Shakti Sundari (56), iz sjevernog Londona, udavala se dva puta, ali kaže da je seks sa njezinim novim partnerom, poduzetnikom Robom (36), najbolji koji je ikad imala.

Mama dvoje djece i učiteljica tantričkog seksa progovorila je o svom seksualnom životu:

"Seks je uvijek bio ogroman dio mog života, a sada sam u pedesetima i bolji je nego ikad. Bila sam djevica do svoje 21. godine, udala se sa 24 i seks je bio tako dosadan. Sjećam se da sam pomislila: 'Ovo ne može biti sve što postoji.'

Nakon što je završio moj četverogodišnji brak, upoznala sam mlađeg ljubavnika koji me upoznao sa nevjerojatnim seksom, koji me je oduševio. Shvaćao je kako udovoljiti ženi i rado je istraživao nove stvari.

Kad sam imala 35 godina, ponovno sam se udala i imali smo sjajan seksualni život. Međutim, nakon teškog prvog porođaja, seks mi je bio bolan, što je napravilo razdor između nas. Naš se brak završio otprilike pet godina kasnije. Od tada uvijek privlačim mlađe muškarce. Izgledam mlađe nego što jesam jer sam zdrava. Plešem, trčim, vježbam jogu i meditiram.

Prije četiri mjeseca upoznala sam Roba na dobrotvornoj akciji u Londonu. Seksamo se dva ili tri puta dnevno. Nisam mogla zamisliti da se ne seksamo kad smo zajedno i to uvijek traje duže od sat vremena. Bila bih razočarana da je drugačije jer brzi seks nije za mene.

Mlađi muškarci više odgovaraju mojoj energiji i izdržljivosti. Prolazim kroz menopauzu već dvije godine, ali to uopće nije utjecalo na moj spolni nagon. Za mene seks nije samo fizički čin. Rob i ja smo na istoj valnoj duljini - oboje smo samopouzdani, otvoreni i imamo slične vrijednosti, što nas čini kompatibilnima u spavaćoj sobi. Ne osjećam da trebam učiniti bilo što da se poboljšam za mlađeg muškarca. Rijetko se šminkam, farbam kosu ili čak brijem noge.

Ali muškarci koji me privlače smatraju da sam stvarno seksi. To nema nikakve veze s tim da izgledam konvencionalno privlačno. Radi se o unutarnjem samopouzdanju, koje imam. Mislim da je briljantni seksualni život dostupan svakoj ženi.

Želim nadahnuti žene da se povežu sa svojim tijelima i razumiju svoju seksualnost, jer je to ključno za bolji seks. Žene u pedesetim godinama ne bi trebale osjećati da je njihov seksualni život gotov. Moj je sve bolji."

'Uživamo u seks zabavama. Biram s kim smije spavati'

Sarah Tilley (54) nije u monogamnoj vezi i također kaže da sada ima najbolji seks u svom životu. Ova trenerica za veze, koja živi u Hampsteadu u sjevernom Londonu, počela je odlaziti na seksualne zabave u kasnim četrdesetima i kaže da to obogaćuje njezin odnos s partnerom Tomom (36), menadžerom maloprodaje.

Ovo je njezina ispovijest:

"Kad odemo na seksualnu zabavu i vidim kako Tom uživa s druge strane sobe, okružen ženama koje ga smatraju privlačnim, to me natjera da ga poželim još više.

Seks koji imamo zajedno kad se vratimo kući zaista je strastven jer smo cijelu večer proveli gradeći želju. Ono što radimo potpuno je drugačije od afere. Preljubnici su tajnoviti i sebični, a ono što mi radimo poboljšava naš odnos.

Seks u mojim tridesetim i četrdesetima bio je dosadan i još samo jedna stvar koju smo trebali odraditi nakon što su djeca zaspala. Imala sam tajne fantazije o tome kakav bi seks mogao biti, ali s bivšim suprugom to nije bilo tako.

