja seksualna iskustva samo na snošaj.

- Postoji toliko drugih načina na koje možete doživjeti užitak, a da ne uključuju vaginalni seks - zaključuje, piše Mbg.