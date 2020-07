'Nisam više htio biti arhitekt: Sad uređujem prostore za seks'

<p>Bio sam zadovoljan poslom, ali nije me više ispunjavao. Sporazumno smo se razišli i nakon odlaska iz tvrtke odlučio sam da ću sad konačno slijediti svoj životni san. Bila je to odluka “sad ili nikad”.</p><p>Priča nam to <strong>Igor Prodanović (55)</strong>, koji je po završetku studija arhitekture gradio karijeru u prijašnjim tvrtkama, kao arhitekt, ali i dizajner rasvjete.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pravi seks namještaj</strong></p><p>- Uvijek sam radio za druge, a sad je došlo vrijeme da krenem svojim putem. Vjerujem da imam dovoljno ideja i mašte da ovaj svijet donekle učinim ljepšim, strastvenijim, sretnijim i zanimljivijim mjestom - priča Prodanović ističući kako je na tom putu imao veliku potporu supruge Milene (55) te blizanaca, sina Vilima i kćeri Tene (25).</p><p>- Bez njihove potpore ne bih se odvažio zaploviti u ovom smjeru. Djeca su nam odrasla i sad je konačno došlo vrijeme da se posvetim ispunjenju svojih snova - objašnjava arhitekt koji je odlučio svojim znanjem i iskustvom pružiti ljudima drugačiji doživljaj prostora. Priprema otvaranje tvrtke i želi svoj dizajn pretvoriti u brend Sexyinterijeri. Ideja je sazrijevala tri godine, a naglasak je na interijerima i kreiranju prostora.</p><p>- Naziv brenda označava provokaciju, ali istodobno potiče na slobodu intimnog doživljaja i uživanja. Tajna nije u namještaju. Ona je u dizajnu, prožetom erosom, koji pruža slobodu, stimulira i provocira - objašnjava nam Prodanović i dodaje:</p><p>- Koncept treba sagledati šire, jer je riječ o pristupu koji sam promislio dizajnerski, arhitektonski i umjetnički. Nije mi cilj samo dizajnirati namještaj, nego osmišljavati cjelovite prostore, od idejne skice do razrade najsitnijih detalja - govori Prodanović, koji je dosad dizajnirao više od 35 elemenata raznog namještaja, od kojih su neki elementi zamišljeni kao dio kolekcije, a kroz ostale se provlače zajednički prepoznatljivi detalji.</p><p>- Sve ih prožima ista logika, pa se uočavaju nježne, zaobljene senzualne linije, ali i čvrste linije te detalji poput leptir-mašne. Iza svakog od elemenata je priča pa sam tako osmislio stolac koji je istodobno funkcionalan i provokativan, a bazira se na sedlu. Nastao je inspiriran legendarnim filmom ‘Easy Rider’. Funkcionalan je i kao namještaj i kao skulptura. Upečatljiv je, nekome možda za dnevni boravak, a nekome za druge prostore - kaže on opisujući kako su na njega utjecali svjetski i domaći umjetnici, poput Davida Bowieja, Davida Lyncha, Josipa Vanište, Julija Knifera, Ivana Kožarića i drugih.</p><p>Kroz svoj rad pokušao je objediniti više vrsta umjetnosti. Inspiraciju nalazi u arhitekturi, filmu, glazbi, slikarstvu, kiparstvu, modi, fotografiji, književnosti, ali i u svakodnevici. Obožava kabaret pa je pod utjecajem ideje o scenskom nastupu osmislio sofu “Coquette Odette”, koja se lako pretvara u funkcionalni podij sa šipkom za ples. Svi su elementi namještaja ručni rad, a po Prodanovićevim nacrtima izradili su ih hrvatski obrtnici.</p><p>- Koristim različite materijale vrhunske kvalitete i završne obrade, a luksuzni namještaj se dizajnerski može prilagoditi željama kupca - istaknuo je Prodanović.</p><p>Kaže kako je njegov namještaj namijenjen svima koji prepoznaju posebnost pristupa životnoj filozofiji i dizajniranju, a svrha je stvoriti prostor u kojemu će vlasnik uživati. To je i slogan njegove buduće tvrtke: “Prostor kao užitak”. Iako ne želi izdvojiti ni jedan autorski proizvod, smatrajući da su svi jednako vrijedni i predstavljaju dio njega, posebna je priča oko bara koji je nazvao “007”, a koji je umalo stradao u nedavnom potresu.</p><p>- Riječ je o samostojećem baru koji sam nazvao po slavnom tajnom agentu. Bio sam uvjeren da ga je potres uništio jer je ‘plesao’ po sobi, odmaknuvši se od zida više od pola metra. No čvrsto je stajao na nogama, a sve čaše i boce bile su čitave. To je očiti dokaz kvalitete izrade, čvrstoće i postojanosti, a time i karaktera brenda - kaže Prodanović.</p><p>Iako je sve još u pripremi, mnogi su se zainteresirali za njegove kreacije. Smatra kako na hrvatskom tržištu ima dovoljno prostora za umjetničke zahvate u interijeru poput njegovih ideja te vjeruje da će ekonomska kriza, o kojoj svi govore, mnogima, pa i njemu, biti izazov i prilika za novi početak.</p><p>- Ne želim odustati od svojih snova. Želim pokazati da svijet može biti mjesto gdje umjetnost prostora povezuje maštu i stvarnost - zaključio je Prodanović.</p><p>Svoje ideje i dizajn promovira na svojem <a href="https://www.instagram.com/p/CA28tUFDWqm/">Instagram</a> i <a href="https://www.facebook.com/Sexyinterijeri-100600784944415/">Facebook</a> profilu pod nazivom Sexyinterijeri.</p>