Kada je moj brak završio nakon 17 godina, znala sam da ne želim ponovno biti u monogamnoj vezi. Imala sam 45 godina i bila sam slobodna kad sam išla na svoju prvu seksualnu zabavu. Bilo mi je ugodno biti u blizini istomišljenika.

Bila je to glamurozna zabava za odrasle u Londonu s okruglim krevetima i baršunastim namještajem - sve što biste očekivali. Seksualno me je osnaživalo. Osjećala sam se samouvjereno i uzbuđeno da upoznam otvorene ljude koji su me željeli i osjećali se seksualno ugodno sa sobom.

Prije četiri godine upoznala sam Toma preko zajedničkih prijatelja i odmah smo zajedno krenuli na seks zabave. U početku nije bilo lako jer su se uvukle ljubomora i nesigurnost. Zato smo se povukli i uspostavili osnovna pravila. Sada, ja sam zadužena za to s kime smije imati seks i odabirem mu žene, pa to postaje dio uzbudljive igre za nas.

Nitko od nas ne smije imati spolni odnos više od tri puta s istom osobom i nema kontakta s drugima izvan zabava. Naporno radimo na rješavanju nesuglasica, što je ključno. Prije pandemije išli smo na zabave svakih nekoliko tjedana, ali sada je to stavljeno na čekanje.

Još uživamo u seksu tri puta tjedno, a stvari začinjavamo seksualnim igračkama i kupkama s mjehurićima osvijetljenim svijećama. Žene u pedesetim godinama trebaju živjeti svoj najbolji dio života. Možemo se ponovno izmisliti i imati sve što želimo. U životu nam treba raznolikost, a ja sada imam najbolji seks ikad."

'Pomisao da to radim u mojim godinama je neugodna'

Učiteljica Chandini Wilson (57) osjeća se upravo suprotno, kaže da je njezin libido nestao kad je ušla u menopauzu i prošlo je šest godina otkako je zadnji put imala spolni odnos.

Chandini živi u Micklefieldu, West Yorks, s bankarskim službenikom Jackom (57) i ima kćer i unuku.

Ovo je njezina priča:

"Čim su mi menstruacije tijekom kasnih četrdesetih postale neredovite, moj se spolni nagon smanjio. Do tada sam imala zdrav libido i uživala u seksu barem jednom tjedno.

Počele su me napadati vrućice, a umor je bio neizdrživ. Bila sam toliko letargična nekih dana, da me čak i kuhanje čaja umaralo. Pronalaženje energije za seks bilo je na dnu moje liste prioriteta i kad sam noću legla u krevet, samo sam htjela spavati. Moj nedostatak libida počeo se postupno pojavljivati, ali sada nemam nikakav seksualni nagon .

Kad legnem u krevet, to mi je zadnje na pameti i imam sreće jer se Jack osjeća isto. Slaže se sa mnom i radije bi se dobro naspavao nego da ostane budan zbog seksa. Još smo sretan bračni par i uživamo u maženju, ali dalje ne idemo. Ne vršimo pritisak da imamo spolne odnose kada ni jedno od nas nije zainteresirano.

Čini nam se da smo sličniji najboljim prijateljima nego mužu i ženi i imamo naviku odlaziti na spavanje u različito vrijeme, što ne pomaže situaciji. Kad smo prije šest godina postali djed i baka, to nam je također promijenilo pogled na intimnost.

Moja se uloga promijenila i od pokušaja da budem seksi supruga postala sam dopadljiva, praktična baka. Imala sam nove odgovornosti koje su bile puno važnije od mog seksualnog života. Sad mi je neugodno zbog pomisli na seks u mojim godinama. Osjećaj je jednostavno pogrešan.

Neke žene u mojoj dobnoj skupini možda imaju najbolji seks u svom životu. Ako ih to čini sretnima, sjajno. Ja sam jednako zadovoljna u svom bespolnom braku, rekla je za The Sun.