Povremena pauza od vođenja ljubavi dobra je za sretan brak

Ideja da se ne možete seksati čim vam padne na pamet, čini da partnera želite još više i to jača međusobnu povezanost, a najbolje je utrostručiti vrijeme apstinencije

<p>Brak bez seksa, kao i duge veze bez njega, nažalost su česta pojava u današnjem društvu - što zbog pretrpanih poslovnih rasporeda, što zbog svađa i nesuglasica među partnerima. Ipak, rješenje za to može biti poprilično jednostavno. Naime, seksualna terapeutkinja <strong>Vanessa Marin</strong> predlaže seks-post. Pri tome treba odrediti vrijeme u kojem je seks zabranjen - od minimalno mjesec do koliko god smatrate da možete izdržati.</p><p>Seksualno zadovoljstvo u vezi svoj vrhunac ima u prvih godinu dana, dok se nakon toga počinje pretvarati u rutinu, što može imati razarajući učinak na vezu, pokazuju istraživanja. To je dovoljan razlog da se svaki par odluči na povremenu pauzu u krevetu. </p><p>- Odreći se seksa u vezi ili braku isto je kao da ste pritisnuli gumb "Reset" u svom seksualnom životu. Za svakoga je to veliko iskušenje jer ideja da se ne možete seksati čim vam padne na pamet, čini da partnera želite još više i to jača međusobnu povezanost - objašnjava seksualna terapeutkinja.</p><p>Apstinencija je, također, podsjetnik na to da postoji mnogo drugih načina za postizanje intimnosti s partnerom. Ako se seks isključi iz veze, partneri više cijene najobičniji poljubac ili zagrljaj. Vrijeme koje bi inače trošili na aktivnosti u krevetu, moguće je iskoristiti za razgovore o tomu što bi voljeli isprobati i koje promjene uvesti nakon što razdoblje "suše" završi. </p><p>Terapeutkinja Marin često svojim klijentima savjetuju odricanje od seksa na određeno vrijeme kako bi se bolje upoznali i shvatili što žele promijeniti u odnosu, piše <a href="http://www.refinery29.com/2015/10/96385/terry-crews-sex-fast-relationship-advice?utm_source=huffingtonpost.com&utm_medium=referral&utm_campaign=pubexchange_facebook#.f3iqgw:exGr" target="_blank">Refinery29</a>.</p><p>- Klijenti me znaju pitati koje je idealno trajanje apstinencije, ali univerzalne formule nema, već je najbolje samo utrostručiti razdoblje koje inače prolazi od seksa do seksa. Dakle, parovima koji se seksaju jednom na tjedan savjetujem trotjednu apstinenciju - kaže Marin.</p><p>Jedina i najveća razlika između planirane apstinencije i one koja dolazi kao posljedica trzavica u vezi jest namjera. Kod planirane apstinecije, partneri mnogo razgovaraju i maze se te razmatraju promjene u seksualnom životu po završetku "terapije".</p>