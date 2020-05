Seks nakon prvog spoja: Žene starije od 30 iskuse to češće

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Maska od banane i krastavaca briše bore i tamne mrlje s lica

Trećina žena starijih od 30 godina prije bi pristale na seks na prvom spoju nego žene u 20-ima, pokazala je to jednom prilikom studija britanskog portala datewithmate.com provedena na 1171 slobodnih žena.

Na seks već na prvom spoju pristalo bi 12 posto žena u dobi od 24. do 27. godina, a više od 53 posto njih pričekalo bi do trećeg spoja. Žene starije do 30. godina tvrdi kako na seks pristaju već na prvom i drugom spoju.

Foto: Dreamstime

Tri četvrtine ispitanica smatra da je seks važan dio veze, a 86 posto njih priznaje da im traženje partnera preko interneta daje nadu da će ubrzo upoznati svog životnog partnera. Gotovo 46 posto žena tražilo je srodnu dušu na internetu, potvrdilo je istraživanje.

- Da li ćete s nekim spavati na prvom spoju ovisi isključivo o vama. To je individualna odluka jer svatko od nas ima svoje mišljenje o tome, no jedino što upozoravamo da se svakako zaštitite - istaknuo je Luke Pomaro, osnivač portala, a prenosi Daily Mail.

