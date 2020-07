Seks-poze za svaki dio stana: Bilo kuda vi u klinču posvuda

Novo mjesto jamči novu dozu strasti i uživanja, a dodatni bonus kuhinje je to što ste blizu hladnjaka pa su vam šlag, čokoladni namaz i slične igračke nadohvat ruke

<p>Što će vam krevet kad imate stol? Ako stol može podnijeti težinu vas dvoje, iskoristite ga za misionarski položaj, ali varijantu u kojoj su vam noge na njegovim ramenima, savjetuje seksualna terapeutkinja Amy Levine.</p><p>Ne želite li riskirati kupnju novog stola, sjednite na rub i obuhvatite partnera nogama. No nije važno gdje i kako, važno je samo razbiti rutinu. Zato kako biste “začinili” seksualni život, prestanite ograničavati seks na spavaću sobu jer seksati se možete po cijeloj kući. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zanimljivosti o seksu</strong></p><p>- Seks na drugome mjestu od onoga koje je uobičajeno stvorit će novu dinamiku u vašem odnosu - kaže seksualna terapeutkinja Kimberly Flemke. Ako se seksate na mjestu drukčijem od onog na kojem to inače radite, oslobađaju se hormoni koji povećavaju požudu i strast. Jedno je od najuzbudljivijih mjesta za seks hodnik jer prijetnja da netko može uletjeti čini stvari još zanimljivima. </p><p>Okrenite se prema vratima i poduprite se rukama, a tijelom se odmičite od vrata. On neka bude iza s rukama na vašem struku. Igrajte se da očekujete goste i učinite to što brže možete.</p><h2>Strastveni susret na podu</h2><p>Okrenite mu se leđima, sagnite i položite dlanove na pod. On neka vam priđe iza, a jednom rukom neka vas pridržava oko struka. Iskoristite dlanove na podu kako biste održali ravnotežu. </p><h2>Isprepleteni na kauču</h2><p>Neka vaš partner sjedne na kauč i osloni se leđima. Sjednite mu u krilo raširenih nogu, a koljena neka vam budu uz njegova prsa. Polako se nagnite iza i spustite dlanove na pod.</p><h2>‘Da, da, da!’ samo za vas</h2><p>Sagnite se preko naslonjača dok je partner iza vas. Naslonjač je obično mekan te ćete se osjećati udobno. Raširite noge dovoljno da njegove stanu između vaših, a on neka vas uhvati za kukove.</p><h2>Poze po prostorijama</h2><p>Zbog hladne površine kuhinjskog ormarića ili stola, senzualni užitak bit će još intenzivniji jer će stimulirati živce u svakom djeliću kože. <br/> <br/> Dodatan je razlog za seks u kuhinji to što su muškarci posebno raspoloženi u toj prostoriji jer ih podsvjesno asocira na hranjenje i brigu, objašnjava psihijatrica Carole Lieberman. Sjednite na kuhinjski ormarić, a on neka vam stane između nogu. Za dodatnu “pustolovinu” okrenite se prema ormariću i pridržavajte se za njega, dok je partner iza vas.</p><p>Sjedeći na ormariću, možete i privući koljena prema grudima te položiti stopala na ormarić. Partner neka stane između vaših nogu. Primite se za njegova ramena kako biste imali potporu, a on neka vas privuče za stražnjicu. Erotski je bonus seksa u kuhinji to što ste blizu hladnjaka pa su vam led, voće, šlag i slične igračke nadohvat ruci. </p><h2>Kada samo za vas</h2><p>Kupanje udvoje može biti izuzetno zavodljivo. Neka vaš partner legne i osloni glavu o rub kade, a vi sjednite na njega. Omotajte gležnjeve oko njegovih potkoljenica. Nagnite se naprijed i oslonite rukama iza njegove glave što će vam dati potporu za gibanje. Igrajte se toplinom i povremeno uključite hladnu, a povremeno vruću vodu. Iščekivanje onog što slijedi pridonosi njegovu uzbuđenju.</p><h2>‘Stolac čistog užitka’ oslobađa strasti </h2><p>Lezite trbuhom preko stola i pridržavajte se za njega, a partner neka vam priđe iza. Kako su mu ruke slobodne, može se i njima služiti da vas zadovolji. Iskoristite i stolac, sjednite na njega okrećući mu leđa.</p><h2>Dobre vibracije</h2><p>Ležanje na perilici koja vibrira pridonosi snažnijim orgazmima, kaže dr. Carole Lieberman. Istodobno toplina koju isijava perilica na koju se oslanjate golom kožom pridonosi senzualnosti trenutka.</p>