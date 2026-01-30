Seks po dekadama: Evo kakve vam benefite za zdravlje donosi seks od 20-ih pa do 60-ih

Statistika kaže da se i mladići i djevojke generacije Z sve manje seksaju: Seksualno je aktivno 73 posto njih, odnosno oko 12 posto manje nego što su pokazala istraživanja sredinom 2000-tih godina. Svaki treći mladić u Hrvatskoj danas nije seksualno aktivan, odnosno muškarci u 20-im godinama imaju znatno manje partnerica nego prije, sve kasnije stupaju u odnose i sve ih je manje koji se upuštaju u seks za jednu noć.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